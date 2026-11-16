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पन्ना के गांव में घर के भूसे वाले कमरे में घुसा तेंदुआ, रातभर चला रेस्क्यू; मादा तेंदुआ ट्रेंकुलाइज

Panna Leopard Resque: पन्ना के रेकरा गांव में घर के भूसा रखने वाले कमरे में घुसी चार साल की मादा तेंदुआ को पन्ना टाइगर रिजर्व की टीम ने ट्रेंकुलाइज कर सुरक्षित रेस्क्यू किया.

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ट्रेंकुलाइज कर सुरक्षित निकाला तेंदुआ, अब जंगल में होगी रिहाई.(Photo:ITG)
ट्रेंकुलाइज कर सुरक्षित निकाला तेंदुआ, अब जंगल में होगी रिहाई.(Photo:ITG)

मध्य प्रदेश के पन्ना जिले में एक घर के भूसा रखने वाले कमरे में तेंदुआ घुसने से हड़कंप मच गया. सूचना मिलते ही वन विभाग और पुलिस की टीम मौके पर पहुंची. कई घंटे तक तेंदुए को खुद बाहर निकलने का मौका दिया गया, लेकिन जब वह बाहर नहीं आया तो पन्ना टाइगर रिजर्व की रेस्क्यू टीम ने उसे ट्रेंकुलाइज कर सुरक्षित बाहर निकाला.

मामला दक्षिण पन्ना वन मंडल की मोहंद्रा रेंज के अंतर्गत सिमरिया तहसील के रेकरा गांव का है. दमोह सीमा के पास स्थित इस गांव में एक घर के भूसा भंडारण कक्ष में दोपहर करीब ढाई बजे तेंदुआ घुस गया था. इसके बाद गांव में अफरा-तफरी का माहौल बन गया. वन अमले के साथ पुलिस भी मौके पर पहुंची और भीड़ को काबू करने में सहयोग किया.

रात तक बाहर निकलने का करता रहा इंतजार 

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वन विभाग की पहली कोशिश थी कि तेंदुआ खुद ही कमरे से बाहर निकलकर जंगल की ओर चला जाए. इसके लिए रात 9 से 10 बजे तक इंतजार किया गया. बाहर निकलने का रास्ता देने के साथ पिंजरा भी लगाया गया, लेकिन तेंदुआ कमरे से बाहर नहीं आया. आखिरकार वन विभाग को रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू करना पड़ा.

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PTR के डॉक्टर ने किया ट्रेंकुलाइज 

पन्ना टाइगर रिजर्व के रेस्क्यू स्क्वाड के लीडर डॉ. संजीव गुप्ता के मार्गदर्शन में तेंदुए को ट्रेंकुलाइज किया गया. रेस्क्यू किया गया तेंदुआ करीब चार साल की वयस्क मादा है. फिलहाल उसे स्वास्थ्य परीक्षण के लिए एक दिन की निगरानी में रखा गया है. स्वस्थ पाए जाने पर उसे सुरक्षित वन क्षेत्र में खुले जंगल में छोड़ दिया जाएगा.

DFO अनुपम शर्मा ने रेस्क्यू ऑपरेशन के बारे में बताया कि वन विभाग और पुलिस की संयुक्त सतर्कता से पूरी कार्रवाई सुरक्षित तरीके से संपन्न हुई. इस अभियान में दक्षिण पन्ना वन मंडल की एसडीओ रचना शर्मा, मोहंद्रा रेंज अधिकारी राहुल मिश्रा, स्थानीय वन अमले और पन्ना टाइगर रिजर्व के रेस्क्यू स्क्वाड के तफसीर सहित अन्य सदस्यों की अहम भूमिका रही.
 
पहली कोशिश थी कि तेंदुआ खुद ही कमरे से बाहर निकलकर जंगल की ओर चला जाए. इसके लिए रात 9 से 10 बजे तक इंतजार किया गया. बाहर निकलने का रास्ता देने के साथ पिंजरा भी लगाया गया, लेकिन तेंदुआ कमरे से बाहर नहीं आया. आखिरकार वन विभाग को रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू करना पड़ा.

पन्ना टाइगर रिजर्व के रेस्क्यू स्क्वाड के लीडर डॉ. संजीव गुप्ता के मार्गदर्शन में तेंदुए को ट्रेंकुलाइज किया गया. रेस्क्यू किया गया तेंदुआ करीब चार साल की वयस्क मादा है. फिलहाल उसे स्वास्थ्य परीक्षण के लिए एक दिन की निगरानी में रखा गया है. स्वस्थ पाए जाने पर उसे सुरक्षित वन क्षेत्र में खुले जंगल में छोड़ दिया जाएगा.

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