Egg Masala Recipe: लंच या डिनर में 15 मिनट में बनाएं बंगाली स्टाइल एग मसाला, मौनी रॉय ने बताई ये सीक्रेट रेसिपी

Bengali Special Egg Masala Recipe: बॉलीवुड की फेमस एक्ट्रेस मौनी रॉय की एक्टिंग और खूबसूरती के लोग फैन हैं. मगर बहुत कम लोग यह बात जानते हैं कि उनकी फेवरेट एक्ट्रेस उतना ही बेहतरीन खाना भी बनाती है. मौनी रियल लाइफ में घर का बना खाना ही पसंद करती हैं और बंगाली डिशेज वो खुद भी बनाती हैं. हाल ही में फराह खान मौनी रॉय के घर पहुंचीं, जिसकी झलक फराह खाने के लेटेस्ट व्लॉग में देखने को भी मिली.

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मौनी ने अपने हाथों से फराह खान के लिए स्पेशल बंगाली स्टाइल एग मसाला भी बनाया, जिसे बनाने में 15 से 20 मिनट का समय लगता है. आपने एग करी तो बहुत खाई होगी, लेकिन इस एग मसाले को बनाने का तरीका काफी दिलचस्प है और फराह को इसका स्वाद भी बहुत पसंद आया था. आइए जानते हैं मौनी रॉय की इस स्पेशल एग मसाला रेसिपी को बनाने का आसान तरीका.

एग मसाला बनाने के लिए सामग्री

2 अंडे

1-2 चम्मच सरसों का तेल

1 प्याज, लच्छा स्टाइल में कटा हुआ

1-2 हरी मिर्च, बारीक कटी हुई

1-2 टमाटर, कटे हुए

½ छोटा चम्मच हल्दी पाउडर

½ छोटा चम्मच लाल मिर्च पाउडर

1 छोटा चम्मच धनिया पाउडर

½ छोटा चम्मच जीरा पाउडर

½ छोटा चम्मच गरम मसाला

नमक स्वादानुसार

जरूरत के अनुसार पानी

एग मसाला बनाने का आसान तरीका

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सबसे पहले तैयार करें अंडा

एग मसाला बनाने के लिए सबसे पहले एक पैन में सरसों का तेल गर्म करें. अब इसमें अंडा फोड़कर डालें. अंडे के ऊपर स्वादानुसार नमक, हल्दी, लाल मिर्च पाउडर, धनिया पाउडर और जीरा पाउडर डालें. अंडे को नीचे की तरफ से अच्छी तरह पकने दें.

जब अंडा नीचे से सेट हो जाए तो उसे बीच से काटकर दो हिस्सों में कर लें. दोनों हिस्सों को अलग-अलग फोल्ड करके पैन से निकाल लें और एक तरफ रख दें.

ऐसे तैयार करें मसालेदार ग्रेवी

अब उसी पैन में करीब एक चम्मच सरसों का तेल डालकर गर्म करें. इसमें लच्छा स्टाइल में कटा हुआ प्याज और हरी मिर्च डालें. प्याज को हल्का सुनहरा होने तक भूनें.

इसके बाद इसमें कटे हुए टमाटर डालकर पकाएं. अब हल्दी, लाल मिर्च पाउडर, धनिया पाउडर, जीरा पाउडर, गरम मसाला और स्वादानुसार नमक डालकर सभी चीजों को अच्छी तरह मिला दें.

मसालों को स्लो-मीडियम फ्लेम पर तब तक भूनें, जब तक टमाटर अच्छी तरह गल न जाएं और मसाले से तेल अलग दिखाई देने लगे.

आखिर में डालें अंडा

जब मसाला अच्छी तरह भुन जाए तो इसमें थोड़ा-सा पानी डालकर ग्रेवी तैयार करें. अब पहले से पकाकर रखे गए अंडे के दोनों हिस्सों को इस मसाले में डाल दें. अंडे को मसाले के साथ कुछ देर पकने दें, ताकि उसमें मसालों का स्वाद अच्छी तरह से आ जाए.

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इस तरीके से परोसे

एग मसाला को आप गरमा-गरम रोटी, पराठे या चावल के साथ सर्व किया जा सकता है. कम समय में बनने वाली यह मसालेदार एग रेसिपी लंच या डिनर के लिए एक बेस्ट ऑप्शन है.

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