3 दोस्त, ऑनलाइन गेमिंग और जहरीली चीज… पंजाब में 2 की मौत, तीसरा अस्पताल में... आखिर उस दिन क्या हुआ?

पंजाब के नवांशहर से एक ऐसी खबर आई है, जिसने पूरे गांव को गम में डुबो दिया है. तीन दोस्त थे. साथ रहते थे. साथ गेम खेलते थे. फिर एक दिन तीनों ने कथित तौर पर जहरीली चीज निगल ली. अब इनमें से दो की मौत हो चुकी है. तीसरा अस्पताल में भर्ती है.

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मामला नवांशहर के गांव गढ़पधाना का है. पुलिस के मुताबिक, घटना 10 अगस्त की है. मरने वालों में 13 साल का एक लड़का और 21 साल का दिलप्रीत सिंह शामिल है. वहीं 15 साल का एक अन्य किशोर अभी अस्पताल में है और उसकी हालत पहले से बेहतर बताई जा रही है.

अब तक की शुरुआती जानकारी में ऑनलाइन गेमिंग और पैसों के नुकसान की बात सामने आई है. लेकिन पुलिस अभी पूरे मामले की जांच कर रही है. गांव के सरपंच हरदीप सिंह के मुताबिक, तीनों लड़के आपस में काफी अच्छे दोस्त थे. अक्सर साथ रहते थे. बताया जा रहा है कि तीनों मोबाइल पर ऑनलाइन गेमिंग भी करते थे.

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इसी बीच शुरुआती जानकारी में सामने आया कि 21 साल का दिलप्रीत सिंह ऑनलाइन गेमिंग में काफी पैसे हार गया था. इसके बाद वह तनाव में था. उसे परिवार के डर और दबाव की चिंता थी. इसी के बाद तीनों दोस्तों ने कथित तौर पर जहरीली चीज निगल ली. ऑनलाइन गेमिंग और पैसों के नुकसान वाली बात ग्रामीणों की तरफ से सामने आई है. पुलिस अभी मामले के बाकी पहलुओं की जांच कर रही है.

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10 अगस्त को क्या हुआ?

पुलिस के मुताबिक, घटना 10 अगस्त की है. तीनों की तबीयत बिगड़ने के बाद उन्हें अस्पताल ले जाया गया. वहां 15 साल के लड़के की उसी दिन मौत हो गई. 21 साल के दिलप्रीत सिंह की हालत गंभीर थी. डॉक्टर उसका इलाज कर रहे थे. लेकिन अगले दिन यानी 11 अगस्त को उसने भी दम तोड़ दिया.

तीसरा लड़का, 15 साल का किशोर अभी अस्पताल में भर्ती है. उसकी हालत पहले के मुकाबले बेहतर बताई जा रही है. यानी कुछ ही समय में एक दोस्ती तीन परिवारों के लिए मातम में बदल गई.

मृतक किशोर के पोस्टमार्टम के बाद जब उसका पार्थिव शरीर गांव पहुंचा तो पूरा माहौल गमगीन हो गया. परिजन, रिश्तेदार और गांव के लोग अंतिम दर्शन के लिए पहुंचे. बड़ी संख्या में निहंग सिंह भी अंतिम अरदास और अंतिम संस्कार में शामिल हुए. परिवार के लोग इस वक्त सदमे में हैं. उन्होंने कैमरे पर किसी तरह की टिप्पणी करने से इनकार किया है.

पूरे मामले को लेकर पुलिस ने क्या कहा?

थाना ओड़ के SHO सतनाम सिंह ने बताया कि तीनों लड़कों में गहरी दोस्ती थी. पुलिस के मुताबिक तीनों गेमिंग करते थे. SHO के मुताबिक, 10 अगस्त को 15 साल के लड़के की मौत हुई, जबकि 21 साल के युवक ने 11 अगस्त को इलाज के दौरान दम तोड़ दिया. तीसरे युवक का इलाज अभी चल रहा है.

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पुलिस ने बताया कि परिवार की तरफ से इस घटना को लेकर कोई शिकायत नहीं दी गई है. इसलिए फिलहाल धारा 174 के तहत कार्रवाई की गई है. पुलिस मामले की जांच कर रही है.

क्या ऑनलाइन गेमिंग ही वजह थी?

यही इस पूरी कहानी का सबसे बड़ा सवाल है. शुरुआती जानकारी में सामने आया है कि दिलप्रीत ऑनलाइन गेमिंग करता था और उसमें पैसे हार गया था. इसके बाद मानसिक दबाव की बात कही जा रही है. लेकिन पुलिस की जांच अभी पूरी नहीं हुई है. इसलिए फिलहाल इतना ही कहा जा सकता है कि गेमिंग और पैसों के नुकसान की बात सामने आई है, लेकिन इसे घटना की अंतिम वजह नहीं माना गया है.

पुलिस ये पता लगाने की कोशिश कर रही है कि तीनों ने जहरीली चीज क्यों निगली? क्या तीनों पर कोई पारिवारिक दबाव था? क्या पैसों को लेकर कोई परेशानी थी? और आखिर उस दिन ऐसा क्या हुआ कि तीन करीबी दोस्तों ने एक साथ इतना बड़ा कदम उठा लिया? इन सवालों के जवाब जांच के बाद ही साफ होंगे. फिलहाल गढ़पधाना गांव में दो घरों में मातम है. तीसरा दोस्त अस्पताल में जिंदगी की जंग लड़ रहा है. और इस घटना ने एक बार फिर बच्चों और युवाओं की ऑनलाइन दुनिया, गेमिंग, पैसों और बढ़ते मानसिक दबाव को लेकर कई सवाल खड़े कर दिए हैं.

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