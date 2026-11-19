एक वक्त था जब नौकरी मिलने के बाद घर खरीदना, गाड़ी लेना और अपनी जिंदगी में सेटल होना युवाओं के बड़े सपनों में शामिल होता था. लेकिन अब जेन जी की सोच में बदलाव देखने को मिल रहा है. आज के युवा सिर्फ पैसे कमाने और प्रॉपर्टी खरीदने तक अपनी जिंदगी को सीमित नहीं रखना चाहते. वे नई जगहें घूमना, अलग-अलग कल्चर को जानना और दुनिया को करीब से देखना चाहते हैं. उनके लिए जिंदगी का मतलब सिर्फ एक घर बनाना नहीं, बल्कि ऐसी यादें बनाना भी है, जिन्हें वे हमेशा याद रख सकें.

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जेन जी के बीच ट्रैवल का बढ़ता क्रेज सोशल मीडिया पर भी साफ दिखाई देता है. इंस्टाग्राम पर ट्रैवल व्लॉग, नई जगह की फोटोज और ट्रिप के वीडियो युवाओं को घूमने के लिए प्रेरित करते हैं. कई युवा अपनी पहली सैलरी का कुछ हिस्सा कपड़ों और महंगे सामान पर खर्च करने के बजाय ट्रैवल के लिए बचाना पसंद करते हैं. उनके लिए किसी नई जगह पर जाना और वहां के लोगों और खानपान को समझना भी एक खास अनुभव है.

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इसके पीछे एक बड़ी वजह बदलती सोच भी है. जेन जी का मानना है कि घर खरीदना एक बड़ी जिम्मेदारी है. इसके लिए लंबे वक्त तक बचत करनी पड़ती है और होम लोन की किस्तें भी चुकानी पड़ती हैं. वहीं, ट्रैवल उन्हें अपनी रोज की जिंदगी से थोड़ा ब्रेक लेने और नई चीजें सीखने का मौका देता है. बढ़ती प्रॉपर्टी की कीमतें और महंगे घर भी कई युवाओं के लिए घर खरीदने का सपना मुश्किल बना रहे हैं.

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हालांकि, इसका मतलब ये नहीं है कि जेन जी घर खरीदना नहीं चाहती. कई युवा आज भी अपना घर और फाइनेंशियल सिक्योरिटी चाहते हैं, लेकिन वे इसके लिए अपनी जिंदगी के बाकी एक्सपीरियंस को छोड़ना नहीं चाहते. वे काम, बचत और घूमने के बीच बैलेंस बनाना चाहते हैं.

जेन जी के लिए अब सिर्फ घर खरीदना ही कामयाबी की निशानी नहीं है. वे ऐसी जिंदगी चाहते हैं, जिसमें अपना घर भी हो और दुनिया घूमने के सपने पूरे करने की आजादी भी.

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