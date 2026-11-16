फैक्ट चेक: मायावती ने नहीं कहा कि वो यूपी चुनाव में देंगी बीजेपी का साथ, ये रिपोर्ट AI से बनाई गई है

उत्तर प्रदेश में 2027 में विधानसभा चुनाव होने हैं. इसमें मायावती की बहुजन समाज पार्टी की भूमिका को लेकर चर्चा तेज हैं. इसी बीच सोशल मीडिया पर दैनिक जागरण की एक कथित रिपोर्ट का स्क्रीनशॉट काफी वायरल हो रहा है.

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इस ‘रिपोर्ट’ में मायावती के हवाले से कथित तौर पर बताया गया है कि वो 2027 के विधानसभा चुनाव में बीजेपी को अपना समर्थन देंगी. यही नहीं, 'रिपोर्ट' में बसपा प्रमुख के बयान के हवाले से लिखा गया है, “देश और प्रदेश की स्थिरता, विकास और सामाजिक सद्भाव के लिए 2027 में बीजेपी को समर्थन देना ही सही फैसला है.”

आजतक फैक्ट चेक ने पाया कि बसपा प्रमुख ने न तो ऐसा कोई बयान दिया है और न ही दैनिक जागरण ने ऐसी कोई रिपोर्ट छापी है. ये रिपोर्ट AI से बनाई गई है.

कैसे पता लगाई सच्चाई?

अगर बसपा सुप्रीमो मायावती ने वाकई ऐसा कहा होता तो इसके बारे में तमाम खबरें छपी होतीं, लेकिन कीवर्ड सर्च के जरिये हमें ऐसी कोई रिपोर्ट नहीं मिली.

इस कथित रिपोर्ट में अखबार की तारीख 11 नवंबर, 2026 और दिन मंगलवार लिखा है. लेकिन 2026 में 11 नवंबर को बुधवार था. अखबारों में आमतौर पर ऐसी गलती नहीं होती, जिससे आशंका होती है कि वायरल हो रहा ये स्क्रीनशॉट फर्जी है. दैनिक जागरण की वेबसाइट पर 11 नवंबर के ई-पेपर के तमाम एडिशन में भी हमें ऐसी कोई रिपोर्ट नहीं मिली.

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इसके बाद हमने रिपोर्ट के स्क्रीनशॉट को OpenAI के वेरिफाई टूल की मदद से टेस्ट किया. इस टूल ने साफ बताया कि इसे AI की मदद से बनाया गया है.

15 जनवरी, 2026 को अपने जन्मदिन पर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान मायावती ने 2027 का यूपी विधानसभा चुनाव अकेले लड़ने की घोषणा की थी. उन्होंने आरोप लगाया था कि पिछले चुनावों में बसपा का वोट उनके गठबंधन के सहयोगी दलों को तो मिल गया, लेकिन उन दलों का वोट बसपा को ट्रांसफर नहीं हुआ, जिससे पार्टी को नुकसान उठाना पड़ा.

मायावती ने संकेत दिए कि वो एक शर्त पर किसी दल के साथ गठबंधन कर सकती हैं, जब वो आश्वस्त हो जाएं कि सहयोगी दल अपने सवर्ण वोट बसपा उम्मीदवार को ट्रांसफर करने में सक्षम है.



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