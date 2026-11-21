मोहम्मद सिराज को भारतीय टेस्ट टीम की प्लेइंग इलेवन से बाहर रखने के फैसले ने एक बार फिर क्रिकेट और सियासत को आमने-सामने ला खड़ा किया है. कांग्रेस सांसद इमरान मसूद ने आरोप लगाया कि अच्छे प्रदर्शन के बावजूद सिराज को इसलिए मौका नहीं मिला क्योंकि उनका नाम सिराज है. यानी कि उनके धर्म के कारण उन्हें टीम से बाहर रखा गया.

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इस बयान के बाद भाजपा ने कांग्रेस पर वोट बैंक की राजनीति करने का आरोप लगाया है. सवाल यह है कि क्या क्रिकेट में चयन को लेकर उठने वाले हर सवाल का जवाब धर्म के चश्मे से ही तलाशा जाएगा? सिराज के साथ अगर अन्याय हुआ है तो उसके खिलाफ आवाज जरूर उठनी चाहिए, लेकिन बिना किसी ठोस सबूत के उसे धार्मिक भेदभाव का मामला बना देना न सिराज के हित में है और न भारतीय क्रिकेट के.

सिराज की अनदेखी पर सवाल उठाने के पर्याप्त क्रिकेटिंग आधार मौजूद हैं. इंग्लैंड के खिलाफ पांच टेस्ट मैचों की सीरीज में उन्होंने 23 विकेट लेकर भारतीय गेंदबाजों में सबसे ज्यादा विकेट हासिल किए थे. मौजूदा विश्व टेस्ट चैंपियनशिप चक्र में भी वह भारत के सबसे सफल गेंदबाज रहे हैं. न्यूजीलैंड के खिलाफ पहले टेस्ट में उन्हें बाहर रखने का फैसला तब और चौंकाता है, जब टीम ने चार तेज गेंदबाजों को प्लेइंग इलेवन में जगह दी.

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जसप्रीत बुमराह, आकाश दीप, प्रसिद्ध कृष्णा और अंशुल कंबोज को चुना गया, लेकिन 48 टेस्ट का अनुभव रखने वाले सिराज को बाहर बैठना पड़ा. सवाल है कि आखिर किस प्रवदर्शन के आधार पर यह फैसला किया गया? क्या सिराज की फिटनेस, फॉर्म या कार्यभार को लेकर कोई समस्या थी? अगर थी तो उसे सार्वजनिक क्यों नहीं किया गया? और अगर नहीं थी तो उन्हें बाहर रखने का क्रिकेटिंग तर्क क्या था?

सिर्फ इसलिए कि सिराज भारतीय टीम के लिए लगातार अच्छा प्रदर्शन करते रहे हैं, उन्हें हर मैच में जगह देने की गारंटी नहीं हो सकती. टीम का चयन परिस्थितियों और संयोजन के आधार पर भी होता है. लेकिन चयनकर्ताओं और टीम मैनेजमेंट को अपने फैसलों का तर्क देना चाहिए. पूर्व क्रिकेटर सुनील गावस्कर, रवि शास्त्री और रविचंद्रन अश्विन तक ने सिराज को बाहर रखने के फैसले पर सवाल उठाए हैं.

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इसलिए यह मामला महज किसी खिलाड़ी के समर्थकों की नाराजगी का नहीं, बल्कि चयन प्रक्रिया की पारदर्शिता का है. इस सवाल को मजबूती से उठाने के लिए किसी धार्मिक पहचान की जरूरत नहीं है.

भारतीय क्रिकेट में खिलाड़ियों के साथ चयन के नाम पर अन्याय और अनदेखी की कहानियां नई नहीं हैं. लेकिन तब किसी ने इसे धर्म से जोड़कर नहीं देखा. क्या पूर्व भारतीय ऑलराउंडर युवराज सिंह के साथ हुए व्यवहार पर सवाल नहीं उठने चाहिए थे?

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2011 विश्व कप में भारत की जीत के नायक रहे युवराज ने कैंसर से उबरकर वापसी की. 2017 में चैंपियंस ट्रॉफी के बाद वह टीम से बाहर होते चले गए. युवराज ने खुद अपने करियर के आखिरी दौर में बोर्ड और टीम प्रबंधन के व्यवहार को गैर-पेशेवर बताया था. उन्होंने वीरेंद्र सहवाग, हरभजन सिंह और जहीर खान के साथ भी खराब प्रबंधन की बात कही थी. क्या इन खिलाड़ियों के साथ हुए व्यवहार की समीक्षा कभी धर्म के आधार पर की गई?

वीरेंद्र सहवाग भारतीय क्रिकेट के सबसे विस्फोटक बल्लेबाजों में रहे. टेस्ट क्रिकेट में दो तिहरे शतक लगाने वाले इस बल्लेबाज को भी करीयर के अंतिम दौर में टीम से बाहर होना पड़ा. हरभजन सिंह ने भारत के लिए 400 से ज्यादा टेस्ट विकेट लिए, लेकिन उनके करियर का अंत भी उस तरह नहीं हुआ, जैसा एक महान गेंदबाज को मिलना चाहिए था.

जहीर खान लंबे समय तक भारतीय तेज गेंदबाजी की रीढ़ रहे. चोटों और फिटनेस की चुनौतियों के बीच उनका अंतरराष्ट्रीय करीयर भी धीरे-धीरे खत्म हुआ. इन सभी मामलों में चयनकर्ताओं और टीम प्रबंधन के फैसलों पर सवाल उठे, लेकिन किसी ने इसे धार्मिक भेदभाव का मुद्दा नहीं बनाया.

इरफान पठान का उदाहरण भी गौरतलब है. 2003 में अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में पदार्पण करने वाले इस स्विंग गेंदबाज ने कम उम्र में ही अपनी प्रतिभा का लोहा मनवाया. 2007 टी-20 विश्व कप की जीत में भी उनकी अहम भूमिका रही. लेकिन लगातार अंदर-बाहर होने और टीम में अपनी भूमिका को लेकर अनिश्चितता के बीच उनका करीयर उम्मीद के मुताबिक आगे नहीं बढ़ सका.

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इसी तरह 2019 विश्व कप के लिए अंबाती रायुडू की अनदेखी ने भी बड़ा विवाद खड़ा किया था. विश्व कप के लिए टीम घोषित होने से पहले वह वनडे में भारत के भरोसेमंद मध्यक्रम बल्लेबाजों में गिने जाते थे. इसके बावजूद उन्हें टीम में जगह नहीं मिली और विजय शंकर का चयन हुआ. रायुडू ने चयन से निराश होकर संन्यास तक की घोषणा कर दी थी. तब भी बहस चयन प्रक्रिया पर थी, धर्म पर नहीं.

करुण नायर को भी याद कीजिए. टेस्ट क्रिकेट में तिहरा शतक लगाने वाले इस बल्लेबाज को उस उपलब्धि के बाद भी टीम में लगातार मौके नहीं मिले. घरेलू क्रिकेट में प्रदर्शन के बावजूद राष्ट्रीय टीम में वापसी उनके लिए आसान नहीं रही. ऐसे उदाहरणों की सूची लंबी है. इन मामलों का अर्थ यह नहीं कि हर चयन गलत था या हर खिलाड़ी के साथ जानबूझकर अन्याय हुआ. लेकिन इतना जरूर है कि भारतीय क्रिकेट में चयन प्रक्रिया को लेकर सवाल हमेशा रहे हैं. उन सवालों का जवाब प्रदर्शन और चयन के तर्क से ही मांगा जाना चाहिए.

आज गौतम गंभीर के मुख्य कोच बनने के बाद भी टीम चयन और खिलाड़ियों के साथ व्यवहार को लेकर बहस हो रही है. गंभीर पर आरोप लगाए जा रहे हैं कि उनके कार्यकाल में कई दिग्गज खिलाड़ियों के करियर पर प्रतिकूल असर पड़ा. विराट कोहली के टेस्ट करियर के अंत को लेकर भी उनके नाम को विवाद में घसीटा जाता है. लेकिन यह ध्यान रखना जरूरी है कि कोहली ने मई 2025 में टेस्ट क्रिकेट से संन्यास की घोषणा की थी.

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बिना ठोस प्रमाण के उनके संन्यास का पूरा जिम्मेदार गंभीर को ठहराना भी उचित नहीं होगा. हां, गंभीर और टीम प्रबंधन की नीतियों, खिलाड़ियों के चयन और उन्हें दिए गए मौकों की समीक्षा जरूर होनी चाहिए.

क्रिकेट किसी धर्म, जाति या राजनीतिक दल की जागीर नहीं है. भारतीय टीम की जर्सी पहनने वाला हर खिलाड़ी देश का प्रतिनिधित्व करता है. सिराज की मेहनत, प्रतिभा और उपलब्धियों का सम्मान होना चाहिए. उनके साथ अगर चयन में पक्षपात हुआ है तो चयनकर्ताओं को कठघरे में खड़ा किया जाना चाहिए. लेकिन किसी खिलाड़ी के नाम या धर्म के आधार पर भेदभाव का आरोप लगाने से पहले सबूत भी होने चाहिए.. अन्यथा असली मुद्दा पीछे छूट जाता है और राजनीतिक दल अपनी-अपनी रोटियां सेंकने लगते हैं.

जरूरत इस बात की है कि सिराज के लिए आवाज उठाई जाए, लेकिन सियासत के लिए नहीं. सवाल पूछिए कि इंग्लैंड में भारत के लिए सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले गेंदबाज को न्यूजीलैंड के खिलाफ टीम में जगह क्यों नहीं मिली? पूछिए कि चार तेज गेंदबाजों के चयन में सिराज से बेहतर विकल्प कौन था?

चयनकर्ताओं से पूछिए कि क्या खिलाड़ी का मूल्यांकन उसके पिछले प्रदर्शन से होता है या कुछ दूसरे पैमानों से? यही बहस भारतीय क्रिकेट को मजबूत करेगी. धर्म के नाम पर उठाया गया शोर न सिराज को न्याय दिलाएगा और न क्रिकेट का भला करेगा. खिलाड़ी के साथ न्याय की लड़ाई उसके प्रदर्शन के आधार पर ही लड़ी जानी चाहिए.

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