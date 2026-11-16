James Bond: तीन फिल्मों की डील, मोटी फीस! रॉबर्ट पैटिनसन बनेंगे नए जेम्स बॉन्ड?

आजकल हॉलीवुड के गलियारों में एक चर्चा आम हो गई है. हर कोई जानना चाहता है कि अगला जेम्स बॉन्ड कौन होगा? तकरीबन हर एक्टर जेम्स बॉन्ड बनन चाहता है. कई टॉप एक्टर इसके लिए ऑडिशन भी दे चुके हैं. हमने आपको पहले बताया था कि हॉलीवुड के पांच टॉप एक्टर जेम्स बॉन्ड बनने के लिए लगभग शॉर्टलिस्ट हो गए हैं. अब खबर है कि हॉलीवुड का एक बड़ा एक्टर बॉन्ड का किरदार निभाने के लिए लगभग फाइनल हो चुका है.

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रिपोर्ट्स के मुताबिक, ट्वाइलाइट और बैटमैन जैसी फ्रेंचाइजी में नजर आ चुके रॉबर्ट पैटिनसन ने एमजीएम स्टूडियोज के साथ तीन फिल्मों की डील को लेकर बातचीत की है. हालांकि, यह डील तभी लागू होगी, जब स्टूडियो उन्हें 007 के किरदार के लिए चुनता है.

एक रिपोर्ट के अनुसार, जेम्स बॉन्ड की भूमिका के दूसरे दावेदार जैक लोडेन और जोश ओ कॉनर ने भी स्टूडियो के साथ चार फिल्मों की डील को लेकर बातचीत की है. लेकिन पैटिनसन के मामले में न सिर्फ फिल्मों की संख्या कम रखी गई है, बल्कि उन्हें मिलने वाली फीस भी दूसरे उम्मीदवारों के मुकाबले ज्यादा बताई जा रही है. हालांकि, अभी इन सभी बातों की किसी तरह की पुष्टि नहीं हुई है.

HOT RUMOR: James Bond will be announced tomorrow morning. And at this moment, with all the uncertainty surrounding DC Studios, I DO think all signs point to Pattinson. Pretty crazy, huh? — Jeff Sneider (@TheInSneider) November 15, 2026

रिपोर्ट में दावा किया गया है कि स्टूडियो पैटिनसन की शर्तों पर विचार करने के लिए तैयार है. इससे संकेत मिलता है कि वह अगली जेम्स बॉन्ड फिल्म के लिए किसी बड़े स्टार को मुख्य भूमिका में लेना चाहता है.इस फिल्म का निर्देशन डेनिस विलेन्यूव करने वाले हैं. दिलचस्प बात यह है कि पैटिनसन विलेन्यूव की 'ड्यून' फ्रेंचाइजी की तीसरी फिल्म में भी नजर आएंगे.

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अगर पैटिनसन को जेम्स बॉन्ड चुन लिया जाता है, तो यह इस फ्रेंचाइजी की अब तक चली आ रही परंपरा से अलग होगा. इससे पहले बॉन्ड का किरदार निभाने वाले ज्यादातर एक्टर्स के पास इस रोल से पहले इतनी बड़ी स्टार इमेज नहीं थी लेकिन पैटिनसन पहले से ही हॉलीवुड के चर्चित और स्थापित एक्टर्स में शामिल हैं. इस साल भी 'द ड्रामा', 'द ओडिसी' और 'प्राइमटाइम' में उनकी एक्टिंग को सराहा गया. वह ट्वालाइट फिल्म सीरीज में वेंपायर के किरदार से घर-घर मशहूर हो गए थे. ऐसे में अगर वह बॉन्ड बनते हैं, तो उनके खाते में बैटमैन और जेम्स बॉन्ड जैसे दो बड़े सिनेमाई किरदार होंगे.

हालांकि, अमेजन MGM स्टूडियोज ने अभी तक बॉन्ड के नए चेहरे पर मुहर नहीं लगाई है. पैटिनसन के अलावा कैलम टर्नर और निकोलस हॉल्ट का भी इस रोल के लिए ऑडिशन दिया और वे रेस में बने हुए हैं.

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