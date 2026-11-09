scorecardresearch
 
aaj tak epaper in hindi

Feedback

Ramayana Box Office Day 4: दिवाली पर 'रामायण' का धमाका, लगाई हाफ सेंचुरी, 500 करोड़ पहुंचा कलेक्शन

रणबीर कपूर की फिल्म रामायण की बॉक्स ऑफिस पर ताबड़तोड़ कमाई जारी है. हालांकि दिवाली के दिन फिल्म की कमाई में थोड़ी गिरावट जरूर दिखी है. वर्ल्डवाइड फिल्म का कलेक्शन 500 करोड़ के करीब पहुंच गया है.

Advertisement
X
चौथे दिन कितनी हुई रामायण की कमाई (Photo: Social Media)
चौथे दिन कितनी हुई रामायण की कमाई (Photo: Social Media)

रणबीर कपूर स्टारर फिल्म रामायण की दिवाली पर धूम दिखी. फिल्म ने रविवार यानी 8 नवंबर को हाफ सेंचुरी मारी है. मूवी ने दिवाली के दिन 56.15 करोड़ का नेट कलेक्शन किया है. इसी के साथ फिल्म का 4 दिनों का नेट इंडिया बॉक्स ऑफिस कलेक्शन 238.85 करोड़ हो गया है. वहीं ग्रॉस कलेक्शन 285.20 पहुंच गया है.

200 करोड़ के पार हुई रामायण
सैकनिल्क की रिपोर्ट अनुसार, रामायण ने पहले दिन इंडिया में 64.85 करोड़ का नेट कलेक्शन किया था. दूसरे दिन मूवी में 48 करोड़ और तीसरे दिन 69.80 करोड़ की कमाई की थी. अभी तक फिल्म ने सबसे ज्यादा कमाई छोटी दिवाली वाले दिन की है. चौथे दिन यानी बड़ी दिवाली पर इसके कलेक्शन में 19.6% की गिरावट साफ देखने को मिली.

हालांकि दिवाली सेलिब्रेशन की वजह से कमाई में गिरावट आना लाजमी है. फिर भी दिवाली वाले दिन 56.15 करोड़ कमाई करना कम बात नहीं है. फिल्म के इस वीक 300 करोड़ के क्लब में शामिल होने के आसार हैं. अभी भी फेस्टिव वीक चल रहा है. ये हफ्ता कमाई के लिहाज से रामायण के लिए काफी खास होने वाला है. फिल्म की सबसे ज्यादा कमाई हिंदी शोज से हो रही है. 

सम्बंधित ख़बरें

Ravi Dubey Fitness
'रामायण' के लक्ष्मण 42 की उम्र में भी कैसे हैं फिट?
Ramayana Movie box office collection
छोटी दिवाली पर रामायण का बड़ा धमाका! कमाई में आया जबरदस्त उछाल
Ranbir Kapoor
रणबीर कपूर क्यों करना चाहते हैं फिल्म डायरेक्ट?
Dipika Chikhlia reaction on Sai Pallavi action sequence in Ramayana
'मुझे ऐसा सीन याद नहीं', रामायण में सीता के एक्शन पर बोलीं दीपिका
Ranbir Kapoor
क्या एक्टिंग छोड़ने वाले हैं रणबीर कपूर?
Advertisement

आदिपुरुष से कंपेरिजन
रणबीर की रामायण को पहले दिन से कमाई के मामले में प्रभास की आदिपुरुष से कंपेयर किया जा रहा है. ओपनिंग डे कलेक्शन में रणबीर की फिल्म आदिपुरुष से पिछड़ी. प्रभास की फिल्म ने पहले दिन 86.75 करोड़ कमाए थे. वहीं रणवीर की फिल्म ने 64.85 करोड़ के साथ खाता खोला था. चौथे दिन की कमाई को कंपेयर करें तो रामायण जीतती नजर आई है. क्योंकि चौथे दिन आदिपुरुष की कमाई में भंयकर गिरावट दिखी थी. फिल्म ने बस 16 करोड़ कमाए थे. 

कितनी हुई वर्ल्डवाइड कमाई?
रामायण ने चौथे दिन दिन 45 करोड़ का बिजनेस किया है. जिसके साथ इसका ओवरसीज ग्रॉस कलेक्शन 214 करोड़ हो गया है. फिल्म का वर्ल्डवाइड कलेक्शन 499.20 करोड़ हो गया है. फिल्म 4 दिनों में 500 करोड़ रुपये के आंकड़े के बेहद करीब पहुंच गई है.

4000 करोड़ में बनी रामायण डायरेक्टर नितेश तिवारी का ड्रीम प्रोजेक्ट है. फिल्म को वीएफएक्स, रावण के महिमामंडन को लेकर बैकलैश मिल रहा है. बावजूद इसके फिल्म बॉक्स ऑफिस पर ताबड़तोड़ कमाई कर रही है. मूवी में रणबीर ने राम, साई पल्लवी ने सीता और रवि दुबे ने लक्ष्मण का रोल प्ले किया है. 

---- समाप्त ----
Live TV

aaj tak epaper in hindi
Follow us on
AajTak Hindi News as Follow us Source
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Latest News in Hindi »
    Ramayana Box Office Day 4: दिवाली पर 'रामायण' का धमाका, लगाई हाफ सेंचुरी, 500 करोड़ पहुंचा कलेक्शन |
    अब ट्रेन में शौक से ले जाइए अपना Pet! वंदे भारत स्लीपर में मिलेगी ये खास सुविधा |
    कभी थे दुनिया के नंबर-1 टेस्ट बल्लेबाज, अब ऑस्ट्रेलिया ने बाहर हुए मार्नस लाबुशेन |
    Shani Vakri 2026: शनि की वक्री चाल से इन 5 राशियों पर टूटेगा मुसीबतों का पहाड़, नवंबर में रहें बेहद सावधान! |
    कंगना रनौत ने लाल बांधनी साड़ी में किया लक्ष्मी पूजन, बनाई रंगोली, दिखाया घर का आलीशान मंदिर; PHOTOS |
    बेटे की मौत से मां को लगा सदमा, बॉडी देखते ही तोड़ दिया दम, एक साथ उठी अर्थी तो पूरा गांव रो दिया |
    ऑफिस में Gen Z के ये 7 बहाने हो रहे हैं वायरल! |
    पहले तो हीटर भी नहीं थे... फिर कड़ाके की सर्दी में महलों को कैसे गर्म रखते थे राजा? |
    मैसूर: ससुराल में 7 हत्याओं के साजिशकर्ता के खुल रहे राज, जंगल के इलाके से दो और डेड बॉडीज मिलीं |
    डिवाइडर से टकराकर पलटी कार में लगी आग, छह लोगों की जिंदा जलकर मौत
    Advertisement