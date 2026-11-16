छठ पूजा के बाद यमुना से जहरीला झाग हटाने का काम तेज, लगाए गए केमिकल डिस्पेंसर

छठ पूजा के बाद दिल्ली के कालिंदी कुंज में यमुना नदी की सतह पर तैर रहे जहरीले झाग से निपटने के लिए सफाई अभियान तेज कर दिया गया है. यमुना में लगातार बढ़ते झाग को हटाने के लिए अब केमिकल डिस्पेंसर लगाए गए हैं. नदी की सतह से झाग हटाने के लिए बड़े स्तर पर अभियान चलाया जा रहा है.

और पढ़ें

छठ पूजा के दौरान यमुना में श्रद्धालुओं के झाग से ढके पानी में खड़े होकर पूजा करने और अर्घ्य देने की तस्वीरें सामने आने के बाद यमुना के प्रदूषण को लेकर चिंता बढ़ गई थी. इन तस्वीरों में नदी की सतह पर बड़ी मात्रा में झाग दिखाई दे रहा था. इसके बाद यमुना की स्थिति को लेकर सवाल उठने लगे.

अब कालिंदी कुंज में प्रशासन ने झाग को कम करने के लिए केमिकल डिस्पेंसर तैनात किए हैं. इनके जरिए नदी की सतह पर मौजूद झाग को हटाने की कोशिश की जा रही है. अधिकारियों की ओर से यमुना की सतह पर फैले झाग को खत्म करने के लिए अभियान तेज किया गया है.

जमा झाग को कम करना मकसद

छठ पूजा के बाद यमुना की सफाई को लेकर उठाए गए इन कदमों का मुख्य उद्देश्य नदी की सतह पर जमा झाग को कम करना है. कालिंदी कुंज में चल रही इस कार्रवाई के दौरान नदी के ऊपर दिखाई दे रहे झाग को हटाने पर ध्यान दिया जा रहा है. यमुना में झाग का मुद्दा एक बार फिर नदी की खराब होती स्थिति को सामने ले आया है. छठ पूजा के दौरान बड़ी संख्या में श्रद्धालु यमुना के किनारे पहुंचे थे और नदी में खड़े होकर पूजा-अर्चना की थी. इस दौरान झाग से ढकी यमुना की तस्वीरें सामने आईं, जिसके बाद प्रदूषण को लेकर चिंता जताई गई.

Advertisement

अब प्रशासन की ओर से कालिंदी कुंज में केमिकल डिस्पेंसर लगाकर झाग हटाने का काम किया जा रहा है. नदी की सतह को साफ करने के लिए अभियान जारी है और अधिकारी झाग को फैलने से रोकने और उसे कम करने की कोशिश में जुटे हैं.

---- समाप्त ----