पाकिस्तान क्रिकेट में एक ऐसा परिवार भी रहा है, जिसके तीन भाइयों ने इंटरनेशनल लेवल पर देश का प्रतिनिधित्व किया. मंसूर इलाही, जहूर इलाही और सलीम इलाही ने क्रिकेट के मैदान पर अपनी अलग पहचान बनाई. इनमें सबसे छोटे भाई सलीम की शुरुआत बेहद खास रही. उन्होंने महज 18 साल की उम्र में ओडीआई डेब्यू करते हुए शतक जड़ दिया था. सलीम शनिवार (21 नवंबर) को 50 साल के हो गए.

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21 नवंबर 1976 को जन्मे सलीम इलाही ने 1995 में श्रीलंका के खिलाफ गुजरांवाला में अपना पहला वनडे इंटरनेशनल मुकाबला खेला था. खास बात यह थी कि अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में मौका मिलने से पहले उन्होंने एक भी फर्स्ट क्लास मैच नहीं खेला था. इसके बावजूद उन्होंने ओडीआई डेब्यू पर नाबाद 102 रन की पारी खेलकर इतिहास रचा.

ऐसा करने वाले पहले पाकिस्तानी

सलीम इलाही ओडीआई डेब्यू पर शतक जड़ने वाले पहले पाकिस्तानी क्रिकेटर हैं. सलीम के बाद इमाम उल हक और आबिद अली ने भी पाकिस्तानी टीम के लिए ये उपलब्धि हासिल की. सलीम का प्रदर्शन वनडे क्रिकेट में लगातार अच्छा रहा. 2002-03 में जिम्बाब्वे और साउथ अफ्रीका के दौरे पर उन्होंने चार मैचों में तीन शतक लगाए. हालांकि, टेस्ट क्रिकेट में उन्हें वैसी सफलता नहीं मिली.

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सलीम इलाही ने पाकिस्तान के लिए 13 टेस्ट और 48 वनडे इंटरनेशनल मुकाबले खेले. वनडे इंटरनेशनल में उन्होंने 36.72 की औसत से 1579 रन बनाए, जिसमें चार शतक और 9 अर्धशतक शामिल रहे. टेस्ट क्रिकेट में उनके नाम पर 18.95 के एवरेज से 436 रन दर्ज हैं. उन्होंने टेस्ट मैचों में सिर्फ एक अर्धशतक लगाया और 2002-03 के बाद उन्हें दोबारा टेस्ट टीम में जगह नहीं मिली.

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सलीम के बड़े भाई मंसूर इलाही पाकिस्तान के लिए ऑलराउंडर के रूप में खेले. उनका अंतरराष्ट्रीय करियर 1984 से 1995 तक रहा. उन्होंने 6 टेस्ट और 54 वनडे इंटरनेशनल मुकाबलों में पाकिस्तानी टीम का प्रतिनिधित्व किया. उनके नाम पर वनडे इंटरनेशनल में 741 और टेस्ट क्रिकेट में 123 रन दर्ज हैं. मंजूर ने इंटरनेशनल क्रिकेट में 36 विकेट भी चटकाए.

वहीं, जहूर इलाही ने भी 1996-97 के दौरान पाकिस्तानी टीम की ओर से टेस्ट और ओडीआई क्रिकेट खेला. उन्होंने 2 टेस्ट में 30 और 14 वनडे इंटरनेशनल मैचों में 297 रन बनाए. इस तरह तीनों भाइयों ने पाकिस्तान की राष्ट्रीय टीम में जगह बनाकर अपने परिवार को क्रिकेट के मैदान पर खास पहचान दिलाई.

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