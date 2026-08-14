scorecardresearch
 
aaj tak epaper in hindi

Feedback

30KM का माइलेज, 20 लाख से ज्यादा हुई सेल... अब नए अवतार में आ रही है ये MARUTI

मारुति सुजुकी ने अपनी पॉपुलर हैचबैक बलेनो के फेसलिफ्ट पर काम कर रही है. ये कार हमें अगले महीने की शुरुआत में देखने को मिलेगी. मारुति ने बलेनो फेसलिफ्ट की तारीखों का ऐलान कर दिया है, जिसमें एक्सटीरियर और इंटीरियर से जुड़े कई अपडेट्स देखने को मिल सकते हैं. आइए जानते हैं मारुति की ये कार क्या नया ऑफर करेगी.

Advertisement
X
Maruti Suzuki Baleno Facelift अगले महीने की शुरुआत में लॉन्च होगी. (Photo: marutisuzuki.com)
Maruti Suzuki Baleno Facelift अगले महीने की शुरुआत में लॉन्च होगी. (Photo: marutisuzuki.com)

एक दशक का सफर, 20 लाख से ज्यादा यूनिट्स की सेल के बाद मारुति अपनी पॉपुलर हैचबैक का नया अवतार लाने वाली है. हम बात कर रहे हैं मारुति सुजुकी बलेनो फेसलिफ्ट (Maruti Suzuki Baleno Facelift) की, जिसे कंपनी ने 2015 में लॉन्च किया था. वैसे मौजूदा बलेनो सेकंड जनरेशन है, जिसे कंपनी ने 2022 में लॉन्च किया था. 

पिछले साल तक इस कार की 20 लाख से ज्यादा यूनिट्स सेल हो गई थी. कंपनी ने लगभग 17 लाख यूनिट्स को भारत में बेचा था, जबकि 4 लाख से ज्यादा यूनिट्स को एक्सपोर्ट किया गया था. अब कंपनी इसका फेसलिफ्ट लेकर आ रही है, जिसकी लॉन्च डेट कन्फर्म हो गई है. 

कब लॉन्च होगी ये कार? 

मारुति सुजुकी बलेनो फेसलिफ्ट को कंपनी 5 सितंबर को लॉन्च करने वाली है. यानी सितंबर का पहला हफ्ता लॉन्चेज से भरा होने वाला है. मारुति के अलावा रॉयल एनफील्ड और सिंपल इलेक्ट्रिक भी सितंबर के पहले हफ्ते में अपनी गाड़ियां लेकर आ रहे हैं. खैर वापस आते हैं मारुति पर, तो बलेनो की सेकंड जनरेशन का फेसलिफ्ट कंपनी लॉन्च करेगी. 

सम्बंधित ख़बरें

Maruti Suzuki WagonR
34KM माइलेज, 5 लाख से कम कीमत... 23,398 ने खरीदी ये MARUTI
Maruti Suzuki Brezza facelift
Nexon-Punch कोई नहीं है टक्कर में, 15 लाख ने खरीदी ये SUV
Maruti Suzuki
1 रुपये में चलेगी 1KM, 7 लोगों के बैठने की जगह, आ रही नई Maruti
Maruti Suzuki Alto K10
6 एयरबैग, 3.69 लाख कीमत, 112% बढ़ी इस Maruti कार की सेल
Maruti Brezza
इस तारीख से महंगी होंगी मारुति की कारें, दूसरी बार बढ़ाई कीमतें

यह भी पढ़ें: 1 रुपये में चलेगी 1KM, 7 लोगों के बैठने की जगह, आ रही नई Maruti Suzuki

Advertisement

सेकंड जनरेशन बलेनो को मारुति ने 2022 में लॉन्च किया था. कार से जुड़ी ज्यादा जानकारियां आने वाले दिनों में बाहर आएंगी. फिलहाल ये कार 5.99 लाख रुपये से 9.14 लाख रुपये की एक्स शोरूम कीमत पर आती है. बलेनो फेसलिफ्ट की कीमत मौजूदा मॉडल से ज्यादा होगी. 

क्या होगा बलेनो फेसलिफ्ट में खास? 

कार के कुछ स्पाई शॉट्स सामने आए हैं, जिनसे इसमें होने वाले बदलाव का अंदाजा लगाया जा सकता है. बलेनो फेसलिफ्ट में नया ग्रिल मिलेगा, जिसमें एक हॉरिजेंटल बार बीच में मिलेगा. संभवतः ये बार क्रोम फिनिश के साथ आए, जो दोनों हेडलाइट्स को जोड़ेगा. हेडलाइट के डिजाइन में किसी बदलाव की उम्मीद नहीं है. 

यह भी पढ़ें: 26KM माइलेज और धांसू लुक, 4 लाख ने खरीदी Maruti SUV

टेस्टिंग के दौरान ये कार रिडिजाइन बंपर के साथ दिखी है. इसके अलावा कार में रिडिजाइन एलॉय वील्स मिलेंगे. बलेनो फेसलिफ्ट में रियर बंपर में भी बदलाव होगा. लेकिन टेललाइट्स मौजूदा मॉडल जैसी ही होंगी. इसमें रूफ माउंटेड स्पॉयलर और रियर वाइपर मिलेंगे. इंटीरियर में भी बड़े बदलाव की उम्मीद नहीं है. मारुति कैबिन अपहोल्स्ट्री में बदलाव जरूर कर सकती है. 

कार में मौजूदा वेरिएंट की तरह ही 9 इंच का टचस्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम, थ्री-स्पोक स्टीयरिंग वील और ट्रेपोजॉइड शेप्ड एयर कंडीशनर वेंट होंगे. कार में ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल, 6 स्पीकर वाला साउंड सिस्टम, पावर्ड ओआरवीएम्स और ऑटो डिमिंग आईआरवीएम मिलेगा. 

Advertisement

ये कार मौजूदा 1.2 लीटर के नैचुरली एस्पिरेटेड इंजन के साथ ही आएगी, जो 90 एचपी की पावर जनरेट करेगा. इसके साथ 5 स्पीड मैन्युअल और 5 स्पीड एएमटी गियरबॉक्स दिया जा सकता है. सीएनजी वेरिएंट में 77.5 एचपी की पावर इंजन प्रोड्यूस करेगा. यानी इंजन के मामले में भी कुछ नया होने वाला नहीं है. CNG में ये कार 30Km/Kg का माइलेज देती है.

---- समाप्त ----
Live TV

aaj tak epaper in hindi
Follow us on
AajTak Hindi News as Follow us Source
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

संबंधित ख़बरें

लेटेस्ट

    Trending News:
    करियर राशिफल
    आज का राशिफल
    आर्थिक राशिफल
    Latest News in Hindi »
    'ये टैलेंटेड यूथ हैं...', सुप्रीम कोर्ट ने समय रैना समेत 5 कॉमेडियन के सभी केस किए रद्द |
    सीएम हेमंत सोरेन की केंद्र सरकार को धमकी! जान‍िए क‍िस बात पर फूटा गुस्सा |
    Budhaditya Yog 2026: सिंह राशि में आ रहे हैं सूर्य-बुध, 5 राशियों का आएगा गोल्डन टाइम |
    अयोध्या में उमड़ा आस्था का सैलाब... सावन महीने में अब तक 35 लाख से ज्यादा श्रद्धालु पहुंचे, दर्शन के साथ किया जलाभिषेक |
    अश्विन ने रोहित शर्मा के रिटायरमेंट पर की बड़ी भविष्यवाणी |
    गुना में बुलडोजर लेकर पहुंचे ABVP कार्यकर्ता... जर्जर स्कूलों को लेकर सरकार के खिलाफ मोर्चा, 100 स्कूलों की सौंपी लिस्ट |
    Bullet Train Fare: कितना होगा बुलेट ट्रेन का किराया? स्‍पीड 320km, अगले साल 15 अगस्‍त से दौड़ेगी |
    सोसाइटी में सांप दिखा, लोग सहमे... पास जाकर देखा तो नन्हा अजगर था, रेस्क्यू के लिए बुलानी पड़ी टीम |
    ऑपरेशन भगोड़ा के तहत UAE से लाया गया वीरेंद्र बसोया, 13 हजार करोड़ के ड्रग्स केस में वांटेड |
    पेरिस में भारत का जलवा, पहली बार ग्रैंड फिनाले में पहुंचीं दो भारतीय टीमें
    Advertisement