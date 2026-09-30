मॉनसून की विदाई, अक्टूबर में बढ़ेगी गर्मी? IMD ने बताया अक्टूबर में कैसा रहेगा मौसम का हाल

देश में दक्षिण-पश्चिम मॉनसून 2026 की वापसी जारी है. 23 सितंबर तक पंजाब, हरियाणा, राजस्थान के ज्यादातर हिस्सों के साथ पूरी दिल्ली में मॉनसून की विदाई हो गई थी लेकिन मौसम विभाग के मुताबिक अगले कुछ दिनों में देश के कुछ और हिस्सों में मॉनसून की वापस हो सकती है.

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मौसम विभाग के मुताबिक, इस साल मॉनसून की वापसी 19 सितंबर से शुरू हुई जो सामान्य तारीख से दो दिन देर थी. देश में मॉनसूनी बारिश सामान्य से कम ही रही है. वहीं, मौसम विभाग ने अक्टूबर में न्यूनतम तापमान सामान्य से ज्यादा रहने की संभावना है. हालांकि, मौसम विभाग ने पूर्वोत्तर के कई हिस्सों में सामान्य से कम तापमान रहने की संभावना जताई है.

इस साल पूर्वी और पूर्वोत्तर भारत में बहुत कम बारिश हुई. 312 जिलों में सामान्य बारिश हुई. मौसम विभाग के मुताबिक, भूमध्यरेखीय प्रशांत महासागर में मजबूत अल-नीनो स्थिति बनी हुई है और साल के अंत तक इसके और मजबूत होने की संभावना है.

इस साल देश में जून से सितंबर के दौरान 759.4 मिलीमीटर बारिश दर्ज की गई. यह 1901 के बाद 13वीं सबसे कम और 2001 के बाद चौथी सबसे कम बारिश है. वहीं, पूर्वी और पूर्वोत्तर भारत में 1017.1 मिलीमीटर बारिश दर्ज हुई, जो 1901 के बाद सबसे कम रही.

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IMD के आंकड़ों की मानें तो 741 जिलों में मॉनसूनी बारिश का आकलन किया गया. जिसमें 282 जिलों में बारिश सामान्य से कम और 34 जिलों में काफी कम रही. 312 जिलों में बारिश सामान्य रही, जबकि 90 जिलों में सामान्य से ज्यादा और 16 जिलों में काफी ज्यादा बारिश दर्ज की गई.

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सितंबर में भी कई राज्यों में हुई भारी बारिश

सितंबर के दौरान कई राज्यों में भारी बारिश हुई है. ओडिशा, तटीय आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, पश्चिम बंगाल, सिक्किम और उत्तर प्रदेश के कई हिस्सों में सितंबर में काफी बारिश हुई. लेकिन अगर तापमान के लिहाज से बात करें तो सितंबर काफी गर्म रहा.

पूरे भारत में सितंबर का औसत तापमान 27.72 डिग्री सेल्सियस रहा, जो सामान्य से 0.60 डिग्री ज्यादा है. औसत अधिकतम तापमान 32.05 डिग्री सेल्सियस रहा, जो 1901 के बाद छठा सबसे ज्यादा है. दक्षिण प्रायद्वीपीय भारत में सितंबर का अधिकतम, न्यूनतम और औसत तापमान तीनों 1901 के बाद सबसे ज्यादा दर्ज किए गए. वहीं, अगर अक्टूबर महीने की बात करें तो अक्टूबर में मौसम विभाग ने देश के ज्यादातर हिस्सों में सामान्य से कम बारिश की संभावना जताई है.

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अक्टूबर से दिसंबर के दौरान दक्षिण प्रायद्वीपीय भारत में बारिश सामान्य रहने का अनुमान है, जबकि देश के अधिकांश हिस्सों में सामान्य से कम बारिश की संभावना है. इसी अवधि में मजबूत अल-नीनो की स्थिति जारी रहने की संभावना है. अक्टूबर में देश के अधिकांश हिस्सों में अधिकतम और न्यूनतम तापमान सामान्य से ऊपर रहने की संभावना भी जताई गई है.

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