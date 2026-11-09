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मैसूर: ससुराल में 7 हत्याओं के साजिशकर्ता के खुल रहे राज, जंगल के इलाके से दो और डेड बॉडीज मिलीं

कर्नाटक के मैसूर में 7 लोगों की हत्या के मामले में पुलिस ने 2 और शव बरामद किए हैं. चामुंडी हिल्स के पास मिले इन शवों की पहचान शिवकुमार और दिव्या के रूप में हुई है. अब तक कुल 5 शव बरामद हो चुके हैं, जबकि 2 शवों की तलाश जारी है.

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कैब ड्राइवर पर 7 लोगों की हत्या का आरोप, मामले में अब तक 5 शव बरामद.(Representative Image)
कैब ड्राइवर पर 7 लोगों की हत्या का आरोप, मामले में अब तक 5 शव बरामद.(Representative Image)

कर्नाटक के मैसूर में 7 लोगों की हत्या के मामले में पुलिस ने 2 और शव बरामद किए हैं. दोनों शव चामुंडी हिल्स के पास जंगल से मिले हैं. पुलिस के मुताबिक, शवों की पहचान शिवकुमार और दिव्या के रूप में हुई है. इसके साथ ही अब तक इस मामले में कुल 5 शव बरामद किए जा चुके हैं.

पुलिस के मुताबिक, कैब ड्राइवर इंदुसेकर उर्फ सेकर पर घरेलू विवाद के चलते अपनी पत्नी के परिवार के 7 लोगों की हत्या करने का आरोप है. इससे पहले शनिवार को तमिलनाडु के सेलम जिले के यरकौड जंगल से उसकी पत्नी और सास के शव मिले थे. वहीं, शुक्रवार को नंदी हिल्स के पास 7 साल के बच्चे पुनीत का शव बरामद किया गया था.

पुलिस को शक है कि ये हत्याएं पिछले 15 से 20 दिनों के दौरान की गईं. आरोप है कि आरोपी ने राजाजीनगर थाना क्षेत्र में अपने घर में लोगों की हत्या की और शवों को कर्नाटक और तमिलनाडु के अलग-अलग इलाकों में ठिकाने लगाया. पुलिस अभी बाकी दो शवों की तलाश कर रही है. पूछताछ के दौरान आरोपी ने कथित तौर पर उन जगहों के बारे में जानकारी दी, जहां उसने शवों को फेंका था. इसके बाद पुलिस की अलग-अलग टीमों ने कई जगहों पर तलाश शुरू की.

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बेहोशी की दवा देने का भी शक

जांच में पुलिस को शक है कि आरोपी ने हत्या से पहले पीड़ितों को बेहोशी की दवा दी होगी. पुलिस इस बात की भी जांच कर रही है कि क्या आरोपी ने हमले के दौरान टीवी की आवाज तेज कर दी थी, ताकि शोर पड़ोसियों तक न पहुंचे और किसी को शक न हो.

3 नवंबर को दर्ज हुई थी गुमशुदगी की शिकायत

यह मामला 3 नवंबर को सामने आया, जब श्रीरामपुरा थाने में एक व्यक्ति के लापता होने की शिकायत दर्ज कराई गई थी. इसके बाद पुलिस की जांच आगे बढ़ी और कथित हत्याओं का खुलासा हुआ. जांच के बाद मामले को हत्या के केस में बदल दिया गया और राजाजीनगर थाने में मामला दर्ज किया गया.

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