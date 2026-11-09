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पहले तो हीटर भी नहीं थे... फिर कड़ाके की सर्दी में महलों को कैसे गर्म रखते थे राजा?

आज के समय में सर्दियों में लोग हीटर और ब्लोअर से घर गर्म रखते हैं, लेकिन पुराने जमाने में जब बिजली और हीटर नहीं थे, तब राजा-महाराजा कड़ाके की ठंड से कैसे बचते थे? जानिए अंगीठी, मोटे पर्दों, कालीनों, गर्म कपड़ों और महलों की खास बनावट से जुड़े ये दिलचस्प तरीके.

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पुराने महलों की बनावट भी मौसम को ध्यान में रखकर तैयार की जाती थी. ( Photo: ITG)
पुराने महलों की बनावट भी मौसम को ध्यान में रखकर तैयार की जाती थी. ( Photo: ITG)

आज सर्दियों में ठंड बढ़ते ही लोग हीटर, ब्लोअर और रूम हीटर का इस्तेमाल करने लगते हैं. लेकिन जरा सोचिए, जब बिजली नहीं थी और हीटर जैसी मशीनें भी नहीं बनी थीं, तब राजा-महाराजा कड़ाके की ठंड से बचने के लिए क्या करते होंगे? बड़े-बड़े महलों में रहते हुए वे अपने कमरों को गर्म कैसे रखते थे? दरअसल, पुराने जमाने में भी ठंड से बचने के कई तरीके मौजूद थे. राजा-महाराजा महलों को गर्म रखने के लिए खास इंतजाम करवाते थे. जिसमें अंगीठी, जलती लकड़ियां, मोटे पर्दे, गर्म कपड़े और महलों की खास बनावट शामिल थी. इतना ही नहीं, कुछ महलों में गर्म हवा और पानी का इस्तेमाल करके भी ठंड से बचने के इंतजाम किए जाते थे.

कमरों में जलाई जाती थीं अंगीठियां और लकड़ियां
पुराने समय में कमरों को गर्म रखने का सबसे आम तरीका आग जलाना था. राजा-महाराजाओं के कमरों में अंगीठियां रखी जाती थीं, जिनमें कोयला या लकड़ियां जलाई जाती थीं. इससे कमरे के अंदर गर्मी बनी रहती थी. हालांकि, बंद कमरे में धुआं और कार्बन मोनोऑक्साइड जमा होने का खतरा भी रहता था. इसलिए आग जलाने के लिए हवा और धुएं के बाहर निकलने का इंतजाम जरूरी होता था.

मोटे पर्दों और कालीनों से रोकी जाती थी ठंडी हवा
पुराने महलों में मोटे कपड़ों के पर्दे, कालीन और दीवारों पर कपड़े या सजावटी परतें लगाई जाती थीं. इनका मकसद सिर्फ महल को खूबसूरत बनाना नहीं था, बल्कि ठंडी हवा को कमरे में आने से रोकना भी था. खिड़कियों और दरवाजों पर मोटे पर्दे लगाने से ठंडी हवा का असर कम होता था. वहीं, फर्श पर बिछे मोटे कालीन पैरों को ठंडे पत्थर के संपर्क में आने से बचाते थे.

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महलों में बनाए जाते थे खास गर्म कमरे
राजा-महाराजाओं के महल बहुत बड़े होते थे. ऐसे में पूरे महल को गर्म रखना आसान नहीं था. इसलिए सर्दियों में राजा ऐसे कमरों में रहना पसंद करते थे, जहां धूप आती हो और ठंडी हवा का असर कम हो. कुछ महलों में खास सर्दियों के कमरे भी बनाए जाते थे. इन कमरों की बनावट ऐसी होती थी कि अंदर की गर्मी ज्यादा देर तक बनी रहे.

धूप का उठाया जाता था पूरा फायदा
पुराने समय में धूप को गर्मी का सबसे अच्छा प्राकृतिक जरिया माना जाता था. राजा-महाराजा सुबह के समय धूप वाली जगहों पर बैठते थे. महलों में आंगन, बालकनी और झरोखे इस तरह बनाए जाते थे कि सर्दियों में सूरज की रोशनी अंदर तक पहुंच सके. इससे कमरों और बैठने वाली जगहों को प्राकृतिक गर्मी मिलती थी.

गर्म कपड़ों और बिस्तरों का होता था इंतजाम
म उनके बिस्तरों पर मोटे गद्दे, रजाइयां और कंबल बिछाए जाते थे. कुछ शाही परिवारों में गर्म पानी से भरी धातु की बोतलों या बर्तनों को बिस्तर में रखने का भी इस्तेमाल होता था, ताकि सोने से पहले बिस्तर गर्म हो जाए.

महलों की बनावट भी ठंड से बचाती थी
पुराने महलों की बनावट भी मौसम को ध्यान में रखकर तैयार की जाती थी. मोटी पत्थर की दीवारें बाहर के तापमान में होने वाले बदलाव का असर कम करने में मदद करती थीं. छोटे दरवाजे, अंदरूनी आंगन और हवा के आने-जाने के रास्ते भी महल के तापमान को संभालने में मदद करते थे. हालांकि, हर महल की बनावट और ठंड से बचने के तरीके अलग-अलग होते थे. राजस्थान, कश्मीर और उत्तर भारत के महलों में स्थानीय मौसम के हिसाब से अलग इंतजाम किए जाते थे.

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बिना हीटर के भी गर्म रहते थे शाही महल
कुल मिलाकर, पुराने जमाने में राजा-महाराजा ठंड से बचने के लिए सिर्फ आग पर निर्भर नहीं रहते थे. वे महलों की बनावट, धूप, अंगीठी, मोटे पर्दों, कालीनों और गर्म कपड़ों का सहारा लेते थे. यानी उस दौर में आधुनिक हीटर भले ही नहीं थे, लेकिन सर्दियों से निपटने के लिए लोगों ने अपने हिसाब से कई शानदार तरीके खोज रखे थे.

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