रेड बिकिनी में अनाया बांगड़ ने शेयर किया VIDEO, क्रिकेट विवाद के बीच नई पोस्ट ने लूट ली महफिल

अनाया बांगड़ अपने लुक्स और सोशल मीडिया पोस्ट्स को लेकर एक बार फिर फैन्स के बीच चर्चाओं में आ गई हैं. हाल ही में उन्होंने अपने बीच डे आउट की कुछ तस्वीरें और वीडियो इंस्टाग्राम पर शेयर किए हैं, जिनमें वह रेड-मून बीचवियर में यामाहा जेट स्की पर पोज देती नजर आ रही हैं.

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फैन्स उनकी इन फोटोज को काफी पसंद कर रहे हैं. इस पोस्ट के साथ उन्होंने एक मैसेज भी लिखा कि जिस शरीर को वह कभी पहचान नहीं पाती थीं, आज उसी में खुद को पाकर उन्हें बेहद खुशी महसूस हो रही है.

बता दें कि अनाया पूर्व भारतीय क्रिकेटर संजय बांगड़ की बेटी हैं. वह पहले मुंबई अंडर-19 के लिए (आर्यन बांगड़ के रूप में) क्रिकेट खेल चुकी हैं. जेंडर रीअसाइनमेंट सर्जरी के बाद वह हाल ही में ऑस्ट्रेलिया में महिला कम्युनिटी क्रिकेट खेलने के लिए मिली मंजूरी को लेकर चर्चा में आई थीं.

क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया से मिली खेलने की मंजूरी

क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया की ट्रांसजेंडर पॉलिसी के तहत उन्हें खेलने की इजाजत दी गई है, हालांकि दक्षिण अफ्रीकी महिला क्रिकेटर मारिजान कैप ने इस फैसले को 'हास्यास्पद' बताते हुए सवाल उठाए थे. इस पर अनाया ने साफ किया था कि खेलों में मेडिकल टेस्ट और साइंस के आधार पर ही कोई फैसला होना चाहिए.

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मारिजान कैप ने जताया था ऐतराज

मारिजान कैप ने क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया के फैसले का कड़ा विरोध किया. मारिजान कैप का मानना है कि ट्रांसजेंडर एथलीटों को महिला क्रिकेट में खेलने की अनुमति नहीं मिलनी चाहिए. क्रिकेट ऑस्ट्रलिया से मिली मंजूरी के बाद अनाया ने मीडिया में अपनी बात रखी थी और मार्च 2027 से बड़े स्तर पर क्रिकेट में वापसी की उम्मीद जताई थी.

इसी के जवाब में मारिजान कैप ने इंस्टाग्राम पर अपनी नाराजगी जाहिर की. वह इस फैसले के खिलाफ खुलकर बोलने वाली पहली बड़ी अंतरराष्ट्रीय महिला क्रिकेटर बन गई. मारिजान कैप दुनिया की बेहतरीन महिला ऑलराउंडरों में से एक हैं और उन्होंने एक दशक से भी ज्यादा समय से अंतरराष्ट्रीय स्तर और फ्रेंचाइजी क्रिकेट में दक्षिण अफ्रीका का प्रतिनिधित्व किया है.

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