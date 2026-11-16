scorecardresearch
 
aaj tak epaper in hindi

Feedback

छठ पूजा के बाद यमुना से जहरीला झाग हटाने का काम तेज, लगाए गए केमिकल डिस्पेंसर

छठ पूजा के बाद दिल्ली के कालिंदी कुंज में यमुना के जहरीले झाग को हटाने के लिए सफाई अभियान तेज किया गया है. प्रशासन ने केमिकल डिस्पेंसर तैनात किए हैं. छठ के दौरान झाग से ढकी यमुना में श्रद्धालुओं के पूजा करने की तस्वीरें सामने आने के बाद प्रदूषण को लेकर चिंता बढ़ी थी.

Advertisement
X
कालिंदी कुंज में यमुना के जहरीले झाग को हटाने के लिए केमिकल डिस्पेंसर तैनात.(Pic- ITG)
कालिंदी कुंज में यमुना के जहरीले झाग को हटाने के लिए केमिकल डिस्पेंसर तैनात.(Pic- ITG)

छठ पूजा के बाद दिल्ली के कालिंदी कुंज में यमुना नदी की सतह पर तैर रहे जहरीले झाग से निपटने के लिए सफाई अभियान तेज कर दिया गया है. यमुना में लगातार बढ़ते झाग को हटाने के लिए अब केमिकल डिस्पेंसर लगाए गए हैं. नदी की सतह से झाग हटाने के लिए बड़े स्तर पर अभियान चलाया जा रहा है.

छठ पूजा के दौरान यमुना में श्रद्धालुओं के झाग से ढके पानी में खड़े होकर पूजा करने और अर्घ्य देने की तस्वीरें सामने आने के बाद यमुना के प्रदूषण को लेकर चिंता बढ़ गई थी. इन तस्वीरों में नदी की सतह पर बड़ी मात्रा में झाग दिखाई दे रहा था. इसके बाद यमुना की स्थिति को लेकर सवाल उठने लगे.

अब कालिंदी कुंज में प्रशासन ने झाग को कम करने के लिए केमिकल डिस्पेंसर तैनात किए हैं. इनके जरिए नदी की सतह पर मौजूद झाग को हटाने की कोशिश की जा रही है. अधिकारियों की ओर से यमुना की सतह पर फैले झाग को खत्म करने के लिए अभियान तेज किया गया है.

सम्बंधित ख़बरें

Delhi air pollution: Citizens protest at Environment Ministry over severe AQI.
दिल्ली के बढ़ते वायु प्रदूषण को लेकर पर्यावरण मंत्रालय के बाहर प्रदर्शन
स्टेशन मास्टर के पदों पर निकली नौकरी.
रेलवे में नौकरी, पास है आवेदन की लास्ट डेट, क्या आपने कर दिया आवेदन?
ये एआई कोर्स आपको करेंगे अपग्रेड.
IndiaAI मिशन से गूगल-माइक्रोसॉफ्ट तक... बिना फीस यहां सीखें AI
International Trade Fair
ट्रेड फेयर में ठगी, महिला से टिकट के लिए वसूले 1200 रुपये, गिरफ्तार
1 करोड़ की कमाई के बाद भी परेशान है महिला. (Photo: insta/@desidadinamerica)
1 करोड़ सालाना की कमाई, खुद को मिडिल क्लास मान रही महिला, बताई वजह

जमा झाग को कम करना मकसद

छठ पूजा के बाद यमुना की सफाई को लेकर उठाए गए इन कदमों का मुख्य उद्देश्य नदी की सतह पर जमा झाग को कम करना है. कालिंदी कुंज में चल रही इस कार्रवाई के दौरान नदी के ऊपर दिखाई दे रहे झाग को हटाने पर ध्यान दिया जा रहा है. यमुना में झाग का मुद्दा एक बार फिर नदी की खराब होती स्थिति को सामने ले आया है. छठ पूजा के दौरान बड़ी संख्या में श्रद्धालु यमुना के किनारे पहुंचे थे और नदी में खड़े होकर पूजा-अर्चना की थी. इस दौरान झाग से ढकी यमुना की तस्वीरें सामने आईं, जिसके बाद प्रदूषण को लेकर चिंता जताई गई.

Advertisement

अब प्रशासन की ओर से कालिंदी कुंज में केमिकल डिस्पेंसर लगाकर झाग हटाने का काम किया जा रहा है. नदी की सतह को साफ करने के लिए अभियान जारी है और अधिकारी झाग को फैलने से रोकने और उसे कम करने की कोशिश में जुटे हैं.

---- समाप्त ----
Live TV

aaj tak epaper in hindi
Follow us on
AajTak Hindi News as Follow us Source
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Latest News in Hindi »
    James Bond: तीन फिल्मों की डील, मोटी फीस! रॉबर्ट पैटिनसन बनेंगे नए जेम्स बॉन्ड? |
    संजू सैमसन ने 16 गेंदों पर मचाई तबाही, 293 के स्ट्राइक रेट से कूटे रन, पृथ्वी शॉ की टीम के उड़ाए होश |
    पटना के मिर्जापुर घाट पर छठ के दौरान डूबे 4 युवक, एक को बचाने में म‍िली कामयाबी, 3 की तलाश जारी |
    सब कुचले जाएंगे... वैज्ञानिकों ने क्यों कहा था नवंबर 2026 में खत्म हो जाएगी दुनिया? |
    'अयोध्या हुई हमारी, अब मथुरा की बारी...', BJP की चिंतन बैठक में केशव प्रसाद मौर्य का बड़ा बयान |
    मथुरा में BJP का दो दिवसीय चिंतन शिविर शुरू, 2027 चुनाव की रणनीति पर मंथन |
    China का अनोखा इलेक्ट्रिक विमान, क्या बदलेगी दुनिया की हवाई यात्रा? |
    महाराष्ट्र: कोऑपरेटिव बैंक चुनाव में BJP को झटका, कांग्रेस समर्थित पैनल ने जीती 19 में से 14 सीट |
    चिन्मय दास चटगांव जेल से अचानक ढाका ट्रांसफर! सुरक्षा पर उठे सवाल |
    मेरठ में रणजी प्लेयर के घर चोरी: पिता चाहते थे बेटा बने क्रिकेटर, डांट पड़ी तो 14 साल के लड़के ने रच डाला ऐसा खौफनाक खेल, पुलिस भी रह गई दंग!
    Advertisement