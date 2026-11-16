IPL 2027: रियान पराग को कप्तान बनाने से नाराज हैं यशस्वी जायसवाल? अब शाहरुख खान की KKR की संभाल सकते हैं कमान

आईपीएल 2027 के मिनी ऑक्शन से पहले ट्रेड विंडो में हलचल चरम पर है. इस वक्त सबसे ज्यादा चर्चा युवा सुपरस्टार यशस्वी जायसवाल को लेकर हो रही है. खबरें हैं कि जायसवाल राजस्थान रॉयल्स (RR) का साथ छोड़ सकते हैं.

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अब इस मामले पर टीम इंडिया के पूर्व ऑलराउंडर इरफान पठान ने एक बड़ा हिंट दिया है. पठान का मानना है कि जायसवाल राजस्थान की टीम में खुश नहीं हैं और वह तीन बार की चैम्पियन कोलकाता नाइट राइडर्स में जा सकते हैं.

इरफान पठान ने इस पूरे मामले पर बात करते हुए कहा कि उन्होंने जो कुछ भी देखा और सुना है, उसके हिसाब से यशस्वी जायसवाल राजस्थान रॉयल्स में बहुत खुश नहीं हैं. पठान के मुताबिक इसकी सबसे बड़ी वजह कप्तानी हो सकती है.

दो सीजन पहले राजस्थान की टीम में 15 वर्षीय वैभव सूर्यवंशी की एंट्री हुई थी और रियान पराग को टीम की कमान सौंपी गई थी. पठान का मानना है कि कहीं न कहीं इसी वजह से जायसवाल खुद को सहज महसूस नहीं कर रहे थे और शायद अब वह किसी टीम की कप्तानी करना चाहते हैं. ऐसे में लखनऊ या कोलकाता उनके लिए बेहतरीन विकल्प हो सकते हैं.

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वरुण चक्रवर्ती के बदले KKR में जा सकते हैं जायसवाल!

इरफान पठान ने एक बेहद दिलचस्प ट्रेड डील का सुझाव भी दिया है. अजिंक्य रहाणे के संन्यास के बाद कोलकाता नाइट राइडर्स को एक ऐसे कप्तान की तलाश है जो लंबे समय तक टीम को संभाल सके. पठान का कहना है कि अगर यशस्वी जायसवाल KKR में जाते हैं और इसके बदले मिस्ट्री स्पिनर वरुण चक्रवर्ती राजस्थान रॉयल्स में आते हैं तो यह दोनों ही टीमों के लिए फायदे का सौदा होगा.

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पठान ने कहा कि केकेआर को एक लीडर की सख्त जरूरत है. वरुण चक्रवर्ती भले ही एक शानदार गेंदबाज हैं और उन्होंने कोलकाता के लिए अच्छा काम किया है, लेकिन उन्हें छोड़कर अगर टीम को भविष्य का कप्तान मिलता है तो यह एक स्मार्ट कदम होगा.

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अगर यह बंपर ट्रेड डील सफल होती है तो KKR के पास ओपनिंग में फिन एलन और यशस्वी जायसवाल की ऐसी विस्फोटक जोड़ी होगी, जो किसी भी गेंदबाजी आक्रमण की धज्जियां उड़ा सकती है. शुभमन गिल को रिलीज करने के बाद कोलकाता को एक ऐसे भारतीय सुपरस्टार की कमी खल रही थी जिसके इर्द-गिर्द वे अपनी टीम बना सकें.

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