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'मुझे पढ़े-लिखों से ज्यादा क्रिमिनल्स वाले इलाकों से मिले वोट', बोले केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी

केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने नागपुर के एक कार्यक्रम में एक बड़ा बयान दे दिया. उन्होंने कहा कि उन्हें शिक्षित से ज्यादा आपराधिक इलाकों से वोट मिले. हालांकि, उन्होंने ये भी स्पष्ट किया कि इसका यह मतलब बिल्कुल नहीं है कि वे उनके काम या गतिविधियों का समर्थन करते हैं.

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Union Minister Nitin Gadkari
Union Minister Nitin Gadkari

केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी अपने बेबाक अंदाज के लिए जाने जाते हैं, नागपुर में उनके एक बयान को लेकर फिर से चर्चा तेज हो गई है. 

दरअसल, नागपुर के एक कार्यक्रम में केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने कहा कि उनके चुनाव में पढ़े-लिखे लोगों से ज्यादा अंडरवर्ल्ड और रेड लाइट एरिया से उन्हें वोट मिले थे. उन्होंने बताया कि शहर के बड़े और शिक्षित इलाकों में उन्हें कुल मतदान प्रतिशत का लगभग 70-75% वोट मिला, जबकि अपराधी, अंडरवर्ल्ड और रेड इलाकों में उन्हें 92% वोट मिले. 

कार्यक्रम में गडकरी ने कहा कि नागपुर में अंडरवर्ल्ड और सामाजिक कार्य से जुड़े लगभग 99% लोग उनके समर्थक हैं. हालांकि, उन्होंने ये भी स्पष्ट किया कि इसका यह मतलब बिल्कुल नहीं है कि वे उनके काम या गतिविधियों का समर्थन करते हैं. नितिन गडकरी का कहना है कि उनके सभी लोगों से संबंध हैं लेकिन इसे गलत अर्थ में नहीं लिया जाना चाहिए. 

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गडकरी ने इन इलाकों में सड़क निर्माण और सामाजिक काम का भी जिक्र किया. उनका कहना है कि इन्हीं कामों के कारण उन्हें वहां के लोगों का समर्थन मिला. 

बता दें केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने शनिवार को बताया कि पुराने डीजल वाहनों में कम कीमत वाली एक खास उत्सर्जन नियंत्रण डिवाइस लगाई जा सकेगी. केंद्र सरकार ने पुराने डीजल ट्रक और बसों से निकलने वाले प्रदूषण को कम करने के लिए रेट्रोफिट एमिशन कंट्रोल डिवाइस (RECD) को मंजूरी दी है. यह डिवाइस PM उत्सर्जन में 90% और NOx उत्सर्जन में 60% तक कमी लाने में सक्षम है.

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