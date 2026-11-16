scorecardresearch
 
aaj tak epaper in hindi

Feedback

IPL 2027: रियान पराग को कप्तान बनाने से नाराज हैं यशस्वी जायसवाल? अब शाहरुख खान की KKR की संभाल सकते हैं कमान

बाएं हाथ के धाकड़ बल्लेबाज यशस्वी जायसवाल को केकेआर अपने टीम का हिस्सा बनाने का प्रयास कर रही है. अगर यह डील हो जाती है तो ऐसे में केकेआर को एक नया कप्तान मिल जाएगा. मीडिया रिपोर्ट की मानें तो जायसवाल राजस्थान रॉयल्स में खुश नहीं हैं.

Advertisement
X
जायसवाल को लेकर आई बड़ी अपडेट. (PHOTO: PTI/BCCI)
जायसवाल को लेकर आई बड़ी अपडेट. (PHOTO: PTI/BCCI)

आईपीएल 2027 के मिनी ऑक्शन से पहले ट्रेड विंडो में हलचल चरम पर है. इस वक्त सबसे ज्यादा चर्चा युवा सुपरस्टार यशस्वी जायसवाल को लेकर हो रही है. खबरें हैं कि जायसवाल राजस्थान रॉयल्स (RR) का साथ छोड़ सकते हैं. 

अब इस मामले पर टीम इंडिया के पूर्व ऑलराउंडर इरफान पठान ने एक बड़ा हिंट दिया है. पठान का मानना है कि जायसवाल राजस्थान की टीम में खुश नहीं हैं और वह तीन बार की चैम्पियन कोलकाता नाइट राइडर्स में जा सकते हैं.

इरफान पठान ने इस पूरे मामले पर बात करते हुए कहा कि उन्होंने जो कुछ भी देखा और सुना है, उसके हिसाब से यशस्वी जायसवाल राजस्थान रॉयल्स में बहुत खुश नहीं हैं. पठान के मुताबिक इसकी सबसे बड़ी वजह कप्तानी हो सकती है.

सम्बंधित ख़बरें

Shreyas Iyer Virat Kohli viral video
श्रेयस ने की कोहली की 'बेइज्जती'? बात अनसुनी कर आगे बढ़े, VIDEO
Gautam Gambhir Reaction on India ODI Series win against New Zealand
'बॉलर्स जिताते हैं...', न्यूजीलैंड में सीरीज जीत के बाद गंभीर का पोस्ट, न‍िशाने पर ROKO
Yashasvi Jaiswal
कीवी गेंदबाजों पर बरसे यशस्वी जायसवाल, जड़ा लगातार दूसरा शतक
Yashasvi Jaiswal
जायसवाल ने काटा गदर! न्यूजीलैंड-ए के खिलाफ ठोका शतक
Hardik Pandya Trade news
हार्दिक को चाहिए कप्तानी, KKR तैयार? MI ने रखी हर्षित-रघुवंशी की मांग

दो सीजन पहले राजस्थान की टीम में 15 वर्षीय वैभव सूर्यवंशी की एंट्री हुई थी और रियान पराग को टीम की कमान सौंपी गई थी. पठान का मानना है कि कहीं न कहीं इसी वजह से जायसवाल खुद को सहज महसूस नहीं कर रहे थे और शायद अब वह किसी टीम की कप्तानी करना चाहते हैं. ऐसे में लखनऊ या कोलकाता उनके लिए बेहतरीन विकल्प हो सकते हैं.

Advertisement

वरुण चक्रवर्ती के बदले KKR में जा सकते हैं जायसवाल!

इरफान पठान ने एक बेहद दिलचस्प ट्रेड डील का सुझाव भी दिया है. अजिंक्य रहाणे के संन्यास के बाद कोलकाता नाइट राइडर्स को एक ऐसे कप्तान की तलाश है जो लंबे समय तक टीम को संभाल सके. पठान का कहना है कि अगर यशस्वी जायसवाल KKR में जाते हैं और इसके बदले मिस्ट्री स्पिनर वरुण चक्रवर्ती राजस्थान रॉयल्स में आते हैं तो यह दोनों ही टीमों के लिए फायदे का सौदा होगा.

यह भी पढ़ें: MS Dhoni IPL Retirement: 17 नवंबर को संन्यास का ऐलान करेंगे धोनी? रिटेंशन से पहले बढ़ी फैन्स की धड़कनें!

पठान ने कहा कि केकेआर को एक लीडर की सख्त जरूरत है. वरुण चक्रवर्ती भले ही एक शानदार गेंदबाज हैं और उन्होंने कोलकाता के लिए अच्छा काम किया है, लेकिन उन्हें छोड़कर अगर टीम को भविष्य का कप्तान मिलता है तो यह एक स्मार्ट कदम होगा.

यह भी पढ़ें: पूर्व IPL चेयरमैन ललित मोदी को मिली ब्रिटेन की नागरिकता, बोले- UK ही अब मेरा घर

अगर यह बंपर ट्रेड डील सफल होती है तो KKR के पास ओपनिंग में फिन एलन और यशस्वी जायसवाल की ऐसी विस्फोटक जोड़ी होगी, जो किसी भी गेंदबाजी आक्रमण की धज्जियां उड़ा सकती है. शुभमन गिल को रिलीज करने के बाद कोलकाता को एक ऐसे भारतीय सुपरस्टार की कमी खल रही थी जिसके इर्द-गिर्द वे अपनी टीम बना सकें. 

---- समाप्त ----
Live TV

aaj tak epaper in hindi
Follow us on
AajTak Hindi News as Follow us Source
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Latest News in Hindi »
    IPL 2027: रियान पराग को कप्तान बनाने से नाराज हैं यशस्वी जायसवाल? अब शाहरुख खान की KKR की संभाल सकते हैं कमान |
    The Muslim 500 List 2027: दुनिया के 500 प्रभावशाली मुस्लिमों की लिस्ट जारी, भारत के इन 22 लोगों का है नाम |
    यूपी में कांग्रेस की 181 सीटों की मांग क्या जायज? देखें साहिल के साथ दंगल |
    फैक्ट चेक: मायावती ने नहीं कहा कि वो यूपी चुनाव में देंगी बीजेपी का साथ, ये रिपोर्ट AI से बनाई गई है |
    Ananya Birla House Tour: शाही झूमर-बेशकीमती पेंटिंग्स, ब्रिटिश थीम से सजा IPL टीम RCB की मालकिन का बंगला, महारानी सी जीती हैं जिंदगी! |
    पन्ना के गांव में घर के भूसे वाले कमरे में घुसा तेंदुआ, रातभर चला रेस्क्यू; मादा तेंदुआ ट्रेंकुलाइज |
    'कबाड़ से जुगाड़' कर बदली 2000 बच्चों की क‍िस्मत, पढ़ें डायना अवार्ड पाने वाले इस लड़के की कहानी |
    छठ पूजा के बाद यमुना से जहरीला झाग हटाने का काम तेज, लगाए गए केमिकल डिस्पेंसर |
    सैमसंग और रेडमी ने दिया झटका, महंगे कर दिए अपने पॉपुलर स्मार्टफोन्स |
    James Bond: तीन फिल्मों की डील, मोटी फीस! रॉबर्ट पैटिनसन बनेंगे नए जेम्स बॉन्ड?
    Advertisement