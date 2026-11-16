The Muslim 500 List 2027: दुनिया के 500 प्रभावशाली मुस्लिमों की लिस्ट जारी, भारत के इन 22 लोगों का है नाम

दुनियाभर में 'द मुस्लिम 500' लिस्ट की काफी चर्चा हो रही है. ये वो लिस्ट है, जिसमें दुनिया के 500 सबसे प्रभावशाली मुसलमानों का नाम शामिल किया जाता है. इस बार इस लिस्ट में भारत के 22 लोगों को शामिल किया गया है. इनमें धर्मगुरुओं से लेकर बॉलीवुड अभिनेता, उद्योगपति, राजनेता और वैज्ञानिक तक शामिल हैं. भारत की ओर से जिन मुसलमानों को इस लिस्ट में शामिल किया गया है, उनमें पहला स्थान जमीयत उलेमा-ए-हिंद के अध्यक्ष मौलाना महमूद मदनी का है. वैसे महमूद मदनी को दुनिया के प्रभावशाली मुसलमानों में 18वां स्थान दिया गया है.

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अब जानते हैं भारत के वो 22 लोग कौन हैं, जिन्हें 'द मुस्लिम 500' लिस्ट में शामिल किया गया है....

1. शेख अबूबक्र अहमद

2. मौलाना कमरुज्जमां आजमी

3. शबाना आजमी

4. सैयद इब्राहिमुल खलील अल-बुखारी

5. मीरवाइज उमर फारूक

6. डॉ. हाशिमा हसन

7. मौलाना साद कंधलवी

8. मौलाना जुहैर उल हसन कंधलवी

9. आमिर खान

10. डॉ. सानियासनैन खान

11. शाहरुख खान

12. मौलाना महमूद मदनी

13. मौलाना सैयद अरशद मदनी

14. डॉ. बहाउद्दीन मुहम्मद जमालुद्दीन नदवी

15. डॉ. जाकिर अब्दुल करीम नाइक

16. मुफ्ती अबुल कासिम नोमानी

17. मौलाना शाकिर अली नूरी

18. असदुद्दीन ओवैसी

19. अजीम प्रेमजी

20. मौलाना बदरुद्दीन अजमल

21. ए.आर. रहमान

22. सैयदना मुफद्दल सैफुद्दीन

मौलाना महमूद मदनी भारत के वो शख्स हैं, जिन्हें टॉप-50 में स्थान मिला है. बॉलीवुड से शाहरुख खान और आमिर खान के अलावा शबाना आजमी और संगीतकार ए.आर. रहमान का नाम है. शाहरुख खान के नाम के आगे आधिकारिक सूची में 'New' लिखा है, जिसका मतलब है कि वे इस साल पहली बार शामिल हुए हैं. इसके अलावा राजनीति से असदुद्दीन ओवैसी और बदरुद्दीन अजमल, कारोबार से अजीम प्रेमजी और विज्ञान से डॉ. हाशिमा हसन का नाम भी शामिल है.

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कौन जारी करता है ये लिस्ट?

द मुस्लिम 500 का पूरा नाम 'The World's 500 Most Influential Muslims' है. इसे जॉर्डन की संस्था द रॉयल इस्लामिक स्ट्रैटेजिक स्टडीज सेंटर प्रकाशित करती है. इसकी शुरुआत 2009 में हुई थी और 2027 का संस्करण इसका 18वां वार्षिक संस्करण है. इस बार की रिपोर्ट में 82 देशों के 509 नाम दर्ज हैं और 29 नाम ऐसे हैं जिन्हें इस संस्करण में नया शामिल किया गया है.

पहला नंबर किसका है?

पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ और सेना प्रमुख फील्ड मार्शल आसिम मुनीर को दुनिया के सबसे प्रभावशाली मुस्लिमों की सूची में पहला स्थान मिला है. दोनों ने सऊदी अरब के किंग सलमान और क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान और तुर्की के राष्ट्रपति रेचेप तैयप एर्दोगन के साथ संयुक्त रूप से शीर्ष स्थान हासिल किया है.



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