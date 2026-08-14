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तमीम के सामने ऑस्ट्रेलियाई टीम की हवा टाइट, डार्विन टेस्ट में जड़ा ऐतिहासिक शतक, 23 साल का इंतजार खत्म

बांग्लादेश 2003 के बाद पहली बार ऑस्ट्रेलिया में टेस्ट सीरीज खेल रहा है. पिछली बार ऑस्ट्रेलिया में कोई भी बांग्लादेशी बल्लेबाज 100 रनों के आंकड़े तक नहीं पहुंच सका था. वहीं इस बार तंजीद हसन तमीम ने शतक जड़कर 23 साल का सूखा खत्म कर दिया.

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तंजीद हसन तमीम ने रच दिया इतिहास (Photo: X/Cricket.com.au)
तंजीद हसन तमीम ने रच दिया इतिहास (Photo: X/Cricket.com.au)

ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ डार्विन  टेस्ट मैच में बांग्लादेश के युवा बल्लेबाज तंजीद हसन तमीम ने इतिहास रच दिया है. 25 साल के तमीम ऑस्ट्रेलियाई धरती पर टेस्ट शतक लगाने वाले बांग्लादेश के पहले बल्लेबाज बन गए. अपना महज दूसरा टेस्ट खेल रहे तंजीद ने 188 गेंदों में शतक पूरा करके क्रिकेट के रिकॉर्ड बुक में अपना नाम दर्ज करा लिया.

तंजीद हसन तमीम ने कुल मिलाकर 197 गेंदों पर 101 रन बनाए, जिसमें आठ चौके के अलावा एक सिक्स शामिल रहा. तमीम का विकेट नाथन लायन ने झटका. तमीम की यह पारी इसलिए भी खास है क्योंकि सामने पैट कमिंस, मिचेल स्टार्क, जोश हेजलवुड और लायन जैसे दिग्गजों से सजा ऑस्ट्रेलियाई बॉलिंग अटैक था.

बांग्लादेश ने पहले ऑस्ट्रेलिया को 198 रन पर समेटा और फिर तंजीद हसन तमीम की शानदार पारी के दम पर पहली पारी में बढ़त हासिल कर मुकाबले पर अपनी पकड़ मजबूत कर ली.

हन्नान सरकार का रिकॉर्ड तोड़ा
इससे पहले ऑस्ट्रेलिया में सबसे बड़ा टेस्ट स्कोर बनाने वाले बांग्लादेशी बल्लेबाज हन्नान सरकार थे. हन्नान ने 2003 में केर्न्स टेस्ट में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 76 रन बनाए थे. दो दशक से ज्यादा समय तक कोई बांग्लादेशी बल्लेबाज इस आंकड़े को पार नहीं कर पाया था. अब तंजीद हसन तमीम ने अपने दूसरे ही टेस्ट में इस रिकॉर्ड को पीछे छोड़ दिया और फिर शतक जड़कर नया इतिहास बना दिया.

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तंजीद हसन तमीम के लिए यह पारी उनके टेस्ट करियर की पहली फिफ्टी भी लेकर आई, लेकिन उन्होंने इसे केवल अर्धशतक तक सीमित नहीं रहने दिया. शुरुआत में उन्होंने ऑस्ट्रेलियाई तेज गेंदबाजों के खिलाफ धैर्य दिखाया और खराब गेंदों का इंतजार किया. क्रीज पर जमने के बाद बाएं हाथ के बल्लेबाज ने रन बनाने की रफ्तार बढ़ाई.

बांग्लादेश को मजबूत स्थिति में पहुंचाने में तंजीद हसन तमीम और मोमिनुल हक की साझेदारी भी अहम रही. दोनों ने दूसरे विकेट के लिए 102 रन जोड़े. मोमिनुल हालांकि अपने अर्धशतक से सिर्फ एक रन दूर रह गए. 49 रन के स्कोर पर जोश हेजलवुड ने उन्हें विकेटकीपर के हाथों कैच कराकर साझेदारी तोड़ी. इसके बाद कप्तान नजमुल हुसैन शांतो क्रीज पर आए और उन्होंने तमीम का साथ निभाया. दोनों ने ऑस्ट्रेलियाई गेंदबाजों को लगातार दबाव बनाने का मौका नहीं दिया और टीम को पहली पारी में बढ़त दिलाने में अहम भूमिका निभाई.

तंजीद हसन तमीम के ऐतिहासिक शतक से पहले बांग्लादेश के तेज गेंदबाज हसन महमूद ने मैच की नींव तैयार कर दी थी. हसन ने ऑस्ट्रेलिया के मजबूत बल्लेबाजी क्रम के खिलाफ 55 रन देकर 6 विकेट झटके. उनकी घातक गेंदबाजी के सामने ऑस्ट्रेलिया की पहली पारी सिर्फ 198 रनों पर सिमट गई. इसके बाद बांग्लादेशी बल्लेबाजों ने गेंदबाजों की मेहनत को बेकार नहीं जाने दिया.

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