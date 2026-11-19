MBA की पढ़ाई के लिए लाखों रुपये का एजुकेशन लोन लेना आसान फैसला नहीं होता. खासकर उस समय जब परिवार की आर्थिक जिम्मेदारी आपके ही कंधों पर हो. कई छात्रों के लिए बड़ी डिग्री के साथ EMI का दबाव भी आता है. कई बार तो छात्र एक लोन को भरने के लिए दूसरा लोन ले लेते हैं. लेकिन सोशल मीडिया पर IIM कोझिकोड से MBA करने वाली डिंपल ने इस चुनौती को अलग तरीके से संभाला.

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सिंगल मदर की इकलौती बेटी डिंपल ने पढ़ाई के लिए 25 लाख रुपये का एजुकेशन लोन लिया था. बाद में Microsoft में नौकरी मिलने पर उन्होंने ऐसी वित्तीय योजना बनाई कि 15 साल में चुकाया जाने वाला लोन महज 5 साल में खत्म कर दिया. उनके मुताबिक, इस तरह उन्होंने करीब 10 लाख रुपये ब्याज भी बचाए.

MBA के लिए छोड़ दी थी स्थिर नौकरी

अब उन्होंने सोशल मीडिया पर पोस्ट करते हुए अपनी इस प्लानिंग के बारे में बताया है. डिंपल ने बताया कि IIM कोझिकोड से MBA करने के लिए 25 लाख रुपये का एजुकेशन लोन लिया था. उनके लिए यह सिर्फ एक डिग्री हासिल करने का फैसला नहीं था बल्कि आर्थिक रूप से बड़ा जोखिम भी था. उन्होंने बताया कि वह अपनी सिंगल मदर की इकलौती संतान हैं.

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ऐसे में परिवार की आर्थिक जिम्मेदारी को लेकर भी उनके मन में चिंता थी. लेकिन अपने सपनों को पूरा करने और MBA की पढ़ाई के लिए उन्हें अपनी स्थिर नौकरी छोड़नी पड़ी थी. इसका मतलब था कि अगले दो साल तक उनकी कोई नियमित कमाई नहीं होने वाली थी. डिंपल ने बताया कि जिस रात उनका एजुकेशन लोन मंजूर हुआ, उस रात उन्हें नींद नहीं आई. वह नहीं चाहती थीं कि यह कर्ज अगले 15 साल तक उनके ऊपर बना रहे.

Microsoft की नौकरी से पहले ही बना लिया था प्लान

डिंपल ने लोन चुकाने की योजना Microsoft में पहली सैलरी मिलने से पहले ही तैयार कर ली थी. उनका लक्ष्य था कि नौकरी शुरू होने के बाद EMI के साथ-साथ अतिरिक्त भुगतान करके कर्ज को जल्द खत्म किया जाए. उन्होंने अपनी रणनीति में कुछ बातों का खास ध्यान रखा. सबसे पहले उन्होंने कभी EMI मिस नहीं की. इससे पेनल्टी और क्रेडिट स्कोर पर पड़ने वाले संभावित असर से बचने में मदद मिली.

हर साल दी 4 अतिरिक्त EMI

डिंपल की मासिक EMI करीब 22 हजार रुपये थी. इसके अलावा उन्होंने हर साल चार अतिरिक्त EMI का भुगतान किया. यानी हर तीन महीने में एक अतिरिक्त EMI देकर वह लोन की मूल रकम को तेजी से कम करती रहीं. इसके अलावा उन्होंने Microsoft से मिलने वाले सालाना बोनस और स्टॉक अवॉर्ड का बड़ा हिस्सा भी लोन चुकाने में लगाया. जब भी उनकी सैलरी में 10 फीसदी की बढ़ोतरी हुई, उन्होंने अपनी EMI भी 10 फीसदी बढ़ा दिया. इससे उनकी कमाई बढ़ने के साथ लोन चुकाने की रफ्तार भी तेज होती गई.

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15 साल का लोन 5 साल में किया खत्म

डिंपल के मुताबिक, इन तरीकों की मदद से उन्होंने 15 साल की अवधि वाला 25 लाख रुपये का एजुकेशन लोन सिर्फ 5 साल में चुका दिया. उन्होंने कुल मिलाकर करीब 4.6 लाख रुपये ब्याज दिया, जबकि तय अवधि में भुगतान करने पर यह रकम लगभग 15 लाख रुपये हो सकती थी. इस तरह उन्होंने करीब 10 लाख रुपये ब्याज बचाने का दावा किया.

एजुकेशन लोन पर टैक्स छूट का भी लिया फायदा

डिंपल ने एजुकेशन लोन पर मिलने वाली टैक्स छूट का भी इस्तेमाल किया. इनकम टैक्स एक्ट के सेक्शन 80E के तहत पात्र करदाता एजुकेशन लोन पर चुकाए गए ब्याज पर निर्धारित शर्तों के अनुसार टैक्स डिडक्शन का दावा कर सकते हैं. डिंपल ने इस टैक्स बचत का इस्तेमाल भी लोन के भुगतान में किया. अपनी कहानी शेयर करते हुए उन्होंने कहा कि अगर कोई अपने सपनों पर दांव लगाने से डर रहा है, तो उसे योजना बनाकर आगे बढ़ना चाहिए. उनके मुताबिक, सिर्फ जोखिम लेना ही नहीं, बल्कि उसके लिए पहले से वित्तीय तैयारी करना भी जरूरी है.

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