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'भारत से मिली उस जीत ने हमें बर्बाद कर दिया...', टीम इंडिया को हराना पाकिस्तान को पड़ा भारी? मोहम्मद यूसुफ ने खोला बड़ा राज

भारत के खिलाफ पाकिस्तान की टीम को साल 2021 के टी20 वर्ल्ड कप में 10 विकेट से जीत मिली थी. लेकिन इस एक जीत ने पाकिस्तान क्रिकेट को काफी तगड़ा नुकसान भी पहुंचाया.

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पाकिस्तान क्रिकेट की हालत पर बोले यूसुफ. (PHOTO: AP)
पाकिस्तान क्रिकेट की हालत पर बोले यूसुफ. (PHOTO: AP)

पाकिस्तान क्रिकेट टीम इस समय अपने सबसे बुरे दौर से गुजर रही है. पुरुष टीम को इंग्लैंड के खिलाफ टेस्ट सीरीज में लगातार शिकस्त का सामना करना पड़ रहा है. वहीं महिला टीम को भारत ने एशिया कप के एक अहम मुकाबले में एकतरफा अंदाज में मात दी.

पिछले कुछ सालों से हर बड़े टूर्नामेंट में पाकिस्तान का प्रदर्शन बेहद निराशाजनक रहा है. लेकिन, क्या आपने कभी सोचा है कि पाकिस्तान क्रिकेट की इस बर्बादी की शुरुआत कहां से हुई? पाकिस्तान के पूर्व कप्तान मोहम्मद यूसुफ ने इसका जो कारण बताया है, वो आपको हैरान कर देगा.

यूसुफ का मानना है कि साल 2021 के टी-20 वर्ल्ड कप में भारत के खिलाफ मिली 10 विकेट की जीत ही पाकिस्तान क्रिकेट की बर्बादी का सबसे बड़ा कारण बनी. भारतीय टीम से मिली जीत को शायद पाकिस्तानी खिलाड़ी पचा नहीं पाये.

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'जीत के बाद हवा में उड़ने लगे थे खिलाड़ी'

साल 2021 वर्ल्ड कप में दुबई के मैदान पर बाबर आजम और मोहम्मद रिजवान ने बिना कोई विकेट खोए 152 रन का टारगेट चेज कर लिया था. यह वर्ल्ड कप के इतिहास में भारत पर पाकिस्तान की पहली जीत थी. पूरा पाकिस्तान जश्न में डूब गया था.

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लेकिन पांच साल बाद यूसुफ को लगता है कि उस जीत ने टीम का बहुत नुकसान किया. एक टीवी चैनल से बातचीत में यूसुफ ने कहा कि साल 2021 में भारत के खिलाफ मिली उस जीत ने हमें बहुत नुकसान पहुंचाया. उस जीत के बाद खिलाड़ियों को लगने लगा कि उन्होंने कोई बहुत बड़ा तीर मार लिया है. उन्हें समझ ही नहीं आ रहा था कि अब आगे क्या करना है.

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यूसुफ ने आगे कहा कि जब आप अच्छा खेलते हैं तो आपको जमीन पर रहना चाहिए, लेकिन हमारे खिलाड़ी कॉलर खड़े करके घूमने लगे थे. जब आपके अंदर घमंड आ जाता है और आप दूसरों की इज्जत करना छोड़ देते हैं तो परेशानियां आना तय है. पाकिस्तान क्रिकेट में भी यही हुआ.

हर कोई बनना चाहता था कप्तान

पूर्व कप्तान ने टीम के अंदर मची गुटबाजी पर भी खुलकर बात की. उन्होंने बताया कि उस जीत के बाद टीम का हर एक खिलाड़ी कप्तान बनने की रेस में दौड़ने लगा था. इस आपसी लड़ाई का खामियाजा पाकिस्तान क्रिकेट आज तक भुगत रहा है.

पिछले कुछ सालों में पाकिस्तान ने कई कप्तान और कोच बदले, लेकिन वनडे और टी-20 वर्ल्ड कप से लेकर एशिया कप तक में टीम का प्रदर्शन बेहद घटिया रहा. बोर्ड ने खिलाड़ियों को पूरा सपोर्ट किया, लेकिन किसी भी खिलाड़ी ने जिम्मेदारी नहीं ली.

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ये भी पढ़ें- Duleep Trophy Final: दलीप ट्रॉफी फाइनल में ईशान किशन ने जड़ा शतक, भारतीय टेस्ट टीम के लिए फिर ठोका दावा! 

यूसुफ ने किया पीसीबी के सख्त फैसलों का सपोर्ट

पाकिस्तान का हालिया प्रदर्शन भी बेहद खराब रहा है. इंग्लैंड के खिलाफ उन्हें लगातार दो टेस्ट मैचों में करारी हार मिली. इससे पहले बांग्लादेश ने भी उन्हें उन्हीं के घर में बुरी तरह धोया था. इन शर्मनाक हारों के बाद पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड (PCB) ने तगड़ा एक्शन लेते हुए 7 खिलाड़ियों को बाहर का रास्ता दिखा दिया और नए खिलाड़ियों को मौका दिया. साथ ही हेड कोच सरफराज अहमद और असिस्टेंट कोच उमर गुल को भी हटा दिया गया.

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