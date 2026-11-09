scorecardresearch
 
aaj tak epaper in hindi

Feedback

IND vs NZ: न्यूजीलैंड टीम पर इंजरी का अटैक, 3 तेज गेंदबाज चोटिल, स्क्वॉड में फेरबदल

भारतीय टीम शुरुआती दोनों मैच जीतकर पांच मुकाबलों की सीरीज में 2-0 से आगे है. हैमिल्टन में होने वाला तीसरा वनडे भारत के लिए सीरीज पर कब्जा जमाने का मौका देगा. उधर लगातार चोटों से जूझ रही कीवी टीम के सामने अब वापसी की कठिन चुनौती होगी.

Advertisement
X
ब्लेयर टिकनर चोटिल, क्रिस्टियन क्लार्क की टीम में एंट्री. (Photo: AFP)
ब्लेयर टिकनर चोटिल, क्रिस्टियन क्लार्क की टीम में एंट्री. (Photo: AFP)

भारत के खिलाफ पांच मैचों की वनडे सीरीज में मेजबान टीम न्यूजीलैंड की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही हैं. तेज गेंदबाज ब्लेयर टिकनर चोट के कारण अगले दो मुकाबलों में नहीं खेल पाएंगे. उनकी जगह क्रिस्टियन क्लार्क को स्क्वॉड में शामिल किया गया है.

ब्लेयर टिकनर को वेलिंगटन में दूसरे वनडे के दौरान बल्लेबाजी करते समय सिर में चोट लगी थी. उनकी चोट के चलते टीम को गेंदबाजी विभाग में बदलाव करना पड़ा है. इसके अलावा स्टार तेज गेंदबाजों मैट हेनरी और लॉकी फर्ग्यूसन की गैरमौजूदगी ने मेजबान टीम की परेशानी बढ़ा दी है.

मैट हेनरी ट्रेनिंग के दौरान साथी खिलाड़ी डेवोन कॉन्वे से टकराने के बाद लगी चोट से उबर रहे हैं. वह मंगलवार (10 नवंबर) को हैमिल्टन में होने वाले तीसरे वनडे के लिए उपलब्ध नहीं होंगे. वहीं, लॉकी फर्ग्यूसन जांघ की मांसपेशियों में परेशानी के चलते पूरी सीरीज से बाहर हो गए हैं.
यह भी पढ़ें: टीम इंडिया को हराने के बाद पाकिस्तानी बल्लेबाज ने जेब से निकाला पर्चा, सेलिब्रेशन VIRAL

न्यूजीलैंड ने पांचवें वनडे के लिए अभी टीम घोषित नहीं की है. हालांकि, टॉम लैथम, डेरिल मिचेल, हेनरी निकोल्स, ग्लेन फिलिप्स और नाथन स्मिथ बुधवार को टीम से अलग हो जाएंगे. ये खिलाड़ी भारत के खिलाफ आगामी टेस्ट सीरीज की तैयारी शुरू करेंगे और वनडे सीरीज का आखिरी मुकाबला नहीं खेलेंगे.
यह भी पढ़ें: वर्ल्ड कप जीतने के लिए शुभमन गिल की शादी भी करवा दूंगा! रोहित शर्मा ने आखिरकार खोला बड़ा राज

सम्बंधित ख़बरें

Rohit Sharma
हैमिल्टन में जमकर बोलता है रोहित का बल्ला! शतक का सूखा होगा खत्म?
Prasidh Krishna
बल्लेबाजों के बाद कृष्णा का कहर, टीम इंडिया ने NZ पर कसा शिकंजा
Axar Patel
अक्षर को राहुल से पहले भेजने पर बवाल, गंभीर के सपोर्ट में गावस्कर
Rohit Sharma
रोहित शर्मा ने रचा नया इतिहास... शाहिद आफरीदी का रिकॉर्ड ध्वस्त
IND vs NZ Virat Kohli
'सिर्फ 7 रन बनाकर भी रिकॉर्ड बुक में छा गए कोहली!' बने नंबर-1 बल्लेबाज
Advertisement

तीसरे वनडे के लिए न्यूजीलैंड का स्क्वॉड: मिचेल सेंटनर (कप्तान), माइकल ब्रेसवेल, क्रिस्टियन क्लार्क, जैकब डफी, मैथ्यू फिशर, काइल जेमिसन, निक केली, टॉम लैथम (विकेटकीपर), डेरिल मिचेल, हेनरी निकोल्स, ग्लेन फिलिप्स, टिम सीफर्ट, नाथन स्मिथ और विल यंग.

चौथे वनडे के लिए न्यूजीलैंड का स्क्वॉड: मिचेल सेंटनर (कप्तान), फिन एलन, माइकल ब्रेसवेल, क्रिस्टियन क्लार्क, जैकब डफी, मैथ्यू फिशर, डीन फॉक्सक्रॉफ्ट, मिच हे (विकेटकीपर), मैट हेनरी, काइल जेमिसन, निक केली, टिम सीफर्ट और विल यंग

वनडे सीरीज का शेड्यूल:
पहला वनडे: 4 नवंबर, ऑकलैंड, भारत 5 विकेट से जीता (DLS नियम)
दूसरा वनडे: 7 नवंबर, वेलिंगटन, भारत 4 रनों से जीता (DLS मेथड)
तीसरा वनडे: 10 नवंबर, हैमिल्टन
चौथा वनडे: 13 नवंबर, माउंट माउंगानुई
पांचवां वनडे: 15 नवंबर, माउंट माउंगानुई

---- समाप्त ----
Live TV

aaj tak epaper in hindi
Follow us on
AajTak Hindi News as Follow us Source
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Latest News in Hindi »
    IND vs NZ: न्यूजीलैंड टीम पर इंजरी का अटैक, 3 तेज गेंदबाज चोटिल, स्क्वॉड में फेरबदल |
    काम आप करो, क्रेडिट कोई और ले जाए? ऑफिस पॉलिटिक्स के बीच खुद को कैसे साबित करें, जानिए अंकुर वारिकू के टिप्स |
    पाकिस्तान से भी आएंगे मेहमान, अनंत सिंह बेटी की शादी के लिए विदेश में भी भेज रहे कार्ड, PM को भी न्योता |
    Bhai Dooj 2026 Date: भाई दूज कब है, आज या कल? यहां जानें सही तारीख, तिलक का शुभ मुहूर्त और पूजा विधि |
    Bachchan Family Diwali Inside Photos: बच्चन फैमिली की दिवाली में छाईं पोती आराध्या, बिंदी-मेकअप में दिखा ट्रांसफॉर्मेशन, भाई अगस्त्य को लगाया गले |
    दिवाली पर यहां होती है कुत्तों की पूजा, फूलों की माला पहनाकर खिलाते हैं खास खाना |
    Robert Kiyosaki Viral Post: 'डर कैसा... मैंने तो खरीद लिया', US मार्केट में तबाही के बीच कियोसाकी का पोस्ट वायरल |
    जहीर खान ने पत्नी सागरिका और बेटे संग मनाई दिवाली, किया लक्ष्मी पूजन; कुर्ते में दिखे हैंडसम, साड़ी में छाईं एक्ट्रेस; PHOTOS |
    वो चीनी महिला जासूस कौन है जिसके जाल में थे Nvidia सीईओ Jensen Huang? नए खुलासों के बाद बढ़ी मुश्किल |
    Mangal Gochar 2026: 12 नवंबर से इन 3 राशियों के पास आएगा पैसा ही पैसा! मंगल-गुरु बनाएंगे धन लाभ के योग
    Advertisement