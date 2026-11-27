इंदौर के एक अखाड़े में नाबालिग के साथ यौन शोषण का मामला सामने आया है. आरोप है कि कुश्ती सीख रहे 14 साल के लड़के के साथ उसके कोच ने गलत हरकत की. बच्चे की शिकायत के बाद पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है. उसके खिलाफ पॉक्सो एक्ट के तहत केस दर्ज किया गया है.

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पुलिस के मुताबिक, शहर के ही एक अखाड़े में नाबालिग कुश्ती सीखने जाता था. हाल ही में उसने पुलिस से शिकायत की कि अखाड़े में तैनात कोच ने उसके साथ ऐसी हरकत की, जो यौन अपराध की श्रेणी में आती है.

शिकायत मिलने के बाद पुलिस ने मामले को गंभीरता से लेते हुए जांच शुरू की. शुरुआती जांच और शिकायत के आधार पर आरोपी कुश्ती कोच के खिलाफ प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंसेज (POCSO) एक्ट और अन्य संबंधित कानूनी धाराओं में मामला दर्ज किया गया.

पुलिस ने आरोपी को किया गिरफ्तार

इस मामले में एडिशनल डिप्टी कमिश्नर ऑफ पुलिस अमरेंद्र सिंह ने बताया कि नाबालिग की शिकायत पर केस दर्ज किया गया है. आरोपी कोच को गिरफ्तार कर लिया गया है. फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है. पुलिस अब शिकायत में लगाए गए आरोपों से जुड़े सभी पहलुओं की पड़ताल कर रही है. जांच के दौरान यह भी साफ होगा कि घटना किन हालातों में हुई और इसमें कोई अन्य व्यक्ति शामिल था या नहीं.

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मामले की जांच में जुटी पुलिस

नाबालिग बच्चों की सुरक्षा से जुड़े इस मामले ने अखाड़ों में बच्चों की देखरेख और उनकी सुरक्षा को लेकर सवाल खड़े किए है. फिलहाल पुलिस की प्राथमिकता पीड़ित बच्चे की शिकायत के आधार पर पूरे घटनाक्रम की जांच करना और मामले में जरूरी कानूनी कार्रवाई पूरी करना है.

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