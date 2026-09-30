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बिना तोड़-फोड़ छोटी सी रसोई दिखने लगेगी 2 गुना बड़ी! दीवारों पर कराएं 5 पेंट कलर्स, दूर करेंगे घुटन और बढ़ाएंगे रोशनी

Small Kitchen Paint Hacks: अगर आपकी रसोई छोटी और अंधेरी लगती है, तो महंगे रिनोवेशन के बिना इसे बड़ा और रोशन दिखाया जा सकता है. जानिए दीवारों और कैबिनेट के लिए ऐसे बेहतरीन पेंट कलर्स और कॉम्बिनेशन जो छोटी किचन को भी खुला और हवादार लुक देते हैं.

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छोटी रसोई को बड़ा दिखाने के लिए आपको हल्के रंगों का इस्तेमाल करना चाहिए. (Photo: ITG)
छोटी रसोई को बड़ा दिखाने के लिए आपको हल्के रंगों का इस्तेमाल करना चाहिए. (Photo: ITG)

Small Kitchen Paint Hacks: शहरों के फ्लैट्स में बेडरूम से लेकर बाथरूम सभी चीजें मौजूद तो होती हैं, लेकिन जगह की कमी की वजह से अक्सर इनका साइज छोटा होता है. रसोई का हाल का भी कुछ ऐसा ही होता है. रसोई का साइज अक्सर इतना ही होता है कि एक तरफ गैस, दूसरी तरफ स्लैब और ऊपर कैबिनेट लगते ही जगह और भी छोटी नजर आने लगती है. ऊपर से अगर रसोई में नेचुरल लाइट कम हो, तो पूरा स्पेस घुटा-घुटा और अंधेरा दिख सकता है. अगर आपको भी अपनी रसोई बहुत छोटी और कंजस्टेड लगती हैं और आप उसका साइज बढ़ाने के लिए घर में तोड़-फोड़ कराने की सोच रहे हैं, को रुक जाएं. 

छोटी रसोई को खुला-खुला और बड़ा दिखाने के लिए हर बार रसोई का साइज बढ़ाना या महंगा रिनोवेशन कराना जरूरी नहीं होता है. सही पेंट कलर भी छोटी सी रसोई का पूरा लुक बदल सकता है. दीवारों, कैबिनेट और स्लैब के रंगों में सही कॉम्बिनेशन रखा जाए तो छोटी-सी रसोई भी ज्यादा रोशन, साफ और खुली हुई नजर आ सकती है. चलिए जानते हैं ऐसे कलर्स के बारे में जिनकी मदद से आपकी छोटी सी रसोई भी खुली-खुली और बड़ी महसूस हो सकती है.

1. वार्म वाइट- किचन को देगा खुला और रोशन लुक
छोटी रसोई के लिए सफेद रंग अच्छा विकल्प माना जाता है. लेकिन बहुत ज्यादा चमकदार या ठंडा सफेद रंग चुनने के बजाय वार्म वाइट, आइवरी या क्रीम जैसे शेड चुनें. ये रंग रसोई को ज्यादा सॉफ्ट और खूबसूरत लुक देते हैं.

सफेद और हल्के रंग रोशनी को ज्यादा रिफ्लेक्ट करते हैं, जिससे छोटी रसोई भी बड़ी और खुली हुई नजर आती है. खासकर अगर रसोई में खिड़की छोटी है या धूप कम आती है, तो हल्का रंग इसे कम भरा-भरा और ज्यादा हवादार दिखा सकता है. अगर रसोई के कैबिनेट भी हल्के रंग के हैं, तो दीवारों पर भी उसी कलर फैमिली का शेड रखें. इससे दीवार और कैबिनेट आपस में आसानी से मैच होंगे और पूरी किचन ज्यादा साफ-सुथरी और एकसार नजर आएगी.

2. हल्का सेज ग्रीन- छोटी किचन में आएगी ताजगी
अगर पूरी किचन सफेद नहीं रखना चाहते तो सॉफ्ट सेज ग्रीन एक अच्छा ऑप्शन है. ये रंग बहुत तेज नहीं लगता और रसोई में नेचुरल, फ्रेश फील देता है.
इसे पूरी दीवार पर इस्तेमाल करने के बजाय कैबिनेट पर भी लगाया जा सकता है. सफेद दीवारों या हल्के क्रीम बैकस्प्लैश के साथ सेज ग्रीन का कॉम्बिनेशन छोटी रसोई को खूबसूरत और खुला लुक दे सकता है. डिजाइनर्स भी छोटी रसोई में सॉफ्ट सेज ग्रीन को पसंदीदा ऑप्शंस में गिनते हैं.

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3. हल्का ग्रे- छोटी और मॉडर्न रसोई के लिए बढ़िया
ग्रे कलर को अक्सर लोग डार्क और बोरिंग समझते हैं, लेकिन सॉफ्ट लाइट ग्रे या ग्रे-बेज यानी ग्रीज छोटी रसोई में काफी अच्छा लग सकता है. खासकर अगर आपकी किचन में स्टील के बर्तन, सिल्वर रंग का फ्रिज या ग्रे टाइल्स हैं, तो ये कलर इन सभी के साथ आसानी से मैच हो जाता है और पूरी रसोई अच्छी लगती है. इससे दीवार, कैबिनेट और बाकी चीजों के बीच बहुत ज्यादा कंट्रास्ट नहीं बनता और रसोई कम बिखरी हुई नजर आती है.

4. हल्का नीला- रसोई को दिखाता है ज्यादा खुला  
छोटी रसोई के लिए पेल ब्लू या हल्का ग्रे-ब्लू रंग भी अच्छा ऑप्शन बताया जाता है. ये हल्के रंग दीवारों को थोड़ा दूर महसूस कराते हैं, जिससे रसोई ज्यादा खुली और बड़ी नजर आती है.

अगर आपकी रसोई लंबी लेकिन काफी संकरी है, तो हल्के नीले कलर को सफेद कैबिनेट और हल्के कलर की स्लैब के साथ कंबाइन किया जा सकता है. इससे रसोई ज्यादा खुली और साफ-सुथरी दिखाई देगी.

5. क्रीम या आइवरी
जिन लोगों को रसोई में सफेद कलर करना अच्छा नहीं लगता उनके लिए क्रीम, आइवरी या हल्का लिनेन शेड बेहतर रहेगा. ये कलर भारतीय घरों में लकड़ी के कैबिनेट, ग्रेनाइट स्लैब और टाइल्स के साथ आसानी से मैच हो जाते हैं.

इसके अलावा, ये रंग बहुत ज्यादा चटकीले लगे बिना रसोई को हल्का और खुला दिखाते हैं. वार्म न्यूट्रल शेड्स छोटी रसोई के लिए लंबे समय तक अच्छे लगने वाले ऑप्शंस हैं.

6. गहरा हरा या नेवी- दीवार नहीं, कैबिनेट में करें ट्राय
अब अगर आपको लगता है कि छोटी रसोई में सिर्फ हल्के रंग ही लगाए जा सकते हैं, तो ऐसा भी नहीं है. डीप ग्रीन या नेवी ब्लू जैसे डार्क रंग भी इस्तेमाल किए जा सकते हैं, लेकिन इन्हें समझदारी से लगाना जरूरी है.

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पूरी रसोई की दीवारों को गहरे रंग में रंगने के बजाय कैबिनेट पर नेवी या फॉरेस्ट ग्रीन इस्तेमाल करें और बाकी दीवारें, टाइल्स व स्लैब हल्के रखें. इससे रसोई में रंग भी आएगा और जगह जरूरत से ज्यादा भारी नहीं लगेगी.

पेंट कराते समय ये गलती बिल्कुल न करें
छोटी रसोई में सिर्फ सही रंग चुनना ही काफी नहीं है. बहुत सारे अलग-अलग रंगों का इस्तेमाल भी जगह को और छोटा दिखा सकता है. कोशिश करें कि दीवार, कैबिनेट, स्लैब और टाइल्स एक-दूसरे से बहुत ज्यादा अलग न दिखें.

एक आसान तरीका है कि किचन में दो या तीन रंगों से ज्यादा का इस्तेमाल न करें. अगर कैबिनेट डार्क हैं तो दीवार और स्लैब को हल्का रखें. वहीं अगर कैबिनेट और दीवार दोनों हल्के हैं तो छोटे हिस्से में ग्रीन, ब्लू या लकड़ी का टच दिया जा सकता है.

कम जगह वाली रसोई के लिए ये कॉम्बिनेशन रहेंगे बेस्ट

  • वार्म वाइट दीवार + क्रीम कैबिनेट: ज्यादा रोशनी और खुला लुक
  • सफेद दीवार + सेज ग्रीन कैबिनेट: फ्रेश और मॉडर्न लुक
  • लाइट ग्रे दीवार + सफेद कैबिनेट: सिंपल और क्लीन लुक
  • हल्की क्रीम दीवार + लकड़ी के कैबिनेट: गर्म और देसी फील
  • सफेद दीवार + नेवी/डीप ग्रीन कैबिनेट: छोटा किचन भी स्टाइलिश और रिच
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