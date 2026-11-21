मणिपुर के चंदेल जिले में संदिग्ध मिलावटी शराब पीने से कम से कम 15 लोगों की मौत हो गई है, जबकि 180 से ज्यादा लोग अस्पताल में भर्ती हैं. हालात को देखते हुए डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन ने पब्लिक हेल्थ एडवाइजरी जारी कर बचाव के कदम उठाए हैं.

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जानकारी के मुताबिक, ये मौतें 18 से 20 नवंबर के बीच हुईं. चंदेल के सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस (एसपी) की ओर से जारी आधिकारिक बयान में शुरू में आठ मौतों की पुष्टि की गई थी.

मृतकों की पहचान किशन ह्रांगबुंग एनल (32), ह्रांगबुंग बेरुवंग एनल (50), ह्रांगबुंग मोहरिंग एनल (46), आरडी अंगनाहिरिंग एनल (37), केआई रामटियांग एनल (44), एनएल मोथाहेरिंग एनल, टीएस आशिंग और टीएस लवली के तौर पर हुई है.

पुलिस ने बताया, कुछ पीड़ितों की मौत उनके घरों पर ही हो गई, जबकि कुछ की मौत अस्पताल ले जाते समय या चकपिकारोंग के कम्युनिटी हेल्थ सेंटर (CHC) में भर्ती होने के बाद हुई.

चंदेल डिस्ट्रिक्ट पुलिस ने बाद में एक क्लेरिफिकेशन जारी कर बताया कि मृतकों ने कथित तौर पर जो शराब पी थी, वह काकचिंग जिले के सुगनू से मंगाई गई थी. इस शराब का निर्माण चंदेल में नहीं हुआ था.

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पुलिस ने यह भी साफ किया कि रिपोर्ट हुई मौतों में से 5 मामले सुगनू पुलिस स्टेशन के अधिकार क्षेत्र में आते हैं. पुलिस ने पब्लिक और मीडिया से अपील की है कि वे अनवेरिफाइड जानकारी न फैलाएं और घटना को लेकर जल्दबाजी में कोई नतीजा न निकालें.

इस बीच, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन ने लोगों को अगले आदेश तक लोकल बनी शराब या संदिग्ध जगहों से खरीदे गए अल्कोहल पेय पदार्थों से दूर रहने की सलाह दी है.

एक एडवाइजरी में कहा गया है कि शराब पीने के बाद उल्टी, पेट दर्द, सिरदर्द, चक्कर आना, धुंधला दिखना या सांस लेने में दिक्कत जैसे लक्षण दिखने पर तुरंत मेडिकल मदद लें.

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