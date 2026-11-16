scorecardresearch
 
aaj tak epaper in hindi

फैक्ट चेक: मायावती ने नहीं कहा कि वो यूपी चुनाव में देंगी बीजेपी का साथ, ये रिपोर्ट AI से बनाई गई है

सोशल मीडिया पर वायरल दैनिक जागरण की कथित रिपोर्ट फर्जी है. इसमें मायावती के हवाले से 2027 के यूपी विधानसभा चुनाव में बीजेपी को समर्थन देने का दावा किया गया था, लेकिन मायावती ने ऐसा कोई बयान नहीं दिया और दैनिक जागरण ने भी ऐसी कोई रिपोर्ट प्रकाशित नहीं की. जांच में सामने आया कि वायरल स्क्रीनशॉट AI से बनाया गया है.

Advertisement

आजतक फैक्ट चेक

दावा
दैनिक जागरण की इस रिपोर्ट के मुताबिक बसपा प्रमुख मायावती 2027 के यूपी विधानसभा चुनाव में बीजेपी को पूर्ण समर्थन देंगी.
Social media users
सच्चाई
मायावती ने न तो ऐसा कोई बयान दिया है और न ही दैनिक जागरण ने ऐसी कोई खबर छापी है. ये रिपोर्ट AI से बनाई गई है.

उत्तर प्रदेश में 2027 में विधानसभा चुनाव होने हैं. इसमें मायावती की बहुजन समाज पार्टी की भूमिका को लेकर चर्चा तेज हैं. इसी बीच सोशल मीडिया पर दैनिक जागरण की एक कथित रिपोर्ट का स्क्रीनशॉट काफी वायरल हो रहा है.

इस ‘रिपोर्ट’ में मायावती के हवाले से कथित तौर पर बताया गया है कि वो 2027 के विधानसभा चुनाव में बीजेपी को अपना समर्थन देंगी. यही नहीं, 'रिपोर्ट' में बसपा प्रमुख के बयान के हवाले से लिखा गया है, “देश और प्रदेश की स्थिरता, विकास और सामाजिक सद्भाव के लिए 2027 में बीजेपी को समर्थन देना ही सही फैसला है.”

आजतक फैक्ट चेक ने पाया कि बसपा प्रमुख ने न तो ऐसा कोई बयान दिया है और न ही दैनिक जागरण ने ऐसी कोई रिपोर्ट छापी है. ये रिपोर्ट AI से बनाई गई है.

सम्बंधित ख़बरें

Fact Check
फैक्ट चेक: कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने रद्दी के भाव बेची सोनिया गांधी की किताब? नहीं, ये वीडियो AI से बना है
Fact Check
खाना खाकर बिल न देने पर RSS कार्यकर्ताओं से झगड़ा? जानिए वायरल दावे का सच
Fact Check
फैक्ट चेक: इजरायल की संसद में लगे 'फ्री-फ्री फिलिस्तीन' के नारे? नहीं, ये वीडियो इंग्लैंड का है
Fact Check: Did Anant Singh Import Horses from Iran for a Horse Race at His Daughter’s Wedding? Here’s the Truth Behind the Video
फैक्ट चेक: बेटी की शादी में होने वाली घुड़दौड़ के लिए अनंत सिंह ने ईरान से मंगाए घोड़े? ये है इस वीडियो की कहानी
Jensen Huang Alice Huang Viral Photos fact check
फैक्ट चेक: NVIDIA CEO संग अफेयर और जासूसी के आरोप में फंसी चीनी महिला की नहीं हैं ये तस्वीरें

कैसे पता लगाई सच्चाई?

अगर बसपा सुप्रीमो मायावती ने वाकई ऐसा कहा होता तो इसके बारे में तमाम खबरें छपी होतीं, लेकिन कीवर्ड सर्च के जरिये हमें ऐसी कोई रिपोर्ट नहीं मिली.

इस कथित रिपोर्ट में अखबार की तारीख 11 नवंबर, 2026 और दिन मंगलवार लिखा है. लेकिन 2026 में 11 नवंबर को बुधवार था. अखबारों में आमतौर पर ऐसी गलती नहीं होती, जिससे आशंका होती है कि वायरल हो रहा ये स्क्रीनशॉट फर्जी है. दैनिक जागरण की वेबसाइट पर 11 नवंबर के ई-पेपर के तमाम एडिशन में भी हमें ऐसी कोई रिपोर्ट नहीं मिली.

Advertisement

इसके बाद हमने रिपोर्ट के स्क्रीनशॉट को OpenAI के वेरिफाई टूल की मदद से टेस्ट किया. इस टूल ने साफ बताया कि इसे AI की मदद से बनाया गया है.

15 जनवरी, 2026 को अपने जन्मदिन पर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान मायावती ने 2027 का यूपी विधानसभा चुनाव अकेले लड़ने की घोषणा  की थी. उन्होंने आरोप लगाया था कि पिछले चुनावों में बसपा का वोट उनके गठबंधन के सहयोगी दलों को तो मिल गया, लेकिन उन दलों का वोट बसपा को ट्रांसफर नहीं हुआ, जिससे पार्टी को नुकसान उठाना पड़ा.

मायावती ने संकेत दिए कि वो एक शर्त पर किसी दल के साथ गठबंधन कर सकती हैं, जब वो आश्वस्त हो जाएं कि सहयोगी दल अपने सवर्ण वोट बसपा उम्मीदवार को ट्रांसफर करने में सक्षम है.
 

---- समाप्त ----
Live TV

क्या आपको लगता है कोई मैसैज झूठा ?
सच जानने के लिए उसे हमारे नंबर 73 7000 7000 पर भेजें.
आप हमें factcheck@intoday.com पर ईमेल भी कर सकते हैं
aaj tak epaper in hindi
Follow us on
AajTak Hindi News as Follow us Source
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Latest News in Hindi »
    IPL 2027: रियान पराग को कप्तान बनाने से नाराज हैं यशस्वी जायसवाल? अब शाहरुख खान की KKR की संभाल सकते हैं कमान |
    The Muslim 500 List 2027: दुनिया के 500 प्रभावशाली मुस्लिमों की लिस्ट जारी, भारत के इन 22 लोगों का है नाम |
    यूपी में कांग्रेस की 181 सीटों की मांग क्या जायज? देखें साहिल के साथ दंगल |
    फैक्ट चेक: मायावती ने नहीं कहा कि वो यूपी चुनाव में देंगी बीजेपी का साथ, ये रिपोर्ट AI से बनाई गई है |
    Ananya Birla House Tour: शाही झूमर-बेशकीमती पेंटिंग्स, ब्रिटिश थीम से सजा IPL टीम RCB की मालकिन का बंगला, महारानी सी जीती हैं जिंदगी! |
    पन्ना के गांव में घर के भूसे वाले कमरे में घुसा तेंदुआ, रातभर चला रेस्क्यू; मादा तेंदुआ ट्रेंकुलाइज |
    'कबाड़ से जुगाड़' कर बदली 2000 बच्चों की क‍िस्मत, पढ़ें डायना अवार्ड पाने वाले इस लड़के की कहानी |
    छठ पूजा के बाद यमुना से जहरीला झाग हटाने का काम तेज, लगाए गए केमिकल डिस्पेंसर |
    सैमसंग और रेडमी ने दिया झटका, महंगे कर दिए अपने पॉपुलर स्मार्टफोन्स |
    James Bond: तीन फिल्मों की डील, मोटी फीस! रॉबर्ट पैटिनसन बनेंगे नए जेम्स बॉन्ड?
    Advertisement