Nepali Chicken Thukpa Recipe: सर्दियों में शाम के समय कुछ गर्मागर्म, टेस्टी और पेट भरने वाला खाने का मन करता है. ऐसे में हर बार चाय या नॉर्मल सूप पीने के बजाय नेपाली चिकन थुकपा ट्राई कर सकते हैं. यह नूडल्स, चिकन, सब्जियों और मसालों से बनने वाली एक पॉपुलर डिश है, जिसमें सूप का स्वाद भी मिलता है और नूडल्स खाने से पेट भी भर जाता है.

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नेपाली थुकपा खासतौर पर ठंड के मौसम में पसंद किया जाता है. इसमें चिकन के साथ अदरक, लहसुन, प्याज और हल्के मसालों का स्वाद मिलता है. आप इसे घर पर आसानी से बना सकते हैं. आइए जानते हैं नेपाली चिकन थुकपा बनाने की आसान रेसिपी.

नेपाली चिकन थुकपा बनाने के लिए इंग्रेडिएंट्स

250 ग्राम बोनलेस चिकन

150 ग्राम उबले हुए नूडल्स

1 बड़ा चम्मच तेल

1 मीडियम प्याज, बारीक कटा हुआ

1 बड़ा चम्मच बारीक कटा लहसुन

1 बड़ा चम्मच बारीक कटा अदरक

1 बड़ा टमाटर, बारीक कटा हुआ

आधा छोटा चम्मच हल्दी

आधा छोटा चम्मच भुना जीरा पाउडर

¼ छोटा चम्मच कुटी काली मिर्च या तिमुर

4 कप चिकन स्टॉक या पानी

1 कप कटी हुई पत्तागोभी और गाजर

स्वादानुसार नमक

हरा प्याज, हरा धनिया और नींबू

चिकन थुकपा बनाने का आसान तरीका

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प्याज, अदरक और लहसुन भूनें

सबसे पहले एक गहरे बर्तन में तेल गर्म करें. इसमें बारीक कटा प्याज, लहसुन और अदरक डालकर करीब 3 मिनट तक भूनें.

टमाटर और मसालों का मिश्रण तैयार करें

अब बर्तन में कटे हुए टमाटर, हल्दी, भुना जीरा पाउडर, कुटी काली मिर्च या तिमुर और नमक डालें. इसे कुछ मिनट तक पकाएं, जब तक टमाटर नरम होकर मसालों के साथ अच्छी तरह मिल न जाए.

चिकन और स्टॉक डालकर पकाएं

इसके बाद चिकन के टुकड़े डालकर अच्छी तरह मिलाएं. अब इसमें चिकन स्टॉक या पानी डालें और उबाल आने दें. उबाल आने के बाद आंच धीमी कर दें और करीब 15 मिनट तक पकाएं, ताकि चिकन पूरी तरह पक जाए और शोरबे में मसालों का स्वाद आ जाए.

चिकन को रेशेदार करके सब्जियां डालें

चिकन पकने के बाद इसे बर्तन से निकाल लें और दो फोर्क की मदद से बारीक रेशों में तोड़ लें. फिर इसे वापस शोरबे में डाल दें. साथ में कटी हुई पत्तागोभी और गाजर डालकर करीब 3 मिनट पकाएं, ताकि सब्जियां हल्की नरम हो जाएं, लेकिन उनका स्वाद और टेक्सचर बना रहे.

नूडल्स के साथ गर्मागर्म सर्व करें

अब उबले हुए नूडल्स को गहरे बाउल में डालें. ऊपर से गर्म चिकन, सब्जियों और शोरबे को अच्छी मात्रा में डालें. आखिर में हरा प्याज, ताजा धनिया और नींबू का रस डालकर गार्निश करके सर्व करें.

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