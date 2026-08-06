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ये कैसा मौन व्रत! मीम किंग रवि किशन का नया वीडियो वायरल

रवि किशन के बयान ने नेटिजन्स को हंसा-हंसाकर लोटपोट कर दिया है क्योंकि उन्होंने वायरल क्लिप पर रिएक्शन दिया है. बीते दिनों उनका मौन व्रत वाला वीडियो वायरल हुआ था, अब एक और वीडियो सामने आया है.

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मौन व्रत पर रवि किशन (Photo: PTI)
मौन व्रत पर रवि किशन (Photo: PTI)

एक्टर और गोरखपुर से बीजेपी सांसद रवि किशन इन दिनों न सिर्फ अपनी फिल्मों से बल्कि अपनी हरकतों और चुटीले अंदाज से इंटरनेट पर पूरी तरह से छाए हुए हैं. संसद परिसर से लेकर सोशल मीडिया फीड तक, उनके एक्सप्रेशन्स, डायलॉग्स और डांस मूव्स का हर कोई दीवाना बना हुआ है. हाल ही में उनका संसद के बाहर का एक वीडियो जमकर वायरल हुआ था, जिसमें उन्होंने खुद तो मौन व्रत पर बताया था, लेकिन इसके बावजूद वे पत्रकारों के सवालों के जवाब धड़ल्ले से दिए जा रहे थे.

इस बात पर इंटरनेट पर जमकर मीम्स बने और लोगों ने उनकी खूब चुटकी ली. अब रवि किशन का एक नया वीडियो सामने आया है, जिसमें उन्होंने अपनी पुरानी 'गलती' से सीख लेते हुए अपने मौन व्रत में कुछ बड़े और मजेदार सुधार कर लिए हैं.

इस बार साधी पूरी चुप्पी
ताजा वाकये में जब संसद परिसर में मीडियाकर्मियों ने रवि किशन को घेरा और याद दिलाया कि उनका पिछला 'बोलने वाला मौन व्रत' इंटरनेट पर खूब तहलका मचा रहा है, तो इस बार बीजेपी सांसद पूरी तरह से संभल गए. उन्होंने अपनी पिछली गलती को दोहराने के बजाय मुंह पर उंगली रखकर सिर्फ एक मुस्कुराता हुआ रिएक्शन दिया और बिना कुछ बोले चुपचाप निकल गए. उनका यह छोटा-सा और सधा हुआ अंदाज देखकर वहां मौजूद लोग भी अपनी हंसी नहीं रोक पाए.

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सामने आई जानकारी के मुताबिक रवि किशन पिछले तीन दिनों से मौन व्रत पर हैं. गुरुवार को जब संसद भवन के बाहर पत्रकारों ने फिर से उनसे बात करने की कोशिश की, तो उन्होंने कोई भी बयान देने के बजाय केवल हंसकर सभी सवालों को टाल दिया. बिना एक शब्द बोले भी उनका यह रिएक्शन कैमरे में कैद हो गया और देखते ही देखते सोशल मीडिया पर फिर से वायरल होने लगा. 

'बोलने वाले मौन व्रत' से हुई थी शुरुआत
इस पूरे ड्रामे और मनोरंजन की शुरुआत तब हुई थी जब रवि किशन ने खुद मीडिया के सामने आकर बड़े गंभीर अंदाज में कहा था कि वह आज 'मौन व्रत' पर हैं. मजेदार बात यह रही कि मौन व्रत का ऐलान करने के तुरंत बाद भी वह पत्रकारों के सवालों का जवाब लगातार देते रहे. उनके इस अंदाज को देखकर यूजर्स ने जमकर चुटकी ली थी और कमेंट सेक्शन में लिखा था कि 'ऐसा अनोखा मौन व्रत जिंदगी में पहली बार देखने को मिला है.'

इंटरनेट के नए 'ट्रेंडिंग किंग' बने रवि किशन
वैसे यह सिर्फ संसद परिसर तक सीमित नहीं है, इन दिनों सोशल मीडिया पर रवि किशन के पुराने इंटरव्यूज, फनी क्लिप्स और फिल्मों के सीन भी तेजी से शेयर किए जा रहे हैं. उनका देसी अंदाज, हाजिरजवाबी और चेहरे के अनूठे एक्सप्रेशन्स लोगों को खूब पसंद आ रहे हैं. इसके साथ ही वह लगातार बड़ी फिल्मों में भी अपनी एक्टिंग का जलवा बिखेर रहे हैं. 

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