सिंगल नहीं हैं सिद्धार्थ निगम, कौन है गर्लफ्रेंड रिया ठक्कर?

टीवी के जाने-माने एक्टर सिद्धार्थ निगम ने सोशल मीडिया पर तस्वीर शेयर कर बताया है कि अब वो सिंगल नहीं हैं. उन्होंने सोशल मीडिया पर रिया ठक्कर के साथ एक रोमांटिक पोस्ट शेयर कर फैंस को अपने रिलेशनशिप की जानकारी दी.

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इस तस्वीर में दोनों रोमांटिक पोज में नजर आ रहे हैं. इस पोस्ट के बाद सोशल मीडिया पर दोनों के रिश्ते को लेकर चर्चा तेज होने गई है. यह तस्वीर शेयर करते हुए सिद्धार्थ ने लिखा कि दो अजनबी, दो जिंदगी और एक ऐसी मुलाकात जिसके बारे में हममें से किसी को अंदाजा नहीं था कि हमारी कहानी का इतना खूबसूरत हिस्सा बन जाएगी. कोई प्लान नहीं था, कोई स्क्रिप्ट नहीं थी और कैसे आम दिनों, बातचीत और हंसी मजाक के बीच हमारा रिश्ता गहरा होता गया. जब आपके जीवन में इतना प्यार गर्माहट भर देती है, तो आप रोशनी का थोड़ा सा हिस्सा दुनिया में फैलाना चाहते हैं. तो यहां उस चीज का एक छोटा सा हिस्सा जो हमारे लिए बहुत मायने रखती हैं. किसी तरह हम एक दूसरे को मिल गए और इसके लिए हम हमेशा आभारी रहेंगे.

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सिद्धार्थ ने रिया ठक्कर के साथ क्यूट सी तस्वीर शेयर कर फैंस और मीडिया का ध्यान अपनी ओर खींच लिया है. इस पोस्ट में उन्होंने रिया को टैग भी किया है. उनके दोस्तों ने भी इस पोस्ट पर कमेंट्स किया है. उनके पोस्ट में सिद्धार्थ ने रिया के साथ अपने जिस बॉन्ड का जिक्र की हैं उससे तो साफ पता चल रहा है कि वह सिद्धार्थ की गर्लफ्रेंड हैं.

9 जनवरी को मुंबई में बसे गुजराती दंपति भावेश और काजल ठक्कर के घर जन्मीं रिया ठक्कर फैशन मॉडल हैं. उनके लिंक्डइन प्रोफाइल के मुताबिक, वह क्रॉस जींस और झरोखा जैसे ब्रांड्स के लिए मॉडल के तौर पर काम कर चुकी हैं. इसके अलावा वह Massakali में सेल्स रिप्रेजेंटेटिव भी रह चुकी हैं. रिया ने कोवेंट्री यूनिवर्सिटी लंदन से बिजनेस की पढ़ाई की है. इसके बाद उन्होंने MODART International से फैशन की डिग्री हासिल की.

सिद्धार्थ ने टीवी और फिल्म जगत में चाइल्ड आर्टिस्ट के तौर पर अपने करियर की शुरुआत की थी. उन्होंने बैक टू बैक सुपरहिट शो किए. उन्होंने चाइल्ड आर्टिस्ट के तौर पर 2013 में धूम 3 से एक्टिंग शुरू की. इसके बाद टीवी सीरीज चक्रवर्ती अशोक सम्राट में युवा अशोक का किरदार निभाकर उनको बहुत शोहरत मिली. चंद्र नंदिनी और अलादीन- नाम तो सुना होगा में उन्होंने मेन किरदार निभाया. बड़े पर्दे पर वह सलमान खान की फिल्म किसी का भाई किसी की जान में भी नजर आए थे.

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