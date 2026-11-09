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Shani Vakri 2026: शनि की वक्री चाल से इन 5 राशियों पर टूटेगा मुसीबतों का पहाड़, नवंबर में रहें बेहद सावधान!

Shani Vakri 2026: नवंबर 2026 में शनि की वक्री चाल कुछ राशियों के लिए परेशानी बढ़ा सकती है. इस दौरान वृषभ, मिथुन समेत 5 राशियों को नौकरी, कारोबार और आर्थिक मामलों में सावधान रहने की जरूरत है.

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नवंबर में शनि मचाएंगे इन 5 राशियों के जीवन में हलचल! (Photo: ITG)
नवंबर में शनि मचाएंगे इन 5 राशियों के जीवन में हलचल! (Photo: ITG)

Shani Vakri 2026: इस समय शनि देव की चाल कुछ राशियों के लिए परेशानी बढ़ा सकती है. ज्योतिष में शनि को कर्मों का फल देने वाला ग्रह माना जाता है. मान्यता है कि शनि हर व्यक्ति को उसके कर्मों के हिसाब से फल देते हैं. शनि की चाल में बदलाव का असर सभी 12 राशियों पर पड़ता है. नवंबर का महीना भी कुछ राशियों के लिए थोड़ा मुश्किल रह सकता है. इस दौरान नौकरी, कारोबार, पैसे और परिवार से जुड़े मामलों में सावधानी रखनी होगी. कोई भी फैसला जल्दबाजी में लेने से बचें. आइए जानते हैं कि नवंबर में किन राशियों को संभलकर रहने की जरूरत है.

ज्योतिष के अनुसार, नवंबर 2026 में शनि देव मीन राशि में वक्री चाल चल रहे हैं. साथ ही वे उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र में विराजमान हैं. शनि की यह वक्री चाल 11 दिसंबर तक जारी रहेगी. ऐसे में इस दौरान 5 राशियों के जातकों को विशेष सावधानी बरतने की जरूरत है. 

वृषभ राशि

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वृषभ राशि वालों को इस महीने पैसों के मामले में सावधानी रखनी होगी. बिना सोचे-समझे किसी को पैसा उधार न दें. नौकरी में काम का दबाव बढ़ सकता है. अधिकारियों से बात करते समय अपनी भाषा का ध्यान रखें. कारोबार में कोई भी नया फैसला जल्दबाजी में न लें. परिवार में छोटी-छोटी बातों पर बहस करने से बचें.

मिथुन राशि

मिथुन राशि वालों के लिए नवंबर का महीना कामकाज के मामले में थोड़ा मुश्किल रह सकता है. नौकरी में जिम्मेदारियां बढ़ सकती हैं. काम के दौरान कुछ परेशानियां भी आ सकती हैं. ऐसे में धैर्य से काम लें. जल्दबाजी में नौकरी बदलने का फैसला न करें. कारोबार करने वाले लोग कोई भी बड़ा सौदा सोच-समझकर करें. साथ ही अपनी सेहत का भी ध्यान रखें.

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तुला राशि

तुला राशि वालों को इस दौरान अपने विरोधियों से सावधान रहना होगा. कार्यस्थल पर किसी की बातों में आकर कोई गलत फैसला न लें. पैसों के मामले में बजट बनाकर चलें. अचानक खर्च बढ़ सकते हैं. किसी पुराने विवाद या कानूनी मामले को लेकर परेशानी हो सकती है. हालांकि, समझदारी से काम लेंगे तो हालात संभाल सकते हैं.

मकर राशि

मकर राशि वालों को इस महीने काम और जिम्मेदारियों के बीच तालमेल बनाकर चलना होगा. नौकरी में मेहनत ज्यादा करनी पड़ सकती है, लेकिन उसका अच्छा फल मिलने में थोड़ा समय लग सकता है. किसी भी काम को अधूरा न छोड़ें. कारोबार करने वाले लोग पैसों के लेनदेन में सावधानी बरतें. परिवार के साथ समय बिताएं. छोटी-छोटी बातों पर तनाव लेने से बचें.

कुंभ राशि

कुंभ राशि के जातकों को पैसों के मामले में सावधान रहने की जरूरत है. इस दौरान फालतू खर्च बढ़ सकते हैं. किसी को पैसा उधार देने से पहले अच्छी तरह सोच लें. नौकरी करने वाले लोग अपने काम में लापरवाही न करें. परिवार में बातचीत करते समय अपनी वाणी पर संयम रखें. निवेश से जुड़े फैसले जल्दबाजी में लेने से बचें.

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