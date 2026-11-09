IND vs NZ: न्यूजीलैंड टीम पर इंजरी का अटैक, 3 तेज गेंदबाज चोटिल, स्क्वॉड में फेरबदल

भारत के खिलाफ पांच मैचों की वनडे सीरीज में मेजबान टीम न्यूजीलैंड की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही हैं. तेज गेंदबाज ब्लेयर टिकनर चोट के कारण अगले दो मुकाबलों में नहीं खेल पाएंगे. उनकी जगह क्रिस्टियन क्लार्क को स्क्वॉड में शामिल किया गया है.

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ब्लेयर टिकनर को वेलिंगटन में दूसरे वनडे के दौरान बल्लेबाजी करते समय सिर में चोट लगी थी. उनकी चोट के चलते टीम को गेंदबाजी विभाग में बदलाव करना पड़ा है. इसके अलावा स्टार तेज गेंदबाजों मैट हेनरी और लॉकी फर्ग्यूसन की गैरमौजूदगी ने मेजबान टीम की परेशानी बढ़ा दी है.

Further changes for New Zealand in their home ODI series against India 👀 https://t.co/dc2TXX0sxM — ICC (@ICC) November 9, 2026

मैट हेनरी ट्रेनिंग के दौरान साथी खिलाड़ी डेवोन कॉन्वे से टकराने के बाद लगी चोट से उबर रहे हैं. वह मंगलवार (10 नवंबर) को हैमिल्टन में होने वाले तीसरे वनडे के लिए उपलब्ध नहीं होंगे. वहीं, लॉकी फर्ग्यूसन जांघ की मांसपेशियों में परेशानी के चलते पूरी सीरीज से बाहर हो गए हैं.

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न्यूजीलैंड ने पांचवें वनडे के लिए अभी टीम घोषित नहीं की है. हालांकि, टॉम लैथम, डेरिल मिचेल, हेनरी निकोल्स, ग्लेन फिलिप्स और नाथन स्मिथ बुधवार को टीम से अलग हो जाएंगे. ये खिलाड़ी भारत के खिलाफ आगामी टेस्ट सीरीज की तैयारी शुरू करेंगे और वनडे सीरीज का आखिरी मुकाबला नहीं खेलेंगे.

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तीसरे वनडे के लिए न्यूजीलैंड का स्क्वॉड: मिचेल सेंटनर (कप्तान), माइकल ब्रेसवेल, क्रिस्टियन क्लार्क, जैकब डफी, मैथ्यू फिशर, काइल जेमिसन, निक केली, टॉम लैथम (विकेटकीपर), डेरिल मिचेल, हेनरी निकोल्स, ग्लेन फिलिप्स, टिम सीफर्ट, नाथन स्मिथ और विल यंग.

चौथे वनडे के लिए न्यूजीलैंड का स्क्वॉड: मिचेल सेंटनर (कप्तान), फिन एलन, माइकल ब्रेसवेल, क्रिस्टियन क्लार्क, जैकब डफी, मैथ्यू फिशर, डीन फॉक्सक्रॉफ्ट, मिच हे (विकेटकीपर), मैट हेनरी, काइल जेमिसन, निक केली, टिम सीफर्ट और विल यंग

वनडे सीरीज का शेड्यूल:

पहला वनडे: 4 नवंबर, ऑकलैंड, भारत 5 विकेट से जीता (DLS नियम)

दूसरा वनडे: 7 नवंबर, वेलिंगटन, भारत 4 रनों से जीता (DLS मेथड)

तीसरा वनडे: 10 नवंबर, हैमिल्टन

चौथा वनडे: 13 नवंबर, माउंट माउंगानुई

पांचवां वनडे: 15 नवंबर, माउंट माउंगानुई

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