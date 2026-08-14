ऑस्ट्रेलिया-बांग्लादेश मैच में गरमाया माहौल... मिराज की इस हरकत पर भड़के स्टार्क, हुई जमकर कहासुनी, VIDEO

ऑस्ट्रेलिया और बांग्लादेश के बीच डार्विन टेस्ट मैच के दूसरे दिन मैदान पर गरमागरमी भी देखने को मिली. ऑस्ट्रेलिया के दिग्गज तेज गेंदबाज मिचेल स्टार्क और बांग्लादेशी ऑलराउंडर मेहदी हसन मिराज आमने-सामने आ गए. दोनों के बीच कुछ देर तक तीखी बातचीत हुई, जिसके बाद अंपायर कुमार धर्मसेना को बीच-बचाव करना पड़ा.

और पढ़ें

यह घटना बांग्लादेश की पहली पारी के 103वें ओवर में हुई. मामला बल्लेबाज के पिच के डेंजर एरिया में चलने को लेकर शुरू हुआ. मिचेल स्टार्क इससे नाराज हो गए और उन्होंने मेहदी हसन मिराज को तुरंत वहां से हटने के लिए कहा. दोनों खिलाड़ियों के बीच हुई बातचीत स्टम्प माइक में भी रिकॉर्ड हो गई.

मिचेल स्टार्क ने उस ओवर में पांचवीं गेंद ऑफ स्टंप के बाहर बैक ऑफ लेंथ गेंद डाली. मिराज ने इसे शॉर्ट थर्ड मैन की दिशा में खेलकर एक रन पूरा किया. रन लेने के बाद मिराज पिच के उस हिस्से से गुजरते दिखाई दिए, जिसे गेंदबाजों और बल्लेबाजों के फुटमार्क से बचाने के लिए संरक्षित रखा जाता है. अपने फॉलो-थ्रू के दौरान यह देखकर स्टार्क नाराज हो गए. स्टार्क सीधे मिराज के पास पहुंचे और खरी-खोटी सुनाई. स्टार्क ने कहा, 'यह मेरा फॉलो-थ्रू है, तुम्हारा नहीं. विकेट से हटो.'

यह भी पढ़ें: डार्व‍िन टेस्ट के दूसरे द‍िन भी बांग्लादेश ने ऑस्ट्रेल‍िया को रगड़ा, तंजीद हसन-नजमुल शांतो का बल्ले से धमाका

Advertisement

मिचेल स्टार्क की बात का मिराज ने भी जवाब दिया, जिसके बाद कुछ पल के लिए माहौल गर्म हो गया. दोनों खिलाड़ी आमने-सामने बातचीत करते रहे. स्थिति ज्यादा बिगड़ती, उससे पहले ऑन-फील्ड अंपायर कुमार धर्मसेना वहां पहुंच गए. उन्होंने दोनों को अलग किया और मामला शांत कराया. इसके बाद मुकाबला आगे बढ़ा. मैच में पहले से ही ऑस्ट्रेलिया दबाव में था और बांग्लादेश लगातार अपनी स्थिति मजबूत कर रहा था. ऐसे में मैदान पर बढ़ता तनाव भी मेजबान टीम की निराशा को दिखा रहा था.

"Get off the wicket!"



Mitchell Starc and Mehidy Hassan Miraz had a heated exchange in #AUSvBAN: https://t.co/854LsTds7l pic.twitter.com/fTJtsn4px8 — cricket.com.au (@cricketcomau) August 14, 2026

इससे पहले बांग्लादेश के गेंदबाजों ने पहले दिन शानदार प्रदर्शन किया था. ऑस्ट्रेलियाई टीम अपनी पहली पारी में महज 198 रनों पर सिमट गई थी. तेज गेंदबाज हसन महमूद ऑस्ट्रेलिया के लिए सबसे बड़ी मुसीबत साबित हुए. उन्होंने छह विकेट झटककर मेजबान बल्लेबाजी की कमर तोड़ दी.

यह भी पढ़ें: तमीम के सामने ऑस्ट्रेलियाई टीम की हवा टाइट, डार्विन टेस्ट में जड़ा ऐतिहासिक शतक, 23 साल का इंतजार खत्म

दूसरे दिन बांग्लादेश ने अपनी मजबूत शुरुआत का पूरा फायदा उठाया. तंजीद हसन तमीम ने शानदार 101 रन बनाए. तमीम ऑस्ट्रेलियाई धरती पर टेस्ट शतक लगाने वाले बांग्लादेश के पहले बल्लेबाज भी बने. कप्तान नजमुल हुसैन शांतो ने भी 84 रनों की महत्वपूर्ण पारी खेली. इन पारियों की बदौलत बांग्लादेश ने ऑस्ट्रेलिया पर बड़ी बढ़त हासिल कर ली.

Advertisement

दूसरे दिन स्टप्स तक बांग्लादेश ने छह विकेट पर 351 रन बना लिए और उसकी बढ़त 153 रनों की हो गई है. मेहदी हसन मिराज 32 और हसन महमूद 13 रन बनाकर नाबाद रहे. अब तीसरे दिन बांग्लादेश की कोशिश इस बढ़त को और बड़ा करने की होगी, जबकि ऑस्ट्रेलिया जल्द से जल्द बाकी चार विकेट निकालकर मैच में वापसी करना चाहेगा.

---- समाप्त ----