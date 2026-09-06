Bigg Boss 20 में जा रहे पंचायत के 'दामाद जी', मिर्जापुर में भी मचा चुके भौकाल

सलमान खान के सबसे कॉन्ट्रोवर्शियल रियलिटी शो बिग बॉस के नए सीजन का आगाज होने वाला है. कुछ ही मिनटों में शो का प्रीमियर एपिसोड शुरू होने वाला है. इस सीजन शो के कंटेस्टेंट्स भी काफी दिलचस्प होने वाले हैं. टीवी, ओटीटी, फिल्मी और इंटरनेट की दुनिया से कई जाने-माने चेहरे इसमें आएंगे, और अपना गेम दिखाएंगे. बिग बॉस के 20वें सीजन में पॉपुलर एक्टर आसिफ खान की एंट्री होगी, जिन्हें आपने ओटीटी के कई शोज में देखा होगा.

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कौन हैं आसिफ खान?

आसिफ खान ओटीटी और फिल्मों का एक जाना-पहचाना चेहरा हैं. जिन लोगों ने मिर्जापुर, पंचायत, पाताल लोक- जैसे शोज देखे होंगे, उन्हें इनके बारे में जरूर पता होगा. मिर्जापुर में वो वफादार मकबूल के भतीजे बाबर बने थे, जिन्होंने गुड्डू पंडित और बबलू पंडित के लिए अपनी जान की कुर्बानी दी थी.

पंचायत शो में उन्होंने अकड़ू दामाद गणेश का रोल निभाया था, जो फुलेरा गांव वासियों की मदद भी करता है. ओटीटी के अलावा फिल्मों में भी आसिफ काम कर चुके हैं. उन्होंने अक्षय कुमार, संजय दत्त, सलमान खान की फिल्मों में छोटे रोल्स से शुरुआत की थी. फिर साल 2025 में उन्होंने द भूतनी फिल्म में बड़ा रोल प्ले किया.

बिग बॉस के घर में छाएंगे 'दामाद जी'?

वैसे आसिफ खान कुछ समय पहले अस्पताल में भर्ती होने की वजह से भी सुर्खियों में आए थे. पिछले साल उन्हें एक बीमारी हो गई थी, जिसे हार्ट अटैक बताया गया. कई लोगों को ये सुनकर बहुत बड़ा शॉक लगा था. मगर सच्चाई कुछ और थी, जिसके बारे में आसिफ ने खुद बताया भी था.

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बिग बॉस के घर में आसिफ खान का जाना उनके चाहने वालों को उन्हें करीब से जानने का एक मौका देगा. इस शो ने अभी तक कई लोगों की जिंदगी बदली है. जिन लोगों ने बिग बॉस में अपना अच्छा गेम दिखाया है, उन्हें बाद में और भी काम मिला है. फिलहाल उनकी फिल्मी जर्नी तो अभी तक अच्छी रही है, मगर अब टीवी की दुनिया में वो क्या कमाल दिखाएंगे ये देखने वाली बात रहेगी.

बात करें बिग बॉस 20 की, तो इसे आप जियो हॉटस्टार और कलर्स टीवी पर देख सकते हैं. जियो हॉटस्टार पर हर रोज इसके नए एपिसोड रात 9 बजे, तो टीवी पर रात 10.30 बजे से आएंगे.

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