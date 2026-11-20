एसीसी मेन्स एशिया कप राइजिंग स्टार्स 2026 में इंडिया-ए ने अपना पहला मुकाबला नेपाल के खिलाफ खेला है. 20 नवंबर (शुक्रवार) को दोहा के वेस्ट एंड पार्क इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम में आयोजित मुकाबले में युवा बल्लेबाज वैभव सूर्यवंशी और अभिषेक शर्मा बड़ी पारी खेलने में नाकाम रहे. दोनों ही बल्लेबाज आक्रामक शॉट खेलने की कोशिश में अपना विकेट गंवा बैठे.

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अभिषेक शर्मा पांचवें ओवर में फास्ट बॉलर नंदन यादव का शिकार बने. उन्होंने बड़ा शॉट खेलने की कोशिश की, लेकिन गेंद बल्ले के निचले हिस्से से लगकर हवा में चली गई. मिडऑन पर सब्स्टीट्यूट फील्डर मयन यादव ने शानदार कैच लपककर उनकी पारी का अंत किया. अभिषेक 1 छक्के की मदद से 13 गेंदों पर 9 रन ही बना सके.

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उधर वैभव सूर्यवंशी को स्पिन बॉलिंग ऑलराउंडर पवन सर्राफ ने 11वें ओवर में बोल्ड किया. वैभव ने आगे निकलकर गेंद को सीधे बल्ले से मारने की कोशिश की, लेकिन गेंद पिच पर रुककर टर्न हुई और उनके बल्ले को चकमा देते हुए मिडिल स्टम्प से जा टकराई. वैभव ने 32 गेंदों में 26 रन बनाए, जिसमें तीन चौके के अलावा एक सिक्स शामिल रहा.

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वैभव सूर्यवंशी से पहले भारतीय टीम ने आयुष बदोनी का भी विकेट गंवाया. आयुष को स्पिनर ललित राजबंशी ने विकेटकीपर दीपक डुमरे के हाथों स्टम्प आउट कराया. आयुष ने सिर्फ 2 रनों का योगदान दिया. भारतीय टीम ने 42 रनों के स्कोर तक विकेट खो दिए और वो बैकफुट पर आ गई. नेपाल के गेंदबाजों ने शुरुआती 11 ओवर्स में भारत के तीन विकेट हासिल कर मुकाबले में अपनी पकड़ मजबूत कर ली.

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नेपाल की प्लेइंग इलेवन: अर्जुन कुमल, कुशाल भुर्टेल, बसीर अहमद, लोकेश बाम, दीपक डुमरे (विकेटकीपर), ललित राजबंशी, नंदन यादव, पवन सर्राफ, राशिद खान, संदीप लामिछाने (कप्तान) और प्रतीश जीसी.

इंडिया-ए की प्लेइंग इलेवन: अभिषेक शर्मा, वैभव सूर्यवंशी, तिलक वर्मा (कप्तान), आयुष बडोनी, रिंकू सिंह, कुमार कुशाग्र (विकेट कीपर), शाहबाज अहमद, सूर्यांश शेडगे, विप्रज निगम, हर्षित राणा और प्रिंस यादव.

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