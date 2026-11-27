दिल्ली के उत्तर-पश्चिम इलाके शकूरपुर में तेज रफ्तार कार चलाने को लेकर हुए विवाद में 27 साल के युवक की चाकू मारकर हत्या कर दी गई. मृतक की पहचान योगेश के तौर पर हुई है. पुलिस के मुताबिक, शुक्रवार तड़के कार में सवार लोगों में से एक ने योगेश की गर्दन पर चाकू से हमला किया और फिर अपने साथियों के साथ फरार हो गया.

और पढ़ें

योगेश को गंभीर हालत में महाराजा अग्रसेन अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया.



शादी से लौटने के बाद हुआ विवाद



पुलिस के मुताबिक, योगेश शकूरपुर की जेजे कॉलोनी का रहने वाला था. शुक्रवार तड़के करीब 1 बजे वह शादी समारोह से अपने दोस्तों के साथ लौट रहा था. इसके बाद वह दोस्तों के साथ जी-ब्लॉक रोड पर खड़ा था.

इसी दौरान हुंडई i20 कार में सवार लोगों से उनकी कहासुनी हो गई. आरोप है कि कार तेज रफ्तार से चलाई जा रही थी. इसी बात पर योगेश और उसके दोस्तों ने कार सवारों से आपत्ति जताई.



गर्दन पर चाकू से किया हमला



पुलिस के मुताबिक, कहासुनी बढ़कर मारपीट में बदल गई. इसी दौरान कार में सवार एक व्यक्ति ने चाकू निकाला और योगेश की गर्दन पर वार कर दिया. इसके बाद आरोपी अपने साथियों के साथ मौके से फरार हो गया.

Advertisement

यह भी पढ़ें: दिल्ली एयरपोर्ट पर CISF ने पकड़ा चीनी यात्री, कमर बेल्ट के बकल में छिपा रखा था छोटा चाकू

गंभीर रूप से घायल योगेश को अस्पताल पहुंचाया गया, लेकिन डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया. अस्पताल से सूचना मिलने के बाद पुलिस की टीम मौके पर पहुंची और जांच शुरू की.



पुलिस ने आरोपियों की पहचान की



पुलिस अधिकारी के मुताबिक, दोनों पक्ष एक-दूसरे को जानते थे और एक ही इलाके के रहने वाले थे. पुलिस ने आरोपियों की पहचान कर ली है और उन्हें पकड़ने के लिए छापेमारी की जा रही है. मामले में केस दर्ज किया गया है.

पुलिस यह भी जांच कर रही है कि चाकू से हमला किसने किया और कार में मौजूद दूसरे लोगों की इस घटना में क्या भूमिका थी.



परिवार ने की आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग



योगेश के परिवार का आरोप है कि कार की रफ्तार पर आपत्ति जताने जैसी मामूली बात को लेकर यह विवाद हुआ. उसकी दादी ने बताया कि योगेश दोस्तों के साथ शादी समारोह में गया था और लौटते वक्त उसने कार में बैठे लोगों से धीरे गाड़ी चलाने को कहा था.

उनके मुताबिक, इसी बात पर कहासुनी हुई और कार सवारों में से एक ने योगेश की गर्दन पर चाकू मार दिया. परिवार ने पुलिस से आरोपियों को जल्द गिरफ्तार करने की मांग की है. पुलिस का कहना है कि मामले की आगे जांच की जा रही है.

---- समाप्त ----