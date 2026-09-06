scorecardresearch
 
aaj tak epaper in hindi

Feedback

Bigg Boss 20 में जा रहे पंचायत के 'दामाद जी', मिर्जापुर में भी मचा चुके भौकाल

सलमान के रियलिटी शो बिग बॉस 20 में मिर्जापुर, पाताल लोक, और पंचायत जैसे सुपरहिट वेब शो में काम कर चुके एक्टर आसिफ खान की एंट्री होने वाली है. ऐसे में वो घर के अंदर क्या नयापन लेकर आएंगे?

Advertisement
X
बिग बॉस के घर के सदस्य (Photo: Instagram/aasifkhan_1)
बिग बॉस के घर के सदस्य (Photo: Instagram/aasifkhan_1)

सलमान खान के सबसे कॉन्ट्रोवर्शियल रियलिटी शो बिग बॉस के नए सीजन का आगाज होने वाला है. कुछ ही मिनटों में शो का प्रीमियर एपिसोड शुरू होने वाला है. इस सीजन शो के कंटेस्टेंट्स भी काफी दिलचस्प होने वाले हैं. टीवी, ओटीटी, फिल्मी और इंटरनेट की दुनिया से कई जाने-माने चेहरे इसमें आएंगे, और अपना गेम दिखाएंगे. बिग बॉस के 20वें सीजन में पॉपुलर एक्टर आसिफ खान की एंट्री होगी, जिन्हें आपने ओटीटी के कई शोज में देखा होगा. 

कौन हैं आसिफ खान?

आसिफ खान ओटीटी और फिल्मों का एक जाना-पहचाना चेहरा हैं. जिन लोगों ने मिर्जापुर, पंचायत, पाताल लोक- जैसे शोज देखे होंगे, उन्हें इनके बारे में जरूर पता होगा. मिर्जापुर में वो वफादार मकबूल के भतीजे बाबर बने थे, जिन्होंने गुड्डू पंडित और बबलू पंडित के लिए अपनी जान की कुर्बानी दी थी. 

सम्बंधित ख़बरें

Bigg Boss 20
Live: लव गिल ने रिया का उड़ाया मजाक! सलमान के सामने कराया चुप
Manoj Tiwari Daughter
'बाप पर मत जाना', मनोज तिवारी की बेटी से बोले सलमान, दी वॉर्निंग!
Bigg Boss 20
बिग बॉस 20 का धमाकेदार आगाज, जानें कब-कहां देखें शो
Salman Khan loses his cool again on Bigg Boss set
'ये तेरा काम...', पैप्स पर गुस्से में चिल्लाए सलमान, दी चेतावनी
nitish rajput
पाकिस्तान को जिस यूट्यूबर से दिक्कत, बिग बॉस में वो लेगा एंट्री!

पंचायत शो में उन्होंने अकड़ू दामाद गणेश का रोल निभाया था, जो फुलेरा गांव वासियों की मदद भी करता है. ओटीटी के अलावा फिल्मों में भी आसिफ काम कर चुके हैं. उन्होंने अक्षय कुमार, संजय दत्त, सलमान खान की फिल्मों में छोटे रोल्स से शुरुआत की थी. फिर साल 2025 में उन्होंने द भूतनी फिल्म में बड़ा रोल प्ले किया.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Aasif Khan (@aasifkhan_1)

बिग बॉस के घर में छाएंगे 'दामाद जी'?

वैसे आसिफ खान कुछ समय पहले अस्पताल में भर्ती होने की वजह से भी सुर्खियों में आए थे. पिछले साल उन्हें एक बीमारी हो गई थी, जिसे हार्ट अटैक बताया गया. कई लोगों को ये सुनकर बहुत बड़ा शॉक लगा था. मगर सच्चाई कुछ और थी, जिसके बारे में आसिफ ने खुद बताया भी था. 

Advertisement

बिग बॉस के घर में आसिफ खान का जाना उनके चाहने वालों को उन्हें करीब से जानने का एक मौका देगा. इस शो ने अभी तक कई लोगों की जिंदगी बदली है. जिन लोगों ने बिग बॉस में अपना अच्छा गेम दिखाया है, उन्हें बाद में और भी काम मिला है. फिलहाल उनकी फिल्मी जर्नी तो अभी तक अच्छी रही है, मगर अब टीवी की दुनिया में वो क्या कमाल दिखाएंगे ये देखने वाली बात रहेगी. 

बात करें बिग बॉस 20 की, तो इसे आप जियो हॉटस्टार और कलर्स टीवी पर देख सकते हैं. जियो हॉटस्टार पर हर रोज इसके नए एपिसोड रात 9 बजे, तो टीवी पर रात 10.30 बजे से आएंगे. 

---- समाप्त ----
Live TV

aaj tak epaper in hindi
Follow us on
AajTak Hindi News as Follow us Source
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Latest News in Hindi »
    सिंगल नहीं हैं सिद्धार्थ निगम, कौन है गर्लफ्रेंड रिया ठक्कर? |
    पहले प्यार, फिर कोर्ट मैरिज और दो महीने बाद हत्या... पति ने पत्नी के सिर पर रॉड मारकर ली जान |
    द‍िल्ली के सत्य निकेतन में ग‍िरी इमारत, मलबे में ज‍िंदगी की तलाश जारी, देखें ग्राउंड र‍िपोर्ट |
    खुद-ब-खुद नए पौधे उगाते हैं ये इंडोर प्लांट्स, नर्सरी जाकर बार-बार खरीदने नहीं पडे़गी जरूरत; 'फ्री' में तैयार होगा गार्डन |
    अमित शाह ने दिल्ली हादसे पर जताया दुख, गोवा में बीच में रद्द किया कार्यक्रम |
    मुंबई स्पा में काम कर चुकी थी प्रियंका, पिता और वकील मिलकर चलाते थे सिंडिकेट... बस्ती के दारोगा सुसाइड केस में DIG का बड़ा खुलासा |
    क्या आप जानते हैं अस्पतालों में MRI मशीन को कभी बंद क्यों नहीं किया जाता? |
    Bigg Boss 20 Live: पंजाबी हसीना ने रिया अहीर का उड़ाया मजाक! सलमान के सामने की बोलती बंद |
    Live: सत्य निकेतन हादसे में अब तक तीन मौत, पीएम मोदी ने जताया दुख |
    Surya Gochar 2026: सूर्य का कन्या राशि में गोचर, इन 4 राशियों पर जल्द मंडराएगा धन संकट
    Advertisement