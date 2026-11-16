जिस उम्र में ज्यादातर किशोर अपने करियर की राह तलाशने या वीडियो गेम्स की दुनिया में खोए रहते हैं, उस 17 साल की उम्र में वर्जीनिया (अमेरिका) के क्रिस कियान ने एक ऐसा मकसद ढूंढ निकाला जिसने हजारों बच्चों की जिंदगी बदल दी. क्रिस ने महसूस किया कि एक तरफ जहां हर साल लाखों बिल्कुल ठीक-ठाक इलेक्ट्रॉनिक उपकरण कबाड़ समझकर फेंक दिए जाते हैं, वहीं दूसरी तरफ हजारों ऐसे छात्र हैं जिनके पास पढ़ाई के लिए एक अदद कंप्यूटर तक नहीं है.

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इसी सोच के साथ महज 14 साल की उम्र में उन्होंने 'रीटेक फॉर किड्स' नाम से एक गैर-लाभकारी संस्था (Nonprofit) की नींव रखी. यह संस्था दान में मिले पुराने कंप्यूटरों की मरम्मत कर उन्हें अमेरिका भर के संसाधनहीन छात्रों तक पहुंचाती है. महज तीन सालों में इस मुहिम से 100 से ज्यादा युवा वॉलंट‍ियर्स जुड़ चुके हैं और अब तक 2,000 रिफर्बिश्ड डिवाइस जरूरतमंद बच्चों को बांटे जा चुके हैं. उनके इस नेक काम के लिए साल 2026 में उन्हें प्रतिष्ठित 'डायना अवॉर्ड' से सम्मानित किया गया, साथ ही वर्मोंट विश्वविद्यालय की '2026 वर्मोंट पिच चैलेंज' प्रतियोगिता में 5,000 अमेरिकी डॉलर का पुरस्कार भी मिला.

एक अनदेखी असमानता, जिसने दिया बदलाव का विचार

क्रिस कियान के लिए 'रीटेक फॉर किड्स' शुरू करने की प्रेरणा समाज की उस डिजिटल असमानता (डिजिटल ड‍िवाइड) को करीब से देखने के बाद आई, जिस पर अक्सर किसी का ध्यान नहीं जाता. आज के दौर में कंप्यूटर शिक्षा की बुनियादी जरूरत बन चुका है, लेकिन हर छात्र के पास ऑनलाइन क्लास लेने, असाइनमेंट पूरा करने या डिजिटल स्किल्स सीखने के लिए अपना निजी डिवाइस नहीं है.

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'एमआईटी सॉल्व' पर मौजूद संस्था की प्रोफाइल और यूनिसेफ (UNICEF) के अनुमानों के मुताबिक, दुनियाभर में तीन से 18 साल की उम्र के करीब 1.3 अरब बच्चों के पास व्यक्तिगत डिजिटल उपकरणों की विश्वसनीय पहुंच नहीं है. कंप्यूटर के बिना ये बच्चे न केवल रोजमर्रा की पढ़ाई में पिछड़ जाते हैं, बल्कि कोडिंग सीखने, नए सॉफ्टवेयर समझने और तकनीक की दुनिया में करियर बनाने के सुनहरे अवसरों से भी वंचित रह जाते हैं. कियान ने लोगों से नए डिवाइस खरीदने की अपील करने के बजाय, पहले से मौजूद और बेकार पड़े संसाधनों को दूसरी जिंदगी देने का रास्ता चुना.

कैसे पुराने और बेकार कंप्यूटरों को मिलता है नया जीवन?

यह संस्था तकनीक, सामुदायिक भागीदारी और शिक्षा के एक बेहद व्यावहारिक मॉडल पर काम करती है. इसके तहत सबसे पहले कंपनियों, सामुदायिक केंद्रों और विशेष डोनेशन ड्राइव के जरिए सेकंड-हैंड इलेक्ट्रॉनिक उपकरण इकट्ठा किए जाते हैं. इसके बाद युवा वॉलंटियर्स इन उपकरणों की जांच करते हैं और बच्चों को देने से पहले उन्हें पूरी तरह अपग्रेड करते हैं:

हार्डवेयर अपग्रेड: पुराने कंप्यूटरों की रफ्तार बढ़ाने के लिए पारंपरिक हार्ड ड्राइव की जगह सॉलिड-स्टेट ड्राइव (SSD) लगाई जाती है और रैम (RAM) बढ़ाई जाती है.

गहन जांच और सफाई: अंदरूनी पुर्जों की सफाई के साथ-साथ कीबोर्ड, बैटरी और डिस्प्ले की बारीकी से जांच की जाती है.

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हल्का ऑपरेटिंग सिस्टम: पुराने हार्डवेयर पर भी कंप्यूटर मक्खन की तरह चलें, इसके लिए इनमें हल्के 'लिनक्स' ऑपरेटिंग सिस्टम डाले जाते हैं. यही नहीं, कियान खुद 'ReTechOS' नाम से एक खास ऑपरेटिंग सिस्टम भी विकसित कर रहे हैं, ताकि पहली बार कंप्यूटर चलाने वाले बच्चों को इसे समझने में कोई दिक्कत न हो.

क्वालिटी चेक के बाद अन्य गैर-सरकारी संगठनों की मदद से जरूरतमंद छात्रों की पहचान की जाती है. बच्चों को कंप्यूटर देने के साथ-साथ उन्हें बेसिक डिजिटल लिटरेसी गाइड और लगातार तकनीकी सहायता भी दी जाती है.

2,000 डिवाइस, 100 वॉलंटियर्स और पर्यावरण की भी सुरक्षा

'डायना अवॉर्ड 2026' की सम्मान सूची (रोल ऑफ ऑनर) के मुताबिक, इस मुहिम में 100 से अधिक युवा वॉलंटियर्स सक्रिय रूप से जुटे हुए हैं. कई बच्चों के लिए ये लैपटॉप उनके जीवन का पहला निजी कंप्यूटर साबित हुए हैं, जिससे वे स्कूल का काम पूरा कर पा रहे हैं और तकनीक की दुनिया में अपनी रुचि तलाश रहे हैं.

इस पहल का दोहरा फायदा हो रहा है, एक तरफ जहां वॉलंटियर बनने वाले युवाओं को कंप्यूटर रिपेयरिंग और हार्डवेयर का व्यावहारिक ज्ञान मिल रहा है, वहीं दूसरी तरफ लाखों टन इलेक्ट्रॉनिक कचरा (ई-वेस्ट) कम हो रहा है, जो पर्यावरण के लिए भी एक बड़ी सौगात है.

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5,000 डॉलर का पुरस्कार और अंतरराष्ट्रीय पहचान

साल 2026 में क्रिस कियान की इस पहल को तब एक और बड़ा मुकाम मिला, जब उन्होंने वर्मोंट विश्वविद्यालय के 'वर्मोंट पिच चैलेंज' में हिस्सा लिया. अमेरिका के 24 राज्यों की 100 से ज्यादा टीमों के बीच कड़े मुकाबले के बाद क्रिस ने दूसरा स्थान हासिल किया और अपनी संस्था के लिए 5000 डॉलर की इनामी राशि जीती. विश्वविद्यालय ने भी डिजिटल खाई पाटने और ई-कचरा कम करने के उनके इस मॉडल की जमकर सराहना की.

इसके बाद उन्हें 'डायना अवॉर्ड' से नवाजा गया, जो सामाजिक कार्यों और मानवीय प्रयासों के जरिए समाज में सकारात्मक बदलाव लाने वाले युवाओं को दिया जाने वाला एक सर्वोच्च अंतरराष्ट्रीय सम्मान है.

जब एक सेकंड-हैंड कंप्यूटर बदल देता है किसी का भविष्य

'रीटेक फॉर किड्स' की कहानी इस बात का जीता-जागता सबूत है कि तकनीक तक सही पहुंच किसी छात्र के सीखने की क्षमता और उसके भविष्य की दिशा को कैसे बदल सकती है. 14 साल के एक किशोर की छोटी सी कोशिश आज 2,000 बच्चों के चेहरों की मुस्कान बन चुकी है.

क्रिस कियान का यह सफर हमें यह याद दिलाता है कि समाज में सार्थक बदलाव लाने के लिए हमेशा बड़े संसाधनों या उम्र बढ़ने का इंतजार करने की जरूरत नहीं होती. कई बार सबसे बड़े बदलाव की शुरुआत उन चीजों में संभावनाएं तलाशने से होती है, जिन्हें दुनिया बेकार समझकर पीछे छोड़ देती है.

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