आईपीएल 2027 के मिनी ऑक्शन का बिगुल बज चुका है. रिटेंशन की डेडलाइन खत्म होने के बाद कई बड़े और चौंकाने वाले नाम नीलामी के बाजार में आ गए हैं. क्रिकेट की दुनिया में अक्सर देखा गया है कि जो खिलाड़ी एक टीम के लिए बोझ या अनफिट साबित होता है, वही दूसरी टीम में जाते ही सबसे बड़ा मैच विनर बनकर उभरता है.

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इस बार भी कुछ ऐसा ही होने वाला है. कई दिग्गज खिलाड़ियों को उनकी पुरानी फ्रेंचाइजियों ने चोट, खराब फॉर्म या टीम कॉम्बिनेशन के चलते बाहर का रास्ता दिखा दिया है. लेकिन सच तो यह है कि इन खिलाड़ियों के अंदर अभी भी इतनी आग बाकी है कि ये किसी भी कमजोर टीम को रातोरात चैम्पियन बना सकते हैं.

कोलकाता नाइट राइडर्स ने पिछले ऑक्शन में श्रीलंकाई तेज गेंदबाज मथीशा पथिराना पर 18 करोड़ रुपये की भारी-भरकम बोली लगाई थी. लेकिन अब उन्हें रिलीज कर दिया है. दरअसल, टी20 वर्ल्ड कप के दौरान लगी चोट और फिर आईपीएल 2026 के अपने इकलौते मैच में हैमस्ट्रिंग खिंचने के कारण वह सिर्फ 8 गेंदें ही फेंक पाए थे.

भले ही चोट ने उनका पिछला सीजन खराब कर दिया हो, लेकिन डेथ ओवर्स में पथिराना की सटीक यॉर्कर और अजीबोगरीब एक्शन आज भी बल्लेबाजों के लिए किसी बुरे सपने से कम नहीं है. अगर कोई नई फ्रेंचाइजी उनके वर्कलोड को सही से मैनेज करे और उन्हें लगातार मौके दे, तो वह अकेले दम पर मैच जिताने का दम रखते हैं.

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The stage is set for the next big bidding battle 🙌 The #TATAIPL 2027 Player Auction is set to take place on December 16, 2026 in Goa 🌴 #TATAIPLAuction https://t.co/NIRc7pChaO — IndianPremierLeague (@IPL) November 18, 2026

रचिन रवींद्र का क्या होगा?

केकेआर द्वारा रिलीज किए गए दूसरे बड़े खिलाड़ी न्यूजीलैंड के स्टार ऑलराउंडर रचिन रवींद्र हैं. इससे पहले रचिन चेन्नई सुपर किंग्स (CSK) का हिस्सा रह चुके हैं, जहां उन्होंने 2024 और 2025 के 18 मैचों में 413 रन बनाए थे.

रचिन की सबसे बड़ी ताकत टॉप ऑर्डर में आक्रामक बल्लेबाजी के साथ-साथ बाएं हाथ की स्पिन गेंदबाजी है. अगर किसी टीम को एक भरोसेमंद ओपनर की तलाश है तो रचिन रवींद्र उनके लिए जैकपॉट साबित हो सकते हैं. नई टीम में एक रोल मिलने पर यह कीवी बल्लेबाज रनों का अंबार लगा सकता है.

🚨 𝗥𝗘𝗧𝗘𝗡𝗧𝗜𝗢𝗡 𝗟𝗜𝗦𝗧 𝗔𝗡𝗡𝗢𝗨𝗡𝗖𝗘𝗗 🚨 The 10 franchises have finalised their retained player lists for #TATAIPL 2027 📝 A total of 184 players, including 55 overseas players, have been retained. There are 66 available slots with combined purse of ₹297.95 crore for the auction. All the details 🔽 https://t.co/WVrRzPU5G9 — IndianPremierLeague (@IPL) November 18, 2026

शिमरोन हेटमायर हो सकते हैं मालामाल

राजस्थान रॉयल्स ने वेस्टइंडीज के विस्फोटक बल्लेबाज शिमरोन हेटमायर को रिलीज करके सबको हैरान किया है. हालांकि, इसके पीछे उनका आईपीएल 2026 का बेहद फीका प्रदर्शन रहा, जहां वह 7 मैचों में सिर्फ 78 रन ही बना सके थे.

लेकिन हेटमायर किस दर्जे के फिनिशर हैं, यह पूरी दुनिया जानती है. स्पिन और तेज गेंदबाजी दोनों के खिलाफ बड़े छक्के लगाने में माहिर हेटमायर को अगर कोई टीम एक तय फिनिशर का रोल दे और उन पर भरोसा जताए, तो वह आखिरी ओवरों में किसी भी गेंदबाजी आक्रमण की धज्जियां उड़ा सकते हैं.

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The wait is over... Presenting the official list of retained players ahead of #TATAIPL 2027 📋 #TATAIPLAuction https://t.co/pBhvTpDG1X — IndianPremierLeague (@IPL) November 17, 2026

ट्रेंट बोल्ट पर भी बसरेंगे पैसे?

मुंबई इंडियंस ने न्यूजीलैंड के अनुभवी तेज गेंदबाज ट्रेंट बोल्ट को रिलीज कर दिया है. पिछले सीजन में बोल्ट को सिर्फ दो मैच खेलने का मौका मिला था, जिसमें उन्होंने दो विकेट झटके थे. पावरप्ले के पहले ही ओवर में विकेट चटकाने की कला में ट्रेंट बोल्ट का कोई सानी नहीं है. नई गेंद से उनकी स्विंग और सटीक लाइन-लेंथ बड़े से बड़े बल्लेबाज को घुटने टेकने पर मजबूर कर देती है.

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आवेश खान की लग सकती है लॉटरी

लखनऊ सुपर जायंट्स (LSG) ने भारतीय तेज गेंदबाज आवेश खान का साथ छोड़ दिया है. आईपीएल 2026 में आवेश काफी महंगे साबित हुए थे और 7 मैचों में 11.07 की इकॉनमी से सिर्फ 6 विकेट ही ले पाए थे. इसके बावजूद आवेश खान के पास आईपीएल का अच्छा खासा अनुभव है और वह इस टूर्नामेंट में अब तक 93 विकेट चटका चुके हैं. जिन टीमों को अपने भारतीय तेज गेंदबाजी आक्रमण को मजबूत करना है, उनके लिए आवेश एक बेहतरीन ऑप्शन हैं.

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