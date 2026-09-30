इजरायल जा रहे प्लेन को उड़ा रहे थे गुजरात के स्मित मछार, चाकू मारकर प्लेन हाईजैक करने की थी साजिश

दुबई से इजरायल जा रहे फ्लाइट के कैप्टन की पहचान हो गई है. इस विमान को उड़ा रहे कैप्टन का नाम स्मित मछार है. स्मित भारत के नागरिक हैं और गुजरात के रहने वाले हैं. स्मित को उनके सह पायलट ने चाकू मारकर कर प्लेन को अपने कब्जे में लेने की कोशिश की है. लेकिन स्मित ने उसके इरादे को नाकाम कर दिया. स्मित चाकू के वार जख्मी हो गए, उनके शरीर से खून निकल रहा था, लेकिन उन्होंने विमान का कंट्रोल अपने को पायलट को नहीं दिया. अगर ऐसा होता तो दूसरी 9/11 जैसी घटना हो सकती थी.

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इजरायल सरकार के अनुसार दूसरा पायलट विमान को क्रैश करवाना चाहता था. तभी बाहर बैठे यात्रियों ने दोनों पायलटों के बीच की लड़ाई को देख ली और कॉकपिट को तोड़कर अंदर पहुंचे और दूसरे पायलट को काबू में किया.

भारत के हीरो स्मित ने बचाई जान

कैप्टन स्मित वही पायलट हैं जिन पर आज 'फ्लाईदुबई' (FlyDubai) की घटना के दौरान चाकू से हमला किया गया. घटना के बाद FZ1073 दुबई से तेल अवीव जाने वाली फ्लाइट को का रास्ता बदलकर उसे सऊदी अरब के तबुक एयरपोर्ट पर उतारा गया.

स्मित ने जून 2022 में 'फ्लाई दुबई' में 'डायरेक्ट एंट्री कैप्टन' के तौर पर काम शुरू किया था. उन्होंने जून 2011 से 2022 तक लगभग 11 साल 'स्पाइसजेट' के साथ काम किया है.

स्मित 'बोइंग 737' फ्लीट के एक्सपर्ट हैं और सुरक्षा व नियमों के पालन पर खास ध्यान देते हैं. उन्होंने दूसरे पायलटों का मार्गदर्शन भी किया है. उन्होंने वेलिंगकर इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट से बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन की डिग्री भी हासिल की है.

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इजरायल के पीएम ने बताई पूरी कहानी

इज़राइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू के मुताबिक को-पायलट ने कैप्टन को चाकू मारने के बाद प्लेन को क्रैश करने की कोशिश की. इसके बाद प्लेन में मौजूद यात्रियों और दूसरे पायलटों ने दखल दिया और प्लेन को कंट्रोल में लाने में मदद की. इसके बाद प्लेन सऊदी अरब में सुरक्षित उतरा.

नेतन्याहू ने इस घटना को "बहुत गंभीर सुरक्षा घटना" बताया और कहा कि सऊदी अधिकारी को-पायलट से पूछताछ करेंगे, जिसे प्लेन के उतरने के बाद गिरफ़्तार कर लिया गया था है. एक इजरायली अधिकारी ने हमलावर की पहचान ओमान के नागरिक के तौर पर की.

गोता लगाने लगा विमान

नेतान्याहू ने अपने ऑफ़िस से जारी एक वीडियो बयान में कहा, "सभी यात्री सुरक्षित हैं." उन्होंने यह भी बताया कि विमान में सवार ज़्यादातर लोग इजरायली थे.

नेतान्याहू ने कहा कि जब विमान "अनियंत्रित होकर नीचे की ओर गोता लगाने लगा", तो यात्रियों और क्रू के एक सदस्य ने ज़बरदस्ती कॉकपिट में प्रवेश किया. उन्होंने देखा कि को-पायलट विमान के सिस्टम में छेड़छाड़ करने की कोशिश कर रहा था. उन्होंने कहा, "उन्होंने कई जानें बचाईं। उन्होंने एक बड़ी दुर्घटना को टाल दिया."

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