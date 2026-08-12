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खेत में गन्ने की बंधाई करने गए किसान को आवारा कुत्तों के झुंड ने नोच-नोचकर मार डाला

मेरठ के जानी थाना क्षेत्र के किथौली गांव में गन्ने के खेत में गए बुजुर्ग किसान की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई. परिजनों का आरोप है कि आवारा कुत्तों के झुंड ने उन पर हमला किया और गंभीर रूप से घायल कर दिया. देर शाम खेत में शव के पास कुत्ते मिले. पुलिस ने शव पोस्टमार्टम के लिए भेजकर जांच शुरू कर दी है.

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लाठी-डंडे लेकर पहुंचे ग्रामीण.(Photo: Usman Chaudhary/ITG)
लाठी-डंडे लेकर पहुंचे ग्रामीण.(Photo: Usman Chaudhary/ITG)

मेरठ के जानी थाना क्षेत्र में आवारा कुत्तों के झुंड ने एक किसान को नोच-नोचकर मार डाला. किथौली गांव के रहने वाले बुजुर्ग एक किसान लख्मी पुत्र रामशरण मंगलवार सुबह करीब 8 बजे गन्ने के खेत में बंधाई का काम करने के लिए घर से निकले थे. शाम तक घर नहीं लौटने पर परिजनों को उनकी चिंता हुई और तलाश शुरू की गई.

परिवार का एक सदस्य उन्हें खोजते हुए खेत तक पहुंचा तो वहां का दृश्य देखकर उसके होश उड़ गए. आरोप है कि लख्मी खेत में मृत पड़े थे और उनके शव के आसपास आवारा कुत्तों का झुंड मौजूद था. परिजनों के मुताबिक, कुत्ते उनके शरीर को नोच रहे थे. यह देखकर परिवार के सदस्य ने शोर मचाकर ग्रामीणों को बुलाया.

यह भी पढ़ें: मेरठ में कांवड़ियों ने पेश की सांप्रदायिक सौहार्द की मिसाल! कांवड़ यात्रा रोक जनाजे को दिया रास्ता- VIDEO

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आवाज सुनकर बड़ी संख्या में ग्रामीण लाठी-डंडे लेकर खेत की ओर पहुंचे. लोगों को अपनी तरफ आता देखकर कुत्तों का झुंड वहां से भाग गया. इसके बाद मौके पर चीख-पुकार मच गई.ग्रामीणों और परिजनों ने घटना की सूचना पुलिस को दी. पुलिस टीम ने मौके पर पहुंचकर शव को कब्जे में लिया.

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करीब एक घंटे की मशक्कत के बाद शव भेजा गया पोस्टमार्टम

पुलिस ने आवश्यक कार्रवाई के बाद शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजने की प्रक्रिया शुरू की. करीब एक घंटे की मशक्कत के बाद शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा जा सका. पुलिस का कहना है कि मामले की जांच की जा रही है और पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद मौत की परिस्थितियां और स्पष्ट हो सकेंगी.

लख्मी के परिवार में उनकी पत्नी उषा और दो बेटे जितेंद्र व अंकुर हैं. दोनों बेटों की शादी हो चुकी है. घटना की जानकारी मिलने के बाद परिवार में मातम पसर गया. वहीं, गांव में भी इस घटना को लेकर लोगों में दहशत और गुस्सा दोनों देखने को मिला.

ग्रामीणों का कहना है कि गांव और आसपास के खेतों में आवारा कुत्तों के झुंड अक्सर घूमते रहते हैं. लोगों के मुताबिक, पहले भी इन कुत्तों के हमले की घटनाएं सामने आ चुकी हैं. इसके बावजूद समस्या का स्थायी समाधान नहीं होने से ग्रामीणों की चिंता बढ़ती जा रही है.

आवारा कुत्तों के खिलाफ अभियान की मांग

घटना के बाद ग्रामीणों में आवारा कुत्तों को लेकर काफी आक्रोश है. ग्रामीणों ने संबंधित विभाग और प्रशासन से इलाके में अभियान चलाकर आवारा कुत्तों की समस्या से निपटने की मांग की है. लोगों का कहना है कि खेतों में काम करने वाले किसानों और ग्रामीणों की सुरक्षा के लिए तत्काल कदम उठाए जाने चाहिए.

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ग्रामीणों के मुताबिक, खेतों में अकेले जाने वाले लोगों के लिए आवारा कुत्तों के झुंड बड़ा खतरा बनते जा रहे हैं. ऐसे में प्रशासन को पहले सामने आ चुकी घटनाओं को गंभीरता से लेते हुए प्रभावी कार्रवाई करनी चाहिए, ताकि भविष्य में किसी और व्यक्ति के साथ ऐसी घटना न हो.

सीओ सरधना आशुतोष कुमार ने बताया कि शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है. मामले की जांच चल रही है और संबंधित विभाग तथा प्रशासन को भी घटना की जानकारी दे दी गई है. उन्होंने कहा कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी.

पोस्टमार्टम रिपोर्ट से साफ होगी मौत की वजह

पुलिस फिलहाल मामले से जुड़े सभी पहलुओं की पड़ताल कर रही है. परिजनों ने कुत्तों के हमले को मौत की वजह बताया है, लेकिन मौत की वास्तविक परिस्थितियों को लेकर अंतिम स्थिति पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही स्पष्ट होगी.

घटना के बाद गांव में आवारा कुत्तों के झुंड को लेकर भय का माहौल है. किसान और ग्रामीण खेतों में काम करने के दौरान अपनी सुरक्षा को लेकर चिंतित हैं. लोगों का कहना है कि संबंधित विभाग को इस समस्या पर जल्द कार्रवाई करनी चाहिए.

किथौली गांव की यह घटना ग्रामीण इलाकों में आवारा कुत्तों की बढ़ती समस्या और लोगों की सुरक्षा से जुड़े सवाल भी खड़े करती है. फिलहाल पुलिस की जांच और पोस्टमार्टम रिपोर्ट का इंतजार है, जिसके आधार पर आगे की कार्रवाई तय की जाएगी.

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