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अब ट्रेन में शौक से ले जाइए अपना Pet! वंदे भारत स्लीपर में मिलेगी ये खास सुविधा

Pet Box Vande Bharat Sleeper: पेट्स के साथ लंबी दूरी की रेल यात्रा करने वालों के लिए वंदे भारत स्लीपर में डेडिकेटेड बॉक्स की सुविधा दी गई है. इसमें खाने और पानी के लिए भी इंतजाम किए गए हैं. हालांकि, इस सुविधा की उपलब्धता हर रूट पर होना जरूरी नहीं है. बुकिंग के लिए कन्फर्म टिकट, पशु चिकित्सक का फिटनेस सर्टिफिकेट और वैक्सीनेशन रिकॉर्ड जरूरी होंगे.

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वंदे भारत स्लीपर में पालतू जानवरों के लिए एक अलग बॉक्स होगा. (Photo: Instagram)
वंदे भारत स्लीपर में पालतू जानवरों के लिए एक अलग बॉक्स होगा. (Photo: Instagram)

पेट्स (कुत्ते-बिल्ली जैसे पालतू जानवर) को घर पर छोड़कर लंबी दूरी की यात्रा करना कई लोगों के लिए मुश्किल होता है. खासकर तब, जब परिवार के साथ कई दिनों के लिए कहीं जाना हो. ऐसे यात्रियों के लिए रेलवे की नई वंदे भारत स्लीपर ट्रेन में खास इंतजाम किया गया है. इसमें पालतू जानवरों को ले जाने के लिए अलग से बॉक्स (Box) की सुविधा दी गई है. ट्रैवल क्रिएटर कैलाशी यश बाजपाई ने अपने इंस्टाग्राम अकाउंट @explorewithkailashi पर एक वीडियो शेयर किया है. इस वीडियो में ट्रेन के अंदर बना बॉक्स दिखाई दे रहा है.

यह पिंजरे जैसा एक अलग एनक्लोजर है, जिसमें दरवाजा बंद करने के लिए कुंडी लगी है. इसमें पेट्स के खाने और पानी के लिए अलग-अलग होल्डर भी दिए गए हैं. यह सुविधा खासतौर पर रातभर की लंबी यात्राओं को ध्यान में रखकर तैयार की गई है. हालांकि, रेलवे के आधिकारिक दस्तावेज में खास तौर पर डॉग बॉक्स का जिक्र है. इससे यह नहीं माना जा सकता कि इसमें बिल्ली या दूसरे सभी छोटे पालतू जानवरों को ले जाने की अनुमति भी होगी.

अभी ट्रेन में कुत्ते ले जाने के क्या हैं नियम?

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भारतीय रेलवे में पहले से ही पालतू जानवरों को साथ ले जाने के नियम मौजूद हैं. रेलवे के यात्री सूचना पोर्टल के मुताबिक, यात्री अपने कुत्ते को ब्रेक वैन में बने डॉग बॉक्स के जरिए ले जा सकते हैं. इसके अलावा फर्स्ट एसी या फर्स्ट क्लास में सफर करने वाले यात्री कुछ शर्तों के साथ अपने कुत्ते को अपने कंपार्टमेंट में भी रख सकते हैं. इसके लिए दूसरे यात्रियों की सहमति जरूरी होती है. वहीं, एसी टू टियर, एसी थ्री टियर, एसी चेयर कार, स्लीपर क्लास और सेकंड क्लास के यात्री डिब्बों में पालतू जानवरों को ले जाने की अनुमति नहीं है.

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कुत्ते को ले जाने का कितना लगेगा किराया?

रेलवे के मौजूदा नियमों के मुताबिक, ब्रेक वैन के डॉग बॉक्स में कुत्ते को ले जाने पर 30 किलो के अनुमानित वजन के आधार पर लगेज चार्ज लिया जाता है. वहीं, फर्स्ट एसी या फर्स्ट क्लास के कंपार्टमेंट में कुत्ते को साथ रखने पर 60 किलो के अनुमानित वजन के हिसाब से शुल्क लगता है. कुत्ते के खाने और पानी का इंतजाम उसके मालिक को ही करना होता है. यात्रा के दौरान पालतू जानवर की देखभाल की जिम्मेदारी भी मालिक की रहती है.

कैसे बुक कर सकेंगे डॉग बॉक्स?

इस सुविधा का लाभ लेने के लिए यात्री के पास कन्फर्म ट्रेन टिकट होना जरूरी है. आरएसी (RAC) और वेटिंग टिकट पर डॉग बॉक्स की बुकिंग नहीं की जा सकेगी. एक पीएनआर पर केवल एक पालतू जानवर ले जाने की अनुमति होगी. यात्रियों को डॉग बॉक्स की उपलब्धता टिकट बुक करने से पहले चेक करनी होती है, क्योंकि यह सुविधा हर रूट की ट्रेन में उपलब्ध हो, यह जरूरी नहीं है.

कौन से दस्तावेज होंगे जरूरी?

कुत्ते को ट्रेन में ले जाने के लिए पार्सल कार्यालय में कुछ जरूरी दस्तावेज देने होंगे. इनमें शामिल हैं पशु चिकित्सक की ओर से जारी प्रमाणपत्र, जो यात्रा से 24 से 48 घंटे पहले का होना चाहिए. कुत्ते को लगाए गए टीकों से जुड़ी जानकारी और रिकॉर्ड. यात्रा से पहले संबंधित रेलवे स्टेशन के पार्सल कार्यालय से बुकिंग की प्रक्रिया, शुल्क और जरूरी दस्तावेजों की पुष्टि कर लेना बेहतर होगा.

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