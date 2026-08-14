30KM का माइलेज, 20 लाख से ज्यादा हुई सेल... अब नए अवतार में आ रही है ये MARUTI

एक दशक का सफर, 20 लाख से ज्यादा यूनिट्स की सेल के बाद मारुति अपनी पॉपुलर हैचबैक का नया अवतार लाने वाली है. हम बात कर रहे हैं मारुति सुजुकी बलेनो फेसलिफ्ट (Maruti Suzuki Baleno Facelift) की, जिसे कंपनी ने 2015 में लॉन्च किया था. वैसे मौजूदा बलेनो सेकंड जनरेशन है, जिसे कंपनी ने 2022 में लॉन्च किया था.

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पिछले साल तक इस कार की 20 लाख से ज्यादा यूनिट्स सेल हो गई थी. कंपनी ने लगभग 17 लाख यूनिट्स को भारत में बेचा था, जबकि 4 लाख से ज्यादा यूनिट्स को एक्सपोर्ट किया गया था. अब कंपनी इसका फेसलिफ्ट लेकर आ रही है, जिसकी लॉन्च डेट कन्फर्म हो गई है.

कब लॉन्च होगी ये कार?

मारुति सुजुकी बलेनो फेसलिफ्ट को कंपनी 5 सितंबर को लॉन्च करने वाली है. यानी सितंबर का पहला हफ्ता लॉन्चेज से भरा होने वाला है. मारुति के अलावा रॉयल एनफील्ड और सिंपल इलेक्ट्रिक भी सितंबर के पहले हफ्ते में अपनी गाड़ियां लेकर आ रहे हैं. खैर वापस आते हैं मारुति पर, तो बलेनो की सेकंड जनरेशन का फेसलिफ्ट कंपनी लॉन्च करेगी.

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सेकंड जनरेशन बलेनो को मारुति ने 2022 में लॉन्च किया था. कार से जुड़ी ज्यादा जानकारियां आने वाले दिनों में बाहर आएंगी. फिलहाल ये कार 5.99 लाख रुपये से 9.14 लाख रुपये की एक्स शोरूम कीमत पर आती है. बलेनो फेसलिफ्ट की कीमत मौजूदा मॉडल से ज्यादा होगी.

क्या होगा बलेनो फेसलिफ्ट में खास?

कार के कुछ स्पाई शॉट्स सामने आए हैं, जिनसे इसमें होने वाले बदलाव का अंदाजा लगाया जा सकता है. बलेनो फेसलिफ्ट में नया ग्रिल मिलेगा, जिसमें एक हॉरिजेंटल बार बीच में मिलेगा. संभवतः ये बार क्रोम फिनिश के साथ आए, जो दोनों हेडलाइट्स को जोड़ेगा. हेडलाइट के डिजाइन में किसी बदलाव की उम्मीद नहीं है.

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टेस्टिंग के दौरान ये कार रिडिजाइन बंपर के साथ दिखी है. इसके अलावा कार में रिडिजाइन एलॉय वील्स मिलेंगे. बलेनो फेसलिफ्ट में रियर बंपर में भी बदलाव होगा. लेकिन टेललाइट्स मौजूदा मॉडल जैसी ही होंगी. इसमें रूफ माउंटेड स्पॉयलर और रियर वाइपर मिलेंगे. इंटीरियर में भी बड़े बदलाव की उम्मीद नहीं है. मारुति कैबिन अपहोल्स्ट्री में बदलाव जरूर कर सकती है.

कार में मौजूदा वेरिएंट की तरह ही 9 इंच का टचस्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम, थ्री-स्पोक स्टीयरिंग वील और ट्रेपोजॉइड शेप्ड एयर कंडीशनर वेंट होंगे. कार में ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल, 6 स्पीकर वाला साउंड सिस्टम, पावर्ड ओआरवीएम्स और ऑटो डिमिंग आईआरवीएम मिलेगा.

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ये कार मौजूदा 1.2 लीटर के नैचुरली एस्पिरेटेड इंजन के साथ ही आएगी, जो 90 एचपी की पावर जनरेट करेगा. इसके साथ 5 स्पीड मैन्युअल और 5 स्पीड एएमटी गियरबॉक्स दिया जा सकता है. सीएनजी वेरिएंट में 77.5 एचपी की पावर इंजन प्रोड्यूस करेगा. यानी इंजन के मामले में भी कुछ नया होने वाला नहीं है. CNG में ये कार 30Km/Kg का माइलेज देती है.

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