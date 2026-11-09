कभी थे दुनिया के नंबर-1 टेस्ट बल्लेबाज, अब ऑस्ट्रेलियाई टीम से बाहर हुए मार्नस लाबुशेन

ऑस्ट्रेलिया के स्टार बल्लेबाज मार्नस लाबुशेन को खराब फॉर्म का खामियाजा भुगतना पड़ा है. क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया (CA) ने साफ कर दिया है कि न्यूजीलैंड के खिलाफ आगामी चार मैचों की घरेलू टेस्ट सीरीज के लिए उनके नाम पर विचार नहीं किया जाएगा. क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया की चयन समिति के अध्यक्ष जॉर्ज बेली ने सोमवार (9 नवंबर) को इसकी पुष्टि की. कभी टेस्ट क्रिकेट में दुनिया के नंबर-1 बल्लेबाज रहे लाबुशेन के लिए यह बड़ा झटका है. चार मैचों की यह सीरीज 9 दिसंबर से शुरू होगी.

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साउथ अफ्रीका के खिलाफ हालिया तीन मैचों की टेस्ट सीरीज में मार्नस लाबुशेन का प्रदर्शन निराशाजनक रहा था. उन्होंने छह पारियों में महज 131 रन बनाए. उनके बल्ले से आखिरी टेस्ट शतक 2023 में निकला था. कभी टेस्ट क्रिकेट में दुनिया के शीर्ष बल्लेबाज रहे लाबुशेन अब रैंकिंग में संयुक्त रूप से 40वें स्थान पर खिसक चुके हैं.

Australia confirm a change in their batting line-up ahead of a crucial home #WTC27 series against New Zealand 📝 https://t.co/zmAZMIKLVD — ICC (@ICC) November 9, 2026

जॉर्ज बेली ने कहा, 'फिलहाल हम मार्नस को पहले टेस्ट और न्यूजीलैंड सीरीज के लिए चयन के दायरे में नहीं रखेंगे.' बेली के मुताबिक, लाबुशेन की टीम में जगह को लेकर काफी अटकलें लगाई जा रही थीं. इस फैसले से उन्हें घरेलू क्रिकेट में अपने खेल पर ध्यान देने का समय मिलेगा. चयनकर्ता अगले सप्ताह शेफील्ड शील्ड में खिलाड़ियों के प्रदर्शन के आधार पर टीम को अंतिम रूप देंगे.

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2021 में बने थे नंबर-1 टेस्ट बल्लेबाज

मार्नस लाबुशेन ने 2021 में टेस्ट बल्लेबाजी रैंकिंग में पहला स्थान हासिल किया था. जॉर्ज बेली ने उनकी क्षमता पर भरोसा जताते हुए कहा कि टीम में वापसी की संभावना बनी हुई है. उन्होंने यह भी माना कि डार्विन टेस्ट और साउथ अफ्रीका सीरीज में लाबुशेन को अच्छी शुरुआत मिली, लेकिन वह उन्हें बड़ी पारियों में नहीं बदल सके.

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ऑस्ट्रेलिया के लिए आने वाले समय में भारत और इंग्लैंड के खिलाफ अहम टेस्ट सीरीज भी हैं. अगले साल भारतीय उपमहाद्वीप में पांच मैचों की टेस्ट सीरीज खेली जाएगी, जबकि 2027 के मध्य में इंग्लैंड के खिलाफ एशेज होगी. ऐसे में मार्नस लाबुशेन के पास घरेलू क्रिकेट में रन बनाकर दोबारा चयनकर्ताओं का भरोसा जीतने का मौका रहेगा.

सीरीज का शेड्यूल

पहला टेस्ट: 9-13 दिसंबर, पर्थ

दूसरा टेस्ट: 17-21 दिसंबर, एडिलेड

तीसरा टेस्ट: 26-30 दिसंबर, मेलबर्न

चौथा टेस्ट: 4-8 जनवरी, सिडनी

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