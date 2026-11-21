21 नवंबर 1783 को फ्रांस के जीन-फ्रांकोइस पिलात्रे डे रोजियर और मार्क्विस डी' अर्लैंडेस, फ्रांकोइस लॉरेंट ने पहली बार गर्म हवा के गुब्बारे में बैठकर उड़ान भरी थी. लगभग 25 मिनट तक दोनों पेरिस के ऊपर 5.5 मील तक उड़ते रहे. इस घटना ने इंसानों के उड़ने के सपने को काफी हद तक सच कर दिया था. इस पहले हॉट एयर बैलून के कपड़े को कागज बनाने वाले फ्रांसीसी भाइयों जैक्स-एटिने और जोसेफ-मिशेल मोंटगोल्फियर ने तैयार किया था, जो दुनिया के पहले सफल गर्म हवा के गुब्बारे के आविष्कारक थे.

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हजारों साल से इंसान उड़ने का सपना देखते रहे हैं. ग्रीक पौराणिक कथाओं में डेडलस के बारे में बताया गया है, जिसने मोम के पंख बनाए थे और लियोनार्डो दा विंची ने 15वीं शताब्दी में उड़ने वाली मशीनों के डिजाइन बनाए और हेलीकॉप्टर की अवधारणा की कल्पना की. हालांकि, 1780 के दशक तक मानव उड़ान हकीकत नहीं बन पाई थी.

पहला सफल उड़ान उपकरण शायद मोंटगोल्फियर गुब्बारा नहीं बल्कि एक 'ऑर्निथॉप्टर' था. एक ग्लाइडर जैसा विमान जिसके पंख फड़फड़ाते थे. एक धुंधले रिकॉर्ड के अनुसार, जर्मन वास्तुकार कार्ल फ्रेडरिक मीरवीन 1781 में ऑर्निथॉप्टर में जमीन से उड़ान भरने में सफल रहे. इस रिकॉर्ड की सत्यता चाहे जो भी हो, मीरवीन की उड़ान मशीन कभी भी उड़ान का एक व्यवहारिक साधन नहीं बन पाई. ये मोंटगोल्फियर भाई ही थे जिन्होंने पहली बार लोगों को आसमान में उड़ाया.

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जोसेफ और एटियेन मोंटगोल्फियर दक्षिणी फ्रांस के विडालोन शहर में कागज का व्यवसाय चलाते थे. उनकी सफलता ने उन्हें वैज्ञानिक प्रयोगों में अपनी रुचि को वित्तपोषित करने की अनुमति दी. 1782 में उन्होंने पाया कि हल्के कागज या कपड़े के थैले के नीचे जलने वाले ज्वलनशील पदार्थ थैले को हवा में ऊपर उठा देते हैं.

इस घटना से उन्होंने निष्कर्ष निकाला कि धुआं गुब्बारे को ऊपर उठाता है. वास्तव में यह गर्म हवा थी जो गुब्बारों को ऊपर उठाती है, लेकिन उनकी गलती ने उनकी बाद की उपलब्धियों में बाधा नहीं डाली. 4 जून, 1783 को, भाइयों ने अपनी खोज का पहला सार्वजनिक प्रदर्शन किया. भूसे और ऊन को जलाकर एक मानवरहित गुब्बारे को उड़ाया जो 3,000 फीट ऊपर हवा में उठा और फिर लगभग दो मील दूर जाकर ज़मीन पर आ गिरा.

19 सितंबर को, मोंटगोल्फियर ने अपने गुब्बारे में एक भेड़, एक मुर्गा और एक बत्तख को ऊपर भेजा. नीले रंग से रंगा हुआ और सुनहरे फूलों से सजा हुआ गुब्बारा, राजा लुई सोलहवें की मौजूदगी में वर्साय के महल के प्रांगण से ऊपर उठा. खलिहान के जानवर आठ मिनट तक हवा में उड़ते रहे और दो मील दूर सुरक्षित रूप से उतर गए.

15 अक्टूबर को, जीन-फ्रांकोइस पिलात्रे डे रोजियर ने मोंटगोल्फियर गुब्बारे की एक बंधी हुई परीक्षण उड़ान भरी, जो धरती पर लौटने से पहले कुछ देर के लिए हवा में ऊपर उठा. पहली बार बिना बंधे हुए हॉट-एयर बैलून ने 21 नवंबर को पेरिस में एक बड़ी और उत्सुक भीड़ के सामने उड़ान भरी. गुब्बारे ने लगभग पांच मील की उड़ान भरी. ऐसा कर इंसानों ने आखिरकार आसमान पर विजय प्राप्त कर ली थी.

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