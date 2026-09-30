IND vs WI: कुलदीप यादव की वनडे में अनोखी डबल सेंचुरी पूरी, शेन वॉर्न को पीछे छोड़ा

गुवाहाटी में वेस्टइंडीज के बल्लेबाजों ने भारतीय गेंदबाजों की जमकर खबर ली. जॉन कैम्पबेल, शाई होप और अमीर जंगू ने शतक ठोककर वेस्टइंडीज को 405 रन तक पहुंचा दिया. इस रन बरसात के बीच कुलदीप यादव के नाम एक बड़ा रिकॉर्ड दर्ज हो गया.

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कुलदीप ने अपने 123वें वनडे मैच में 200 विकेट पूरे कर लिए. वह भारत के लिए इस आंकड़े तक पहुंचने वाले दूसरे सबसे तेज गेंदबाज बन गए हैं. उनसे आगे सिर्फ मोहम्मद शमी हैं, जिन्होंने 104 वनडे में 200 विकेट पूरे किए थे. इसके बाद अजीत अगरकर (133), जहीर खान (144) और अनिल कुंबले/जवागल श्रीनाथ (147) का नंबर आता है.

A memorable achievement in ODIs for Kuldeep Yadav 🤩💪 pic.twitter.com/QoxPVzOoKx — ICC (@ICC) September 30, 2026

कुलदीप ने अपना 200वां शिकार कीमो पॉल को बनाया. 45.1 ओवर में उन्होंने पॉल को लॉन्ग-ऑन पर विराट कोहली के हाथों कैच कराया. इसी विकेट के साथ कुलदीप की 200 ODI विकेट की डबल सेंचुरी पूरी हुई.

इतना ही नहीं, कुलदीप ने गेंदों के मामले में भी शेन वॉर्न का रिकॉर्ड पीछे छोड़ दिया. उन्होंने 200 वनडे विकेट 6319 गेंदों में पूरे किए. स्पिनर्स में उनसे कम गेंदों में सिर्फ सकलैन मुश्ताक (5451) और राशिद खान (5782) ने यह उपलब्धि हासिल की है. कुलदीप के बाद एडम जाम्पा (6385), आदिल राशिद (6881) और शेन वॉर्न (6983) हैं.

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वेस्टइंडीज की रिकॉर्डतोड़ बल्लेबाजी के बीच कुलदीप भारतीय गेंदबाजों में उन चुनिंदा गेंदबाजों में रहे, जिन्होंने कुछ हद तक रन रोकने की कोशिश की. उन्होंने अपने 10 ओवर के पूरे कोटे में 2 विकेट लेकर 65 रन दिए, उनकी इकोनॉमी 6.50 रही.

वेस्टइंडीज ने 405 रन बनाने से पहले कैम्पबेल ने 68 गेंदों पर 101, होप ने 94 गेंदों पर 104 और जंगू ने सिर्फ 77 गेंदों पर 114 रन की पारी खेली. एक वनडे पारी में तीन बल्लेबाजों के शतक का यह दुर्लभ नजारा रहा.

सबसे कम ODI मैचों में 200 विकेट (भारत)

104 मोहम्मद शमी

123 कुलदीप यादव

133 अजीत अगरकर

144 जहीर खान

147 अनिल कुंबले/ जवागल श्रीनाथ

स्पिनरों में सबसे कम गेंदों में 200 ODI विकेट

5451 सकलैन मुश्ताक

5782 राशिद खान

6319 कुलदीप यादव

6385 एडम जाम्पा

6881 आदिल राशिद

6983 शेन वॉर्न

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