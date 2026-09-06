पुलिस चौकी में केक काटना पड़ा भारी, वीडियो वायरल होते ही 6 पुलिसकर्मी सस्पेंड

उत्तर प्रदेश के महाराजगंज जिले में पुलिस चौकी के अंदर बर्थडे सेलिब्रेशन करना छह पुलिसकर्मियों को भारी पड़ गया. सोशल मीडिया पर एक वीडियो सामने आया, जिसमें एक शख्स पुलिस चौकी के परिसर में जन्मदिन का केक काटता दिखाई दे रहा है. बताया जा रहा है कि उसका चौकी से कोई संबंध नहीं था.

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वीडियो में केक काटने के दौरान पुलिसकर्मी भी उसके आसपास मौजूद नजर आया. इनमें चौकी प्रभारी सब-इंस्पेक्टर भी शामिल थे. वीडियो सामने आने के बाद पुलिस महकमे में हड़कंप मच गया और वरिष्ठ अधिकारियों ने मामले को गंभीरता से लिया.

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मामला महाराजगंज के अड्डा बाजार पुलिस चौकी का है. वीडियो पर संज्ञान लेते हुए महाराजगंज के पुलिस अधीक्षक शक्ति मोहन अवस्थी ने तत्काल जांच के निर्देश दिए. मामले की पड़ताल निचलौल सर्किल ऑफिसर को सौंपी गई.

वीडियो वायरल होते ही शुरू हुई जांच

पुलिस अधिकारियों के मुताबिक, वीडियो सामने आने के बाद यह पता लगाने की कोशिश की गई कि चौकी परिसर में जन्मदिन का कार्यक्रम किस परिस्थिति में आयोजित हुआ और वहां मौजूद पुलिसकर्मियों की इसमें क्या भूमिका थी.

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निचलौल सर्किल ऑफिसर की जांच में प्रथम दृष्टया अनुशासनहीनता और सरकारी ड्यूटी के प्रति लापरवाही सामने आई. इसके बाद अड्डा बाजार चौकी प्रभारी सब-इंस्पेक्टर अखिलेश यादव समेत छह पुलिसकर्मियों को निलंबित कर दिया गया.

निलंबित पुलिसकर्मियों में हेड कांस्टेबल विकास कुमार गौर और कांस्टेबल प्रभव गौर, अभिमन्यु खरवार, रामकृत यादव तथा प्रशांत कुमार शामिल हैं. पुलिस के अनुसार, सभी के खिलाफ अनुशासनहीनता और ड्यूटी में लापरवाही के आरोप में कार्रवाई की गई है.

दारोगा समेत 6 पुलिसकर्मियों पर गिरी गाज

पुलिस अधीक्षक शक्ति मोहन अवस्थी ने वीडियो का तत्काल संज्ञान लेते हुए जांच के आदेश दिए थे. जांच रिपोर्ट में सामने आए प्रथम दृष्टया तथ्यों के आधार पर यह कार्रवाई की गई है. अधिकारियों का कहना है कि मामले में आगे की कार्रवाई जांच के निष्कर्षों के आधार पर की जाएगी.

पुलिस के मुताबिक, चौकी परिसर में बाहरी व्यक्ति के जन्मदिन का केक काटने के दौरान पुलिसकर्मियों की मौजूदगी और उनकी भूमिका को लेकर सवाल उठे हैं. इसी आधार पर छह कर्मचारियों के खिलाफ निलंबन की कार्रवाई की गई.

फिलहाल मामले में विभागीय जांच आगे बढ़ रही है. पुलिस अधिकारियों के मुताबिक, जांच के दौरान सामने आने वाले तथ्यों के आधार पर आगे का फैसला लिया जाएगा. चौकी में हुए इस बर्थडे सेलिब्रेशन का वीडियो सामने आने के बाद पुलिस महकमे में अनुशासन और ड्यूटी को लेकर भी सवाल उठे हैं.

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