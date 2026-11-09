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बेटे की मौत से मां को लगा सदमा, बॉडी देखते ही तोड़ दिया दम, एक साथ उठी अर्थी तो पूरा गांव रो दिया

हिमाचल प्रदेश के हमीरपुर में एक दिल दहला देने वाली घटना हुई. बरसर के समोह गांव में 63 वर्षीय बलदेव सिंह की सांस लेने में तकलीफ के बाद अस्पताल ले जाते समय मौत हो गई. बेटे की मौत का सदमा उनकी 85 वर्षीय मां ज्ञान देवी बर्दाश्त नहीं कर सकीं. बेटे का शव घर पहुंचते ही वह बेसुध हो गईं.

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मां-बेटे की एक साथ मौत से लोग भी स्तब्ध. (File Photo: ITG)
मां-बेटे की एक साथ मौत से लोग भी स्तब्ध. (File Photo: ITG)

हिमाचल प्रदेश के हमीरपुर जिले से एक ऐसी मार्मिक घटना सामने आई है, जिसने हर किसी को भावुक कर दिया. जिस मां ने अपने बेटे को जन्म दिया, उसे पाल-पोसकर बड़ा किया, उसी बेटे की मौत का सदमा वह बर्दाश्त नहीं कर सकी. बेटे का शव घर पहुंचा तो मां की आंखों से आंसू थमने का नाम नहीं ले रहे थे. कुछ ही घंटों बाद मां ने भी दम तोड़ दिया. एक ही परिवार में हुई इन दो मौतों से दिवाली की खुशियां मातम में बदल गईं.

एक एजेंसी के मुताबिक यह दर्दनाक घटना हमीरपुर के बरसर इलाके के समोह गांव की है. यहां 63 वर्षीय बलदेव सिंह की शनिवार सुबह अचानक तबीयत बिगड़ गई. उन्हें सांस लेने में परेशानी होने लगी. परिवार के लोग बिना देर किए उन्हें अस्पताल ले जाने के लिए निकले, लेकिन रास्ते में ही बलदेव सिंह की मौत हो गई. वह सरकारी विभाग से सेवानिवृत्त कर्मचारी थे.

बेटे का शव देखते ही मां की बिगड़ी तबीयत
बलदेव सिंह की मौत की खबर ने पूरे परिवार को झकझोर दिया. लेकिन उनकी 85 वर्षीय मां ज्ञान देवी के लिए यह सदमा असहनीय साबित हुआ. जैसे ही बेटे का शव घर पहुंचा, ज्ञान देवी खुद को संभाल नहीं सकीं. बेटे को खोने के गम में वह लगातार रोती रहीं. कुछ देर बाद वह अचानक बेहोश हो गईं.

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परिजन घबराकर उन्हें अस्पताल लेकर पहुंचे. ज्ञान देवी को भी सांस लेने में परेशानी हो रही थी. अस्पताल में डॉक्टरों ने उनकी जांच की, लेकिन उन्हें बचाया नहीं जा सका. दोपहर करीब 12 बजे डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया.

गांव के श्मशान में हुआ अंतिम संस्कार
कुछ ही घंटों के अंतराल में मां और बेटे की मौत से समोह गांव में शोक की लहर दौड़ गई. जिस घर में दिवाली की खुशियां मनाई जानी थीं, वहां एक साथ दो मौतों का मातम छा गया. बाद में मां और बेटे का अंतिम संस्कार गांव के श्मशान घाट पर किया गया.

बलदेव सिंह के परिवार में दो बेटे हैं. उनका छोटा बेटा गांव में ही रहता है, जबकि बड़ा बेटा बहरीन में नौकरी करता है. इस घटना ने पूरे परिवार को गहरे दुख में डाल दिया है. एक मां का अपने बेटे के जाने के कुछ ही घंटों बाद दुनिया छोड़ देना गांव के लोगों के लिए भी कभी न भूलने वाला दर्द बन गया.
 

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