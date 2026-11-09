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डिवाइडर से टकराकर पलटी कार में लगी आग, छह लोगों की जिंदा जलकर मौत

मुजफ्फरनगर में फ्लाईओवर पर तेज रफ्तार कार डिवाइडर से टकराने के बाद बिजली के खंभे से भिड़ गई. टक्कर के बाद कार में भीषण आग लग गई, जिसमें सवार छह लोगों की जिंदा जलकर मौत हो गई. शुरुआती जानकारी के मुताबिक, सभी मृतक हरियाणा के नारनौल के पास के रहने वाले थे. मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने हादसे का संज्ञान लेकर अधिकारियों को जरूरी निर्देश दिए हैं.

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डिवाइडर से टकराकर कार में आग लग गई (Photo ITG)
डिवाइडर से टकराकर कार में आग लग गई (Photo ITG)

यूपी के मुजफ्फरनगर में एक ऐसा दर्दनाक सड़क हादसा हुआ, जिसने हर किसी को झकझोर दिया.तितावी थाना क्षेत्र में फ्लाईओवर पर तेज रफ्तार कार अनियंत्रित होकर पहले डिवाइडर से टकराई और फिर बिजली के खंभे से जा भिड़ी. टक्कर के बाद कार में अचानक आग लग गई.देखते ही देखते आग ने कार को अपनी चपेट में ले लिया. इस भीषण हादसे में कार सवार छह लोगों की मौके पर ही जलकर मौत हो गई. हादसे की सूचना मिलते ही पुलिस और प्रशासनिक अमले में हड़कंप मच गया.

शुरुआती जानकारी के मुताबिक, कार सवार लोग हरियाणा से शामली होते हुए मुजफ्फरनगर की ओर से गुजर रहे थे. इसी दौरान तितावी थाना क्षेत्र के फ्लाईओवर पर यह हादसा हो गया.तेज रफ्तार कार अचानक अनियंत्रित हुई और डिवाइडर से टकराने के बाद बिजली के खंभे से जा भिड़ी. टक्कर इतनी भीषण थी कि कार में आग लग गई.आग ने कुछ ही देर में पूरे वाहन को घेर लिया.कार के अंदर मौजूद लोगों को बाहर निकलने का मौका तक नहीं मिल सका. 

हरियाणा के नारनौल के पास के रहने वाले बताए जा रहे मृतक

एसपी ग्रामीण अक्षय संजय महाडिक ने बताया कि शुरुआती जानकारी में मृतकों का संबंध हरियाणा के नारनौल के पास स्थित राखीखाक गांव से सामने आया है. हालांकि, अभी तक मृतकों के बीच पारिवारिक संबंध होने की पुष्टि नहीं हुई है. प्रथमदृष्टया सभी लोग आपस में दोस्त प्रतीत हो रहे हैं. पुलिस मृतकों की पहचान और उनके आपसी संबंधों के बारे में जानकारी जुटा रही है. 

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मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने हादसे का लिया संज्ञान

मुजफ्फरनगर में छह लोगों की मौत की खबर सामने आने के बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी हादसे का संज्ञान लिया. मुख्यमंत्री ने मृतकों के शोक संतप्त परिजनों के प्रति अपनी संवेदना व्यक्त की है. उन्होंने संबंधित अधिकारियों को तत्काल घटनास्थल पर पहुंचकर राहत कार्यों में तेजी लाने के निर्देश दिए. मुख्यमंत्री ने अधिकारियों से मृतकों के परिजनों से संवाद स्थापित करने और उन्हें हर संभव सहायता उपलब्ध कराने को भी कहा है. प्रशासन को हादसे के बाद जरूरी राहत एवं सहायता संबंधी कार्रवाई सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं. 

 

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