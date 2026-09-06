scorecardresearch
 
aaj tak epaper in hindi

Feedback

Duleep Trophy Final: दलीप ट्रॉफी फाइनल में ईशान किशन ने जड़ा शतक, भारतीय टेस्ट टीम के लिए फिर ठोका दावा!

वैभव सूर्यवंशी के बाद दलीप ट्रॉफी के फाइनल में कप्तान ईशान किशन ने भी बल्ले से कमाल का प्रदर्शन किया. मैच के पहले ही दिन शतक जड़कर उन्होंने अपनी टीम को काफी आगे पहुंचा दिया है.

Advertisement
X
ईशान ने बल्ले से किया कमाल. (PHOTO: PTI)
ईशान ने बल्ले से किया कमाल. (PHOTO: PTI)

चेन्नई में खेले जा रहे दलीप ट्रॉफी के फाइनल मुकाबले के पहले ही दिन ईस्ट जोन के कप्तान ईशान किशन ने अपने बल्ले से कमाल का प्रदर्शन किया. उन्होंने टीम के लिए कप्तानी पारी खेलते हुए साउथ जोन की टीम को बैकफुट पर धकेल दिया.

टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला ईशान के लिए बिल्कुल सही साबित हुआ. ईस्ट जोन ने बेहतरीन बल्लेबाजी के दम पर पहले दिन का खेल खत्म होने तक 4 विकेट खोकर 385 रनों का विशाल स्कोर खड़ा कर लिया है.

ईशान किशन ने कप्तानी पारी खेलते हुए मैदान के चारों तरफ शानदार शॉट्स लगाए. दिन का खेल खत्म होने तक ईशान 111 रन बनाकर क्रीज पर डटे हुए हैं. मैच के दूसरे दिन ईशान के पास अपनी इस पारी को और बड़ा बनाने का मौका होगा.

वैभव सूर्यवंशी ने खेली तेज तर्रार पारी

ईशान के शतक से पहले ईस्ट जोन के ऊपरी क्रम के बल्लेबाजों ने भी अपना काम बखूबी निभाया. युवा बल्लेबाज वैभव सूर्यवंशी ने तेज तर्रार 44 रन बनाकर टीम को आक्रामक शुरुआत दिलाई. इसके बाद अभिमन्यु ईश्वरन और शिखर मोहन ने जिम्मेदारी संभालते हुए अर्धशतक जड़े और बड़े स्कोर की नींव रखी.

Advertisement

मिडिल ऑर्डर में ईशान ने आकर टीम को संभाला

जब मिडिल ऑर्डर में रन गति को बनाए रखने की जरूरत थी, तब ईशान किशन और कुमार कुशाग्र की जोड़ी मैदान पर जमी. दोनों ने मिलकर पांचवें विकेट के लिए एक ऐसी साझेदारी की, जिसने साउथ जोन के गेंदबाजों को पूरी तरह पस्त कर दिया. ईशान ने शुरुआत में समझदारी से गेंद को देखा और सेट होने के बाद साउथ जोन के हर गेंदबाज पर कड़ा प्रहार किया.

टीम इंडिया में वापसी का खटखटाया दरवाजा

ईशान किशन अपनी इस पारी से भारतीय टेस्ट टीम के लिए एक बार फिर अपनी दावेदारी ठोक दी है. साल 2023 के बाद से भारतीय टेस्ट टीम से बाहर चल रहे ईशान किशन ने रेड बॉल क्रिकेट में अपनी क्लास एक बार फिर साबित कर दी है. एक बड़े घरेलू टूर्नामेंट के फाइनल में कप्तानी करते हुए शतक ठोककर ईशान ने राष्ट्रीय टीम में वापसी की अपनी दावेदारी को बेहद मजबूत कर लिया है.

---- समाप्त ----
Live TV

aaj tak epaper in hindi
Follow us on
AajTak Hindi News as Follow us Source
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Latest News in Hindi »
    आठ हाई कोर्ट को मिले नए चीफ जस्टिस, राजस्थान में गरमाया विवाद |
    रेलवे के रास्ते लखनऊ पहुंचा 3 हजार किलो पान मसाला, नेपाल तस्करी से पहले कस्टम ने दबोचा |
    सागर जहरीली शराब कांड: 11 मौतों के बाद CM मोहन यादव का बड़ा एक्शन, 3 अफसर सस्पेंड; 1 मुख्यालय अटैच |
    बिहार के गोपालगंज में अनोखा कारनामा, दूसरी मंजिल की छत पर पार्क की Scorpio |
    कोयल सी आवाज-चाणक्य सी चालाक, कौन हैं मनोज तिवारी की बेटी, बिग बॉस में काम आएगी राजनीति? |
    रूस-यूक्रेन में खत्म होगी जंग? पुतिन से मुलाकात के बाद कीव पहुंचे ट्रंप के दूत |
    पुतिन से 3 घंटे की बातचीत के बाद कीव पहुंचे विटकॉफ-कुशनर, क्या खत्म होगा रूस-यूक्रेन युद्ध? |
    बैंक में नौकरी करने वाली लड़की ने बताई सैलरी, सुनकर हैरान हो गए यूजर्स, अब पूछ रहे एग्जाम क्लियर करने के टिप्स |
    चीन में सात्विक-चिराग का बड़ा धमाका, पहली बार चाइना मास्टर्स का खिताब जीतकर रचा इतिहास |
    Masala Peanut Recipe: घर पर मिनटों में बनाएं बाजार जैसा क्रिस्पी मसाला पीनट, रेसिपी है बेहद आसान
    Advertisement