Blind Cricket Asia Cup 2026: ब्लाइंड क्रिकेट एशिया कप के फाइनल में भारत और पाकिस्तान के बीच मुकाबला बारिश के कारण नहीं हो सका. लेकिन इसके बाद पाकिस्तान को बेहतर रन रेट के आधार पर चैम्पियन घोषित कर दिया गया. इस फैसले से नाराज भारतीय टीम ने ट्रॉफी सेरेमनी का बहिष्कार कर दिया. अब भारत ने पाकिस्तान के खिलाफ भविष्य में होने वाले मुकाबलों के बहिष्कार की भी चेतावनी दी है.

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ढाका में शुक्रवार को मेंस ब्लाइंड क्रिकेट एशिया कप 2026 का फाइनल भारत और पाकिस्तान के बीच खेला जाना था. लगातार बारिश के कारण मुकाबले में टॉस तक नहीं हो सका. इसके बाद टूर्नामेंट के आयोजकों ने पाकिस्तान को बेहतर रन रेट के आधार पर विजेता घोषित कर दिया. भारत को उपविजेता बताया गया. भारतीय खिलाड़ियों और अधिकारियों ने इस फैसले का विरोध करते हुए इसे टूर्नामेंट के नियमों के खिलाफ बताया.

CABI ने दी पाकिस्तान से मैच नहीं खेलने की चेतावनी

क्रिकेट एसोसिएशन फॉर द ब्लाइंड इन इंडिया (CABI) के सचिव शैलेंद्र ने इंडिया टुडे से कहा कि जब तक इस विवाद का समाधान नहीं होता, भारतीय टीम भविष्य में पाकिस्तान के खिलाफ मुकाबले नहीं खेलेगी.

दरअसल, विवाद तब शुरू हुआ जब वर्ल्ड ब्लाइंड क्रिकेट काउंसिल (WBCC) के अध्यक्ष और पाकिस्तान ब्लाइंड क्रिकेट काउंसिल के प्रमुख सुल्तान शाह ने कथित तौर पर WBCC की तकनीकी समिति के फैसले को पलट दिया. तकनीकी समिति ने भारत और पाकिस्तान को संयुक्त विजेता घोषित करने पर सहमति जताई थी. लेकिन इसके बाद मैच रेफरी को पाकिस्तान को चैम्पियन घोषित करने का निर्देश दिया गया. उस समय पाकिस्तान का रन रेट भारत से बेहतर था.

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The trophy was awarded to Pakistan without the final being played. WBCC President and Pakistan Blind Cricket Council President Sultan Shah overruled the WBCC Technical Committee’s decision to declare joint winners, forcing the match referee to announce the same decision. https://t.co/wHdK2NTEDm — Cricket Association for the Blind in India (CABI) (@blind_cricket) November 20, 2026

फाइनल में नेट रन रेट से विजेता तय करने पर सवाल

भारतीय टीम का कहना है कि नेट रन रेट के आधार पर फाइनल का विजेता तय नहीं किया जा सकता. यह नियम लीग या क्वालिफाइंग मुकाबलों में टीमों की रैंकिंग तय करने के लिए इस्तेमाल होता है, न कि बारिश से धुल गए फाइनल में चैम्पियन चुनने के लिए.

भारतीय खेमे के एक मैच अधिकारी ने टूर्नामेंट के नियमों की भाषा और उनकी व्याख्या पर भी सवाल उठाए. उन्होंने कहा, 'यह क्लॉज बिल्कुल स्पष्ट है, लेकिन इसे सही तरीके से नहीं लिखा गया है. अगर आप इसे ध्यान से पढ़ेंगे तो पाएंगे कि इसकी भाषा ठीक नहीं है.'

अधिकारी का आरोप था कि अगर आयोजक बारिश के कारण फाइनल रद्द होने की स्थिति में नेट रन रेट से विजेता तय करना चाहते थे तो इसके लिए अलग प्रावधान होना चाहिए था. उनका यह भी कहना था कि खेलने की शर्तों में किए गए बदलावों को टीमों के साथ साझा किए गए दस्तावेज में प्रमुखता से नहीं बताया गया. कप्तानों की बैठक में भी इस पर चर्चा नहीं हुई थी.

'किस देश में नेट रन रेट से तय होता है फाइनल का विजेता?'

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भारतीय अधिकारी ने फाइनल के लिए रिजर्व डे नहीं रखने पर भी सवाल उठाए. उन्होंने कहा, 'दुनिया में कहीं भी क्रिकेट में फाइनल के लिए हमेशा रिजर्व डे रखा जाता है. अगर ऐसा नहीं होता तो दोनों टीमों को संयुक्त विजेता घोषित किया जाता है. मुझे बताइए कि किस देश में कभी नेट रन रेट के आधार पर फाइनल का फैसला किया गया है? नेट रन रेट का इस्तेमाल क्वालिफायर के लिए होता है, फाइनल के लिए नहीं. यह हमारा फाइनल था.'

भारतीय खिलाड़ियों के मुताबिक, उन्हें फाइनल के दौरान ही जानकारी दी गई कि पाकिस्तान को बेहतर रन रेट के आधार पर विजेता घोषित किया जाएगा और भारत दूसरे स्थान पर रहेगा. टीम ने तत्काल इस फैसले पर आपत्ति जताई. एक भारतीय खिलाड़ी ने कहा कि ऐसी परिस्थितियों में पहले भी दोनों टीमों को संयुक्त विजेता घोषित किया जाता रहा है. इसलिए इस बार लिया गया फैसला नियमों के खिलाफ है.

एक अन्य खिलाड़ी ने कहा कि टीम इस फैसले से बिल्कुल खुश नहीं है. खिलाड़ियों की इच्छा थी कि खिताब का फैसला मैदान पर खेल के जरिए हो. उन्होंने कहा, 'मैच खेला जाना चाहिए था. ऐसा पहले कभी नहीं हुआ. नेट रन रेट का इस्तेमाल क्वालिफायर में होना चाहिए, फाइनल का विजेता तय करने के लिए नहीं. हमें अचानक इस फैसले की जानकारी दी गई और हम इसका कड़ा विरोध करते हैं.'

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The trophy was awarded to Pakistan without the final being played. WBCC President and Pakistan Blind Cricket Council President Sultan Shah overruled the WBCC Technical Committee’s decision to declare joint winners, forcing the match referee to announce the same decision. https://t.co/XHoRsSo48D — Cricket Association for the Blind in India (CABI) (@blind_cricket) November 20, 2026

ट्रॉफी लेने नहीं पहुंची भारतीय टीम

भारतीय खिलाड़ियों ने साफ किया कि भविष्य में पाकिस्तान के खिलाफ खेलने को लेकर अंतिम फैसला CABI को लेना है. अगर एसोसिएशन मंजूरी देती है तो वे खेलने के लिए तैयार होंगे, अन्यथा आगामी मुकाबलों में हिस्सा नहीं लेंगे.

फिलहाल भारतीय टीम ने पाकिस्तान को विजेता घोषित किए जाने के विरोध में पुरस्कार वितरण समारोह से दूरी बनाए रखी. बारिश के कारण रद्द हुआ फाइनल अब भारत-पाकिस्तान ब्लाइंड क्रिकेट के रिश्तों में भी तनाव की वजह बन गया है.

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