15 Days Maharashtra Trip: महाराष्ट्र भारत का ऐसा राज्य है, जहां घूमने के लिए कई शानदार जगहें मौजूद हैं. यहां आपको खूबसूरत समुद्र तट, ऐतिहासिक किले, हरे-भरे पहाड़, झरने और धार्मिक स्थल देखने को मिलेंगे. मुंबई की चकाचौंध हो या महाबलेश्वर की खूबसूरत वादियां, हर जगह का अपना अलग आकर्षण है.

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अगर आप घूमने के शौकीन हैं और इस बार महाराष्ट्र की सैर करना चाहते हैं तो 15 दिन का ट्रिप प्लान बना सकते हैं. इस दौरान आप मुंबई, पुणे, लोनावला, महाबलेश्वर से लेकर नासिक और छत्रपति संभाजीनगर तक कई शानदार जगहें घूम सकते हैं. आइए जानते हैं 15 दिनों में महाराष्ट्र घूमने का पूरा ट्रैवल रूट.

15 दिनों का पूरा महाराष्ट्र ट्रैवल प्लान

इस ट्रिप की शुरुआत मुंबई से कर सकते हैं. इसके बाद लोनावला, पुणे, महाबलेश्वर, कोंकण के समुद्र तट और महाराष्ट्र के ऐतिहासिक स्थलों को एक्सप्लोर कर सकते हैं.

दिन 1-2: मुंबई

सबसे पहले महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई पहुंचें. यहां गेटवे ऑफ इंडिया, मरीन ड्राइव, जुहू बीच और एलीफेंटा की गुफाएं घूम सकते हैं. इसके अलावा मुंबई के मशहूर वड़ा पाव और पाव भाजी का स्वाद लेना न भूलें.

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दिन 3: लोनावला और खंडाला

मुंबई से लोनावला पहुंचें. यहां टाइगर पॉइंट, भुशी डैम, कार्ला और भाजा की गुफाएं घूम सकते हैं. पहाड़ों और हरियाली के बीच समय बिताने के लिए यह शानदार जगह है.

दिन 4: पुणे

लोनावला से पुणे जाएं. यहां शनिवार वाड़ा, आगा खान पैलेस और दगडूशेठ हलवाई गणपति मंदिर घूम सकते हैं. पुणे अपने इतिहास और खानपान के लिए भी जाना जाता है.

दिन 5-6: महाबलेश्वर और पंचगनी

अब महाबलेश्वर का रुख करें. यहां वेन्ना झील, लिंगमाला वॉटरफॉल, आर्थर सीट और प्रतापगढ़ किला घूम सकते हैं. इसके बाद पंचगनी जाएं, जहां टेबल लैंड और खूबसूरत पहाड़ी नजारे देखने को मिलेंगे.

दिन 7: कोल्हापुर

कोल्हापुर में महालक्ष्मी मंदिर और न्यू पैलेस घूम सकते हैं. यहां के पारंपरिक खानपान और मशहूर कोल्हापुरी चप्पलों की खरीदारी भी कर सकते हैं.

दिन 8-9: गणपतिपुले और रत्नागिरी

महाराष्ट्र के कोंकण इलाके में बसा गणपतिपुले अपने खूबसूरत समुद्र तट और गणपति मंदिर के लिए मशहूर है. यहां समुद्र किनारे समय बिताएं. इसके अलावा रत्नागिरी में थिबा पैलेस और आसपास के समुद्र तट भी घूम सकते हैं.

दिन 10-11: तारकरली और सिंधुदुर्ग

तारकरली अपने साफ समुद्र और खूबसूरत बीच के लिए जाना जाता है. यहां आप बोटिंग, स्नॉर्कलिंग और स्कूबा डाइविंग जैसी गतिविधियों का आनंद ले सकते हैं. सिंधुदुर्ग किला भी जरूर देखें.

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दिन 12: नासिक

अब नासिक पहुंचें. यहां त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग मंदिर, पंचवटी और गोदावरी नदी के घाट घूम सकते हैं. धार्मिक स्थलों के साथ यह शहर अपने अंगूर के बागानों के लिए भी मशहूर है.

दिन 13: शिरडी

नासिक से शिरडी जाएं. यहां साईं बाबा के प्रसिद्ध मंदिर में दर्शन कर सकते हैं. देशभर से बड़ी संख्या में श्रद्धालु यहां पहुंचते हैं.

दिन 14-15: छत्रपति संभाजीनगर और अजंता-एलोरा

यात्रा के आखिरी दो दिन छत्रपति संभाजीनगर में बिताएं. यहां बीबी का मकबरा और दौलताबाद किला घूम सकते हैं. इसके अलावा एलोरा की गुफाओं में मौजूद कैलाश मंदिर और अजंता की प्राचीन गुफाओं को देखने का प्लान बनाएं. ये जगहें अपनी शानदार ऐतिहासिक और पत्थरों पर बनी कलाकृतियों के लिए मशहूर हैं.

महाराष्ट्र घूमने कब जाना चाहिए?

महाराष्ट्र घूमने के लिए अक्टूबर से मार्च तक का समय अच्छा रहता है. इस दौरान मौसम सुहावना होता है और समुद्र तट, पहाड़ी इलाकों और ऐतिहासिक जगहों पर घूमना आसान रहता है. वहीं, मानसून में लोनावला, महाबलेश्वर और कोंकण की हरियाली देखने लायक होती है. हालांकि, बारिश के दौरान यात्रा करते समय सावधानी बरतनी चाहिए.

ट्रिप पर जाने से पहले इन बातों का रखें ध्यान

15 दिन की यात्रा के लिए ट्रेन, बस और कैब की सुविधा पहले से देख लें.

समुद्र तटों पर जाने के लिए मौसम की जानकारी जरूर लें.

अजंता और एलोरा की गुफाओं के खुलने के दिन और समय पहले चेक कर लें.

होटल और ट्रांसपोर्ट की बुकिंग पहले से कराएं.

लंबी दूरी की यात्रा के लिए पर्याप्त समय रखें.

ध्यान दें: महाराष्ट्र एक बड़ा राज्य है और 15 दिनों में इसकी हर जगह घूमना संभव नहीं है. यह रूट राज्य के कुछ प्रमुख पर्यटन स्थलों को कवर करता है. कोंकण से नासिक और फिर छत्रपति संभाजीनगर जाने में लंबी सड़क यात्रा होगी, इसलिए समय और बजट के हिसाब से प्लान बनाएं.

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