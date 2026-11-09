ऑफिस में Gen Z के ये 7 बहाने हो रहे हैं वायरल!

ऑफिस में काम करने का अंदाज काफी बदल गया है. खासकर जेन जी के आने के बाद वर्कप्लेस पर नई सोच, नए रूल्स और काम को लेकर अलग नजरिया देखने को मिल रहा है. जहां पहले एम्प्लॉय अपनी परेशानी बताने से बचते थे, वहीं आज के युवा अपनी बात खुलकर रखते हैं. इतना ही नहीं, काम के बीच मिलने वाले छोटे-छोटे ब्रेक से लेकर मीटिंग टालने तक के लिए जेन जी के पास मजेदार जवाब भी तैयार रहते हैं. सोशल मीडिया पर भी ऑफिस से जुड़े ऐसे कई बहाने और मीम्स वायरल होते रहते हैं. आइए जानते हैं ऐसे ही 7 मजेदार बहानों के बारे में.

और पढ़ें

1. आज मेरी बैटरी लो है

जेन जी के लिए फोन की तरह अपनी एनर्जी भी चार्ज करना जरूरी है. अगर सुबह से लगातार काम करना पड़ रहा है, तो उनका जवाब होता है कि आज एनर्जी बिल्कुल खत्म है. ऐसे में थोड़ी देर का ब्रेक तो बनता है.

2. ये मेरी जॉब प्रोफाइल में नहीं है

जेन जी अपनी जिम्मेदारियों को लेकर काफी स्पष्ट रहना पसंद करते हैं. अगर उन्हें उनके काम से अलग कोई टास्क दिया जाए, तो वे तुरंत कह सकते हैं कि यह मेरी जॉब प्रोफाइल का हिस्सा नहीं है.

3. मैं अभी डीप वर्क में हूं

ऑफिस में बार-बार होने वाली बातचीत और मीटिंग्स से बचने के लिए यह बहाना काफी काम आता है. इसका मतलब है कि अभी किसी से बात नहीं करनी, क्योंकि पूरा ध्यान काम पर है.

Advertisement

4. क्या ये मेल पर भेज सकते हैं?

हर छोटी बात के लिए मीटिंग करने के बजाय जेन जी लिखित बातचीत को प्राथमिकता देते हैं. इसलिए अचानक मीटिंग बुलाने पर उनका जवाब होता है कि इसे मेल पर भेज दीजिए.

5. मुझे थोड़ा मेंटल हेल्थ ब्रेक चाहिए

लगातार काम और डेडलाइन के बीच युवा अपनी मेंटल हेल्थ को भी अहमियत देते हैं. ऐसे में कुछ देर के लिए काम से दूरी बनाना उनके लिए जरूरी हो सकता है.

यह भी पढ़ें: "Sourav Joshi Diwali Gifts: 1.5 लाख का फोन, हज़ारों की घड़ी! Gen Z यूट्यूबर ने फैमिली को दिए तोहफे

6. मैं वर्क-लाइफ बैलेंस में विश्वास करता हूं

ऑफिस टाइम खत्म होने के बाद भी काम करने की उम्मीद की जाए, तो जेन जी साफ कह सकते हैं कि उनका पर्सनल टाइम भी उतना ही जरूरी है. हर वक्त उपलब्ध रहना उनके लिए काम का हिस्सा नहीं है.

7. मैं इस पर कल फ्रेश माइंड से काम करूंगा

दिन खत्म होने के करीब कोई नया काम मिल जाए, तो यह जवाब काफी आम है. जेन जी का मानना है कि थके हुए दिमाग से काम करने के बजाय अगले दिन बेहतर तरीके से काम करना ज्यादा सही है.

जेन जी के ये बहाने भले ही सुनने में मजेदार लगें, लेकिन इनके पीछे वर्कप्लेस को लेकर बदलती सोच भी दिखाई देती है. युवा अब सिर्फ नौकरी करने के बजाय अपनी सीमाओं, मेंटल पीस और पर्सनल लाइफ को भी महत्व देना चाहते हैं. हालांकि, हर बहाना सही नहीं हो सकता, लेकिन काम और पर्सनल लाइफ के बीच बैलेंस बनाना जरूर जरूरी है.

---- समाप्त ----