हरियाणा के करनाल में आयोजित राष्ट्रीय डेयरी मेले में एक खास गाय लोगों के आकर्षण का केंद्र बनी हुई है. यह गाय एक दिन में 70 से 75 लीटर तक दूध देती है. इसे लेकर करनाल के युवा किसान रमनदीप सिंह मेले में पहुंचे हैं. उनका परिवार पिछले तीन पीढ़ियों से पशुपालन और डेयरी फार्मिंग के काम से जुड़ा हुआ है.

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रमनदीप सिंह के मुताबिक, उनकी गाय HF यानी होल्स्टीन फ्राइजियन नस्ल की है. दिन में तीन बार इसका दूध निकाला जाता है. उन्होंने बताया कि दूसरी गायों की तुलना में उनकी इस गाय की दूध देने की क्षमता अधिक है और खुराक भी अपेक्षाकृत कम है.

तीन पीढ़ियों से पशुपालन कर रहा परिवार

रमनदीप सिंह ने बताया कि उनके परिवार में तीन पीढ़ियों से पशुपालन का काम किया जा रहा है. उनके लिए गायें सिर्फ दूध उत्पादन का साधन नहीं, बल्कि परिवार के सदस्यों की तरह हैं.

उन्होंने कहा कि फार्म पर मौजूद सभी पशुओं से परिवार के लोगों जैसा लगाव है. रमनदीप के मुताबिक, डेयरी फार्मिंग में अच्छी कमाई की संभावना है और उनका परिवार लंबे समय से इसी काम से जुड़ा हुआ है.

सलाद और फीड खाती है गाय

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युवा किसान ने अपनी गाय की खुराक के बारे में भी जानकारी दी. उन्होंने बताया कि गाय को रोजाना सलाद और फीड दी जाती है. दिन में तीन बार उसका दूध निकाला जाता है. देखें VIDEO:-

रमनदीप के अनुसार, उनकी यह गाय पहले भी कई मेलों में प्रथम स्थान हासिल कर चुकी है. एक दिन में अधिक दूध उत्पादन के लिए उसे कई बार सम्मानित भी किया जा चुका है.

डेयरी फार्मिंग को बताया फायदे का सौदा

रमनदीप सिंह का कहना है कि पशुपालन में मेहनत और सही देखभाल से अच्छी आमदनी हासिल की जा सकती है. उनका परिवार तीन पीढ़ियों से इस काम में है और अब वे भी इसे आगे बढ़ा रहे हैं.

राष्ट्रीय डेयरी मेले में उनकी गाय की दूध उत्पादन क्षमता लोगों के बीच चर्चा का विषय बनी हुई है.

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