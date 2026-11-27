मुंबई की लोकल ट्रेन में सफर के दौरान बीड़ी पीने से रोकना एक यात्री को भारी पड़ गया. ठाणे जिले में चलती लोकल ट्रेन के अंदर दो लोगों ने कथित तौर पर रेलवे यात्री संघ के एक प्रतिनिधि पर चाकू से हमला कर दिया.

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पीड़ित का आरोप है कि उसने ट्रेन में बीड़ी पी रहे दो लोगों को ऐसा करने से रोका था. इसके बाद दोनों आरोपी आक्रामक हो गए और उन्होंने धारदार हथियार से उसके चेहरे पर वार कर दिया. घटना शुक्रवार सुबह कासारा-CSMT लोकल ट्रेन में ठाकुर्ली के पास हुई.

पीड़ित भारत टोपले कल्याण-कासारा रेलवे कम्यूटर एसोसिएशन के शाहद प्रतिनिधि हैं. उन्होंने बताया कि वह कासारा-CSMT लोकल ट्रेन के लगेज कोच में सफर कर रहे थे, तभी ठाकुर्ली के पास उन पर हमला किया गया.

यात्री संघ के सदस्यों के मुताबिक, ट्रेन के लगेज कोच में दो लोग बीड़ी पी रहे थे और धुआं पूरे डिब्बे में फैल रहा था. कोच में सामान ढोने वाले लोग और दूध बेचने वाले समेत कई यात्री मौजूद थे, लेकिन विवाद या झगड़े के डर से किसी ने दोनों को रोकने की हिम्मत नहीं की.

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भारत टोपले ने दोनों लोगों को समझाया कि लोकल ट्रेन के अंदर धूम्रपान करना प्रतिबंधित है. उन्होंने दोनों से कहा कि अगर उन्हें बीड़ी पीनी है तो ट्रेन से उतरकर पीएं.

आरोप है कि उनकी इस बात पर दोनों लोग भड़क गए और उन्होंने धारदार चाकू से टोपले के चेहरे पर वार कर दिया. हमले में टोपले घायल हो गए और उनके चेहरे से खून बहने लगा. इसके बाद दोनों आरोपी अगले स्टेशन पर उतरकर मौके से फरार हो गए.

भारत टोपले ने घटना को लेकर लोकल ट्रेन में यात्रियों की सुरक्षा पर सवाल उठाए हैं. उन्होंने कहा कि अगर सुबह के व्यस्त समय में इस तरह के हमले हो रहे हैं, तो लोकल ट्रेन में सफर करने वाले यात्रियों की सुरक्षा को लेकर गंभीर चिंता है.

रेलवे यात्री संघ के दूसरे सदस्यों ने भी घटना पर नाराजगी जताई और Government Railway Police (GRP) से दोनों आरोपियों के खिलाफ तत्काल कार्रवाई की मांग की.

कल्याण जीआरपी के एक अधिकारी ने बताया कि इस मामले में अभी तक कोई शिकायत दर्ज नहीं कराई गई है. शिकायत मिलने के बाद पुलिस मामले में आगे की कार्रवाई कर सकती है.

फिलहाल घटना को लेकर यात्री संघ के सदस्यों ने आरोपियों की पहचान कर उन्हें पकड़ने और लोकल ट्रेनों में यात्रियों की सुरक्षा बढ़ाने की मांग की है.

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